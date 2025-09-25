Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправимся в Северный Азербайджан, который граничит с Россией.



Этот район известен своей разнообразной природой, включая горы и плодородные равнины, а также богатым культурным наследием – здесь много исторических памятников, включая крепости, мечети и древние руины.



В ходе тура мы познакомимся с традициями, кухней, искусством, и, конечно, насладимся живописными видами Северного Азербайджана.

Индивидуальный тур Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 дня Размер группы 1-7 человек

Описание тура Розовое озеро Розовое озеро в Азербайджане — это удивительное природное явление, расположенное в районе Баку, недалеко от столицы. Его яркий розовый цвет обусловлен наличием в воде солей и определенных микроорганизмов, таких как водоросли Dunaliella salina. Озеро привлекает туристов своей необычной красотой, особенно в солнечные дни, когда оттенки розового становятся особенно яркими. Это место идеально подходит для фотографий и отдыха на природе. Кроме того, озеро известно своими целебными свойствами, и многие люди приезжают сюда для лечения различных заболеваний Агатовые горы в Азербайджане Это уникальный природный объект, расположенный в регионе Хызы, недалеко от Баку. Горы известны своими яркими и разнообразными цветами, которые напоминают агат, что и дало им название. Горы образованы из слоев различных минералов, и их поверхности покрыты красивыми узорами. Это место привлекает туристов, геологов и любителей природы, предлагая не только потрясающие виды, но и возможность исследовать уникальные геологические образования. Кроме того, район вокруг агатовых гор включает в себя исторические памятники и археологические находки, что делает его интересным как для любителей природы, так и для тех, кто интересуется историей и культурой региона. Бешбармаг Это величественная гора, расположенная в Азербайджане, недалеко от города Губа. Ее название переводится как пальцы из-за характерной формы, напоминающей руки, поднимающиеся к небу. Гора достигает высоты около 4,500 метров и является одной из самых известных природных достопримечательностей страны. Губа Живописный город и район на севере Азербайджана, расположенный в горах Кавказа. Он известен своей потрясающей природой, многими историческими памятниками и культурным разнообразием. Красная Слобода Уникальное село в Азербайджане, расположенное недалеко от города Губа. Оно известно как одно из последних мест, где сохранилась компактная община евреев, называемых горскими евреями. Село богато культурным наследием, и его жители продолжают сохранять свои традиции, включая язык, музыку и ремесла. Хыналыг Одно из самых живописных и высокогорных сел в Азербайджане, расположенное в районе Губа, на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Село славится своими уникальными природными красотами и традиционным образом жизни.

