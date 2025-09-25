Отправимся в Северный Азербайджан, который граничит с Россией.
Этот район известен своей разнообразной природой, включая горы и плодородные равнины, а также богатым культурным наследием – здесь много исторических памятников, включая крепости, мечети и древние руины.
В ходе тура мы познакомимся с традициями, кухней, искусством, и, конечно, насладимся живописными видами Северного Азербайджана.
Этот район известен своей разнообразной природой, включая горы и плодородные равнины, а также богатым культурным наследием – здесь много исторических памятников, включая крепости, мечети и древние руины.
В ходе тура мы познакомимся с традициями, кухней, искусством, и, конечно, насладимся живописными видами Северного Азербайджана.
Описание тураРозовое озеро Розовое озеро в Азербайджане — это удивительное природное явление, расположенное в районе Баку, недалеко от столицы. Его яркий розовый цвет обусловлен наличием в воде солей и определенных микроорганизмов, таких как водоросли Dunaliella salina. Озеро привлекает туристов своей необычной красотой, особенно в солнечные дни, когда оттенки розового становятся особенно яркими. Это место идеально подходит для фотографий и отдыха на природе. Кроме того, озеро известно своими целебными свойствами, и многие люди приезжают сюда для лечения различных заболеваний Агатовые горы в Азербайджане Это уникальный природный объект, расположенный в регионе Хызы, недалеко от Баку. Горы известны своими яркими и разнообразными цветами, которые напоминают агат, что и дало им название. Горы образованы из слоев различных минералов, и их поверхности покрыты красивыми узорами. Это место привлекает туристов, геологов и любителей природы, предлагая не только потрясающие виды, но и возможность исследовать уникальные геологические образования. Кроме того, район вокруг агатовых гор включает в себя исторические памятники и археологические находки, что делает его интересным как для любителей природы, так и для тех, кто интересуется историей и культурой региона. Бешбармаг Это величественная гора, расположенная в Азербайджане, недалеко от города Губа. Ее название переводится как пальцы из-за характерной формы, напоминающей руки, поднимающиеся к небу. Гора достигает высоты около 4,500 метров и является одной из самых известных природных достопримечательностей страны. Губа Живописный город и район на севере Азербайджана, расположенный в горах Кавказа. Он известен своей потрясающей природой, многими историческими памятниками и культурным разнообразием. Красная Слобода Уникальное село в Азербайджане, расположенное недалеко от города Губа. Оно известно как одно из последних мест, где сохранилась компактная община евреев, называемых горскими евреями. Село богато культурным наследием, и его жители продолжают сохранять свои традиции, включая язык, музыку и ремесла. Хыналыг Одно из самых живописных и высокогорных сел в Азербайджане, расположенное в районе Губа, на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Село славится своими уникальными природными красотами и традиционным образом жизни.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Розовое озеро
- Агатовые горы
- Гора Бешбармаг
- Поселок горских евреев Красная Слобода
- Древнее село Хыналыг
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Проживание
- Питание
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Ваше место пребывания в Баку
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Баку
Похожие туры из Баку
Баку, «Гобустан», Янардаг и малоизвестный северный Азербайджан: мини-путешествие
Сфотографироваться у Бешбармага, полюбоваться пейзажами Гачреша и увидеть огни Апшерона
Начало: Аэропорт Баку, до 12:00
25 сен в 10:00
2 окт в 10:00
$690 за человека
В Шеки через весь Азербайджан (тур на 2 дня)
Начало: Ваш отель, апартаменты
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$350 за человека
Горы, Каспий и не только: индивидуальный тур по знаковым локациям Азербайджана
Увидеть цитрусовые сады, побывать у озера Масазыр и познакомиться с ремёслами Лагича
Начало: Баку, точное время и место - по договорённости
29 сен в 10:00
6 окт в 10:00
88 000 ₽ за всё до 3 чел.