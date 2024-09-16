скидка
10%
5 дней
Индивидуальное путешествие по климатическим поясам Азербайджана
Обойти места съёмок советских фильмов, увидеть «азербайджанский Марс» и древние наскальные рисунки
Начало: Баку, аэропорт или ваш отель, первая половина дня
«И полюбуетесь чудесной природой и горными пейзажами: побываете у розового озера Масазыргёль и похожих на марсианские склонов Хызы, погуляете среди грязевых вулканов «Гобустана» и подниметесь на вершину, исполняющую желания»
Завтра в 08:00
5 ноя в 08:00
915$824 за всё до 4 чел.
3 дня
Хыналыг - на самой вершине мира (тур на 3 дня)
Начало: Ваш отель
«День первый Разноцветные горы Хызы Вы отправляетесь в одно из самых чудесных уголков планеты, где природа создала неповторимый пейзаж, раскрашивая серые горы яркими красками»
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
5 ноя в 09:00
от $750 за всё до 3 чел.
2 дня
Шахдаг: красочные горы и сказочные водопады (на 2 дня)
Начало: Ваш отель
«Карамельные горы Хызы Следующим пунктом вашего путешествия станут горы Хызы, известные своими карамельно-красными оттенками»
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
5 ноя в 09:00
от $500 за всё до 3 чел.
6 дней
Сбежим в Баку: семейные прогулки по столице и окрестностям, фотосессия и мастер-класс
Погулять по «восточному Парижу», изучить древности и научиться плести ковры
Начало: Аэропорт Баку, после 14:00
«Один день тура пройдёт в компании фотографа, который запечатлеет вас на фоне розового озера Масазыр, гор Бешбармаг и Хызы»
$1 193 за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга16 сентября 2024Мы (группа из 4х взрослых) были в 6-и дневном туре с Рашадом в начале сентября. С погодой повезло - солнечно,
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Хызы»
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