По прилёте в Баку вас встретят в аэропорту — ориентируемся на рейсы до 12:00. При необходимости можно прилететь заранее и за доплату забронировать дополнительную ночь.

После встречи отправимся на обед с блюдами азербайджанской кухни: например, чобан-салат, рулеты из баклажанов, суп мерджи, долма, садж из телятины и компот (обед включён в стоимость). Далее нас ждёт авто-пешеходная экскурсия: пройдём по Старому городу, увидим крепость Ичери-шехер 12 века, прогуляемся по улочкам, где снимались советские фильмы. Познакомимся с центральными площадями и улицами Баку, а также увидим Центр Гейдара Алиева, отмеченный премией Design of the Year, и Нагорный парк с панорамой города.

Разместимся в отеле. Вечером рекомендуем прогуляться по Приморскому бульвару, прокатиться на колесе обозрения и полюбоваться огнями ночного города.