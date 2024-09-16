Туры к горам Хызы

Найдено 4 тура в категории «Хызы» в Баку на русском языке, цены от $500, скидки до 10%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
На машине
скидка
10%
1 отзыв
5 дней
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и древние наскальные рисунки
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
«И полюбуетесь чудесной природой и горными пейзажами: побываете у розового озера Масазыргёль и похожих на марсианские склонов Хызы, погуляете среди грязевых вулканов «Гобустана» и подниметесь на вершину, исполняющую желания»
Завтра в 08:00
5 ноя в 08:00
915$824 за всё до 4 чел.
Хыналыг - на самой вершине мира (тур на 3 дня)
Пешая
На машине
3 дня
Хыналыг - на самой вершине мира (тур на 3 дня)
Начало: Ваш отель
«День первый Разноцветные горы Хызы Вы отправляетесь в одно из самых чудесных уголков планеты, где природа создала неповторимый пейзаж, раскрашивая серые горы яркими красками»
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
5 ноя в 09:00
от $750 за всё до 3 чел.
Шахдаг: красочные горы и сказочные водопады (на 2 дня)
Пешая
На машине
2 дня
Шахдаг: красочные горы и сказочные водопады (на 2 дня)
Начало: Ваш отель
«Карамельные горы Хызы Следующим пунктом вашего путешествия станут горы Хызы, известные своими карамельно-красными оттенками»
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
5 ноя в 09:00
от $500 за всё до 3 чел.
Сбежим в Баку: семейные прогулки по столице и окрестностям, фотосессия и мастер-класс
На автобусе
6 дней
Сбежим в Баку: семейные прогулки по столице и окрестностям, фотосессия и мастер-класс
Погулять по «восточному Парижу», изучить древности и научиться плести ковры
Начало: Аэропорт Баку, после 14:00
«Один день тура пройдёт в компании фотографа, который запечатлеет вас на фоне розового озера Масазыр, гор Бешбармаг и Хызы»
$1 193 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    16 сентября 2024
    Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
    Мы (группа из 4х взрослых) были в 6-и дневном туре с Рашадом в начале сентября. С погодой повезло - солнечно,
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    ветерок приятно охлаждал +30• Тур интересен, позволяет познакомиться с современной жизнью и историей Азербайджана как в столице, так и в отдаленных районах этой прекрасной страны. Для любителей поесть - нет проблем. Рашад заботливый, дружелюбный и очень опытный гид. Он аккуратный, пунктуальный водитель, прекрасно знает маршрут, имеет контакты с множеством местных жителей по маршруту, что очень помогает в организации тура. Если ваш бюджет ограничен, можно полностью положиться на Рашада в выборе мест ночевок вдали от Баку. Если бюджет позволяет - я бы вам порекомендовала самим заранее выбирать и бронировать отели в Шеки и Ленкорани. В нашей группе были 2 англичанина. Они первый раз в Азербайджане. Им всё понравилось. Ниже привожу отзыв одного из них: ——- We (a group of 4) recently did a 6 day tour of Azerbaijan with Rashad. Rashad is a good, helpful, very experienced and friendly guide. Highly recommended! He works hard and is dedicated to giving the tourist the maximum and best experiences. He has a lot of local contacts which made for a seamless and smooth organisation. I also very much appreciated his careful and safe driving. He is very knowledgeable not only of Baku but of rural areas too. He is also punctual and keeps his commitments. If he says he will pick you up at a certain time, you can be sure he will be there on time, or In summary, I would definitely use the services of Rashad again! Colin Schaverien, September 2024 ———- Ольга

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Хызы»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
  2. Хыналыг - на самой вершине мира (тур на 3 дня)
  3. Шахдаг: красочные горы и сказочные водопады (на 2 дня)
  4. Сбежим в Баку: семейные прогулки по столице и окрестностям, фотосессия и мастер-класс
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Гобустан
  2. Янардаг
  3. Мавзолей Дири Баба
  4. Джума-Мечеть
  5. Апшерон
  6. Девичья башня
  7. Старый город
  8. Хызы
  9. Кахетия
  10. Розовые озера
Сколько стоит тур в Баку в ноябре 2024
Сейчас в Баку в категории "Хызы" можно забронировать 4 тура от 500 до 1 193 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Туры на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 4 тура на 2024 год по теме «Хызы», 1 ⭐ отзыв, цены от $500. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь
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