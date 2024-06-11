Вы увидите мавзолей Дири Баба и шемахинскую Джума-мечеть, погуляете по уютному ремесленному посёлку Лагич, полюбуетесь окрестностями озера Нохур и лесным водопадом Хал-Хал.
Также осмотрим знаменитый Дворец шекинских ханов, побываем в селе Киш, где вы узнаете историю Албанской церкви. В завершении тура вас ждёт церковь Курмук.
Описание тура
Организационные детали
Участие детей до 6 лет — бесплатно.
Проживание. Поможем забронировать отели по выгодным ценам.
Питание. Не входит в стоимость.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Участие с детьми до 6 лет — бесплатно.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Из Баку в Шеки: мавзолей Дири Баба, Джума-мечеть, Лагич, озеро Нохур и водопад Хал-Хал
Встречаемся в Баку и выезжаем в Шеки. По пути посетим несколько достопримечательностей. Сначала сделаем остановку у мавзолея Дири Баба, расположившийся на отвесной скале. Затем осмотрим одну из древнейших Джума-мечетей Кавказа. Старше неё только Дербентская.
Переместимся в Исмаиллы, где желающие смогут пройти по подвесному мосту. Далее заглянем в Лагич — посёлок ремесленников. Погуляем по его уютным улочкам и зайдём в местные сувенирные лавки.
После этого побываем у озера Нохур. Насладимся пейзажами и тишиной и полюбуемся кавказскими горами. Также вас ждёт водопад Хал-Хал, спрятавшийся в лесу.
Добравшись до Шеки, заселимся в отель. Вы сможете самостоятельно пройтись по городу.
Дворец шекинских ханов, Киш, церковь Курмук, прибытие на границу с Грузией
Начнём день с осмотра Дворца шекинских ханов, известного своими витражами. За дополнительную плату желающие смогут пройти внутрь и изучить интерьер резиденции.
Из Шеки направимся в Киш, где вы увидите знаменитую Албанскую церковь. Затем посетим ещё одну святыню — церковь Курмук. Её посещают как христиане, так и мусульмане.
Доберёмся до реки Мазымчай, по которой проходит граница с Грузией. Отсюда желающие продолжат своё путешествие и отправятся в Сакартвело. С остальной частью группы мы вернёмся в Баку.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$171
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до вашего отеля в Баку
- Трансфер по маршруту на минивэне "Mercedes Viano" или на "Mercedes Sprinter"
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Проживание
- Питание
- Перелёт до Баку и обратно
- Входные билеты:
- В мавзолей Дири Баба - 5 манат
- На подвесной мост - 2 маната
- Дворец шекинских ханов - 9 манат
- В Албанскую церковь - 9 манат
- Тур можно оплатить в рублях по текущему курсу с российской карты
- Подберём для вас удобные даты