ветерок приятно охлаждал +30• Тур интересен, позволяет познакомиться с современной жизнью и историей Азербайджана как в столице, так и в отдаленных районах этой прекрасной страны. Для любителей поесть - нет проблем. Рашад заботливый, дружелюбный и очень опытный гид. Он аккуратный, пунктуальный водитель, прекрасно знает маршрут, имеет контакты с множеством местных жителей по маршруту, что очень помогает в организации тура. Если ваш бюджет ограничен, можно полностью положиться на Рашада в выборе мест ночевок вдали от Баку. Если бюджет позволяет - я бы вам порекомендовала самим заранее выбирать и бронировать отели в Шеки и Ленкорани. В нашей группе были 2 англичанина. Они первый раз в Азербайджане. Им всё понравилось. Ниже привожу отзыв одного из них: ——- We (a group of 4) recently did a 6 day tour of Azerbaijan with Rashad. Rashad is a good, helpful, very experienced and friendly guide. Highly recommended! He works hard and is dedicated to giving the tourist the maximum and best experiences. He has a lot of local contacts which made for a seamless and smooth organisation. I also very much appreciated his careful and safe driving. He is very knowledgeable not only of Baku but of rural areas too. He is also punctual and keeps his commitments. If he says he will pick you up at a certain time, you can be sure he will be there on time, or In summary, I would definitely use the services of Rashad again! Colin Schaverien, September 2024 ———- Ольга