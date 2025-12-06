Мои заказы

Баку, «Гобустан», Янардаг и малоизвестный северный Азербайджан: мини-путешествие

Сфотографироваться у Бешбармага, полюбоваться пейзажами Гачреша и увидеть огни Апшерона
В этом коротком, но насыщенном путешествии мы прогуляемся по Старому Баку, где за каждым поворотом скрываются истории веков, полюбуемся панорамами города с Нагорного парка и оценим изящную архитектуру Центра Гейдара
Алиева.

Увидим огненную гору Янардаг и храм огнепоклонников Атешгях, заглянем в мир доисторических наскальных рисунков в заповеднике «Гобустан».

Окунёмся в атмосферу северного Азербайджана: свежесть лесов Гaчреша, уединённость горной Губы и уникальное наследие Красной Слободы подарят новые впечатления. Каждое мгновение тура будет наполнено открытиями!

Ближайшие даты:
13
ноя20
ноя27
ноя4
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

• Нужен ли загранпаспорт для поездки?

Да, для граждан РФ обязательно наличие заграничного паспорта. Поездка с внутренним паспортом РФ невозможна.

• Нужна ли виза для поездки?

Нет, для граждан РФ виза не нужна.

• Можно ли одному человеку присоединиться к туру?

Да, с доплатой за 1-местное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.

Программа тура по дням

1 день

Исследуем Старый город и новый Баку

По прилёте в Баку вас встретят в аэропорту — ориентируемся на рейсы до 12:00. При необходимости можно прилететь заранее и за доплату забронировать дополнительную ночь.

После встречи отправимся на обед с блюдами азербайджанской кухни: например, чобан-салат, рулеты из баклажанов, суп мерджи, долма, садж из телятины и компот (обед включён в стоимость). Далее нас ждёт авто-пешеходная экскурсия: пройдём по Старому городу, увидим крепость Ичери-шехер 12 века, прогуляемся по улочкам, где снимались советские фильмы. Познакомимся с центральными площадями и улицами Баку, а также увидим Центр Гейдара Алиева, отмеченный премией Design of the Year, и Нагорный парк с панорамой города.

Разместимся в отеле. Вечером рекомендуем прогуляться по Приморскому бульвару, прокатиться на колесе обозрения и полюбоваться огнями ночного города.

2 день

Губа, Бешбармаг, Гaчреш и Красная Слобода

После завтрака отправимся в Губу, один из красивейших городов Азербайджана, расположенный в 165 км от Баку. По пути сделаем остановку у горы Бешбармаг («Пять пальцев»), название которой связано с её формой.

По прибытии пообедаем в ресторане в лесу (оплата на месте). Далее посетим курортный посёлок Гaчреш с живописными лесами и прохладными горными потоками. Затем заедем в посёлок Гырмызы Гасаба (Красная Слобода) — единственное на постсоветском пространстве место компактного проживания горских евреев.

После насыщенного дня вернёмся в Баку.

3 день

Янардаг, Атешгях, заповедник «Гобустан» и грязевые вулканы

После завтрака посетим Янардаг — гору, где природный газ вырывается наружу и горит. Затем отправимся в храм огнепоклонников Атешгях, где узнаем об истории культового комплекса. После экскурсии пообедаем в ресторане рядом (оплата на месте).

Вернувшись в Баку, посетим Дом-музей братьев Нобель, чья деятельность была важной для развития нефтяной промышленности региона. Далее отправимся в заповедник «Гобустан», известный наскальными рисунками эпохи каменного века, внесёнными в список ЮНЕСКО. Затем увидим грязевые вулканы — необычные природные образования с кратерами и озёрами.

По возвращении в отель желающие смогут посетить один из бакинских театров.

4 день

Окончание тура

До 12:00 — выселение. Мы доставим вас в аэропорт. Если вы планируете остаться в Баку ещё на несколько дней или у вас вечерний рейс, мы готовы предложить вам дополнительные услуги за отдельную плату: увлекательные экскурсии, прогулку на катере или яхте по Каспийскому морю, посещение пляжных клубов. Также мы можем порекомендовать вам посетить рынок, где вы сможете приобрести сувениры и сладости.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$690
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 1 приветственный обед
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида, возможен формат гид-водитель
  • Экскурсии и входные билеты в объекты по программе (кроме билетов в Музей братьев Нобель)
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение - от 7500 ₽ (подселения нет)
  • Билет в Музей братьев Нобель
  • Повышение категории номеров или отелей (варианты и стоимость - по запросу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Баку, до 12:00
Завершение: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Баку
Провела экскурсии для 1113 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Задать вопрос

