Встречаемся в Баку и выезжаем в Шеки. По пути посетим несколько достопримечательностей. Сначала сделаем остановку у мавзолея Дири Баба, расположившийся на отвесной скале. Затем осмотрим одну из древнейших Джума-мечетей Кавказа. Старше неё только Дербентская.

Переместимся в Исмаиллы, где желающие смогут пройти по подвесному мосту. Далее заглянем в Лагич — посёлок ремесленников. Погуляем по его уютным улочкам и зайдём в местные сувенирные лавки.

После этого побываем у озера Нохур. Насладимся пейзажами и тишиной и полюбуемся кавказскими горами. Также вас ждёт водопад Хал-Хал, спрятавшийся в лесу.

Добравшись до Шеки, заселимся в отель. Вы сможете самостоятельно пройтись по городу.