Индивидуальный тур-знакомство с историческими центрами Азербайджана: Лагич, Шеки и Киш

Посетить водопад Хал-Хал, пройти по Исмаиллинскому мосту и увидеть древнюю Джума-мечеть
Приглашаем вас в мини-путешествие, в котором мы познакомим вас в разными районами Азербайджана и их архитектурными памятниками.

Вы увидите мавзолей Дири Баба и шемахинскую Джума-мечеть, погуляете по уютному ремесленному посёлку Лагич, полюбуетесь окрестностями озера Нохур и лесным водопадом Хал-Хал.

Также осмотрим знаменитый Дворец шекинских ханов, побываем в селе Киш, где вы узнаете историю Албанской церкви. В завершении тура вас ждёт церковь Курмук.
Индивидуальный тур-знакомство с историческими центрами Азербайджана: Лагич, Шеки и Киш
Индивидуальный тур-знакомство с историческими центрами Азербайджана: Лагич, Шеки и Киш
Индивидуальный тур-знакомство с историческими центрами Азербайджана: Лагич, Шеки и Киш
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Участие детей до 6 лет — бесплатно.

Проживание. Поможем забронировать отели по выгодным ценам.

Питание. Не входит в стоимость.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Участие с детьми до 6 лет — бесплатно.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Из Баку в Шеки: мавзолей Дири Баба, Джума-мечеть, Лагич, озеро Нохур и водопад Хал-Хал

Встречаемся в Баку и выезжаем в Шеки. По пути посетим несколько достопримечательностей. Сначала сделаем остановку у мавзолея Дири Баба, расположившийся на отвесной скале. Затем осмотрим одну из древнейших Джума-мечетей Кавказа. Старше неё только Дербентская.

Переместимся в Исмаиллы, где желающие смогут пройти по подвесному мосту. Далее заглянем в Лагич — посёлок ремесленников. Погуляем по его уютным улочкам и зайдём в местные сувенирные лавки.

После этого побываем у озера Нохур. Насладимся пейзажами и тишиной и полюбуемся кавказскими горами. Также вас ждёт водопад Хал-Хал, спрятавшийся в лесу.

Добравшись до Шеки, заселимся в отель. Вы сможете самостоятельно пройтись по городу.

Из Баку в Шеки: мавзолей Дири Баба, Джума-мечеть, Лагич, озеро Нохур и водопад Хал-ХалИз Баку в Шеки: мавзолей Дири Баба, Джума-мечеть, Лагич, озеро Нохур и водопад Хал-ХалИз Баку в Шеки: мавзолей Дири Баба, Джума-мечеть, Лагич, озеро Нохур и водопад Хал-ХалИз Баку в Шеки: мавзолей Дири Баба, Джума-мечеть, Лагич, озеро Нохур и водопад Хал-Хал
2 день

Дворец шекинских ханов, Киш, церковь Курмук, прибытие на границу с Грузией

Начнём день с осмотра Дворца шекинских ханов, известного своими витражами. За дополнительную плату желающие смогут пройти внутрь и изучить интерьер резиденции.

Из Шеки направимся в Киш, где вы увидите знаменитую Албанскую церковь. Затем посетим ещё одну святыню — церковь Курмук. Её посещают как христиане, так и мусульмане.

Доберёмся до реки Мазымчай, по которой проходит граница с Грузией. Отсюда желающие продолжат своё путешествие и отправятся в Сакартвело. С остальной частью группы мы вернёмся в Баку.

До новых встреч!

Дворец шекинских ханов, Киш, церковь Курмук, прибытие на границу с ГрузиейДворец шекинских ханов, Киш, церковь Курмук, прибытие на границу с ГрузиейДворец шекинских ханов, Киш, церковь Курмук, прибытие на границу с ГрузиейДворец шекинских ханов, Киш, церковь Курмук, прибытие на границу с Грузией

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$171
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до вашего отеля в Баку
  • Трансфер по маршруту на минивэне "Mercedes Viano" или на "Mercedes Sprinter"
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Входные билеты:
  • В мавзолей Дири Баба - 5 манат
  • На подвесной мост - 2 маната
  • Дворец шекинских ханов - 9 манат
  • В Албанскую церковь - 9 манат
  • Тур можно оплатить в рублях по текущему курсу с российской карты
  • Подберём для вас удобные даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку, ул. Азиза Алиева, время обговаривается индивидуально
Завершение: Баку, ваше место проживания, время зависит от времени окончания тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Баку

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыПрирода и пейзажиСвятые местаОбзорныеВодопадыДжума-МечетьПопулярные местаМусульманскиеШекиВыездныеМечети и Соборы

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