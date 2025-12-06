Описание тура
Организационные детали
• Нужен ли загранпаспорт для поездки?
Да, для граждан РФ обязательно наличие заграничного паспорта. Поездка с внутренним паспортом РФ невозможна.
• Нужна ли виза для поездки?
Нет, для граждан РФ виза не нужна.
• Можно ли одному человеку присоединиться к туру?
Да, с доплатой за 1-местное размещение, при наборе группы. Подселения нет. Если группа не набирается, мы предложим вам альтернативные варианты туров, доступные на конкретный момент.
Программа тура по дням
Исследуем Старый город и новый Баку
По прилёте в Баку вас встретят в аэропорту — ориентируемся на рейсы до 12:00. При необходимости можно прилететь заранее и за доплату забронировать дополнительную ночь.
После встречи отправимся на обед с блюдами азербайджанской кухни: например, чобан-салат, рулеты из баклажанов, суп мерджи, долма, садж из телятины и компот (обед включён в стоимость). Далее нас ждёт авто-пешеходная экскурсия: пройдём по Старому городу, увидим крепость Ичери-шехер 12 века, прогуляемся по улочкам, где снимались советские фильмы. Познакомимся с центральными площадями и улицами Баку, а также увидим Центр Гейдара Алиева, отмеченный премией Design of the Year, и Нагорный парк с панорамой города.
Разместимся в отеле. Вечером рекомендуем прогуляться по Приморскому бульвару, прокатиться на колесе обозрения и полюбоваться огнями ночного города.
Губа, Бешбармаг, Гaчреш и Красная Слобода
После завтрака отправимся в Губу, один из красивейших городов Азербайджана, расположенный в 165 км от Баку. По пути сделаем остановку у горы Бешбармаг («Пять пальцев»), название которой связано с её формой.
По прибытии пообедаем в ресторане в лесу (оплата на месте). Далее посетим курортный посёлок Гaчреш с живописными лесами и прохладными горными потоками. Затем заедем в посёлок Гырмызы Гасаба (Красная Слобода) — единственное на постсоветском пространстве место компактного проживания горских евреев.
После насыщенного дня вернёмся в Баку.
Янардаг, Атешгях, заповедник «Гобустан» и грязевые вулканы
После завтрака посетим Янардаг — гору, где природный газ вырывается наружу и горит. Затем отправимся в храм огнепоклонников Атешгях, где узнаем об истории культового комплекса. После экскурсии пообедаем в ресторане рядом (оплата на месте).
Вернувшись в Баку, посетим Дом-музей братьев Нобель, чья деятельность была важной для развития нефтяной промышленности региона. Далее отправимся в заповедник «Гобустан», известный наскальными рисунками эпохи каменного века, внесёнными в список ЮНЕСКО. Затем увидим грязевые вулканы — необычные природные образования с кратерами и озёрами.
По возвращении в отель желающие смогут посетить один из бакинских театров.
Окончание тура
До 12:00 — выселение. Мы доставим вас в аэропорт. Если вы планируете остаться в Баку ещё на несколько дней или у вас вечерний рейс, мы готовы предложить вам дополнительные услуги за отдельную плату: увлекательные экскурсии, прогулку на катере или яхте по Каспийскому морю, посещение пляжных клубов. Также мы можем порекомендовать вам посетить рынок, где вы сможете приобрести сувениры и сладости.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$690
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 1 приветственный обед
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида, возможен формат гид-водитель
- Экскурсии и входные билеты в объекты по программе (кроме билетов в Музей братьев Нобель)
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Остальное питание
- 1-местное размещение - от 7500 ₽ (подселения нет)
- Билет в Музей братьев Нобель
- Повышение категории номеров или отелей (варианты и стоимость - по запросу)