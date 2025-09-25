Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте уникальные культурные сокровища и природную красоту Азербайджана с нашим эксклюзивным туром.



Отправьтесь в путешествие по Шемахе, Исмаиллы, Габале и Шеки — четырём регионам, которые вы сможете открыть для себя в течение двух незабываемых дней.

Описание тура Что вас ждёт? Посетите первую мечеть страны и ощутите уникальную атмосферу архитектуры мавзолея Дири Баба. Затем отправьтесь в Лагич, где создавалась легендарная шапка Мономаха. Город славится мастерскими, где на глазах у туристов изготавливают холодное оружие и медную утварь. Исследуйте великолепие водопада Семь Красавиц, насладитесь живописными видами озера Нохур Гёль в Габале. Ваш маршрут завершится в деревне культурных хранителей кавказкой албанской церкви, где история оживает в каждом камне. На следующий день отправьтесь в Верхний посёлок (Юхары Баш) города Шеки, включённого в мировое наследие ЮНЕСКО в 2019 году. Посетите Дворец Шекинских Ханов с его роскошным дизайном, исследуйте Караван-сарай, который по сей день функционирует как отель, и посетите первую церковь в Азербайджане в селе Киш. Погрузитесь в удивительное наследие и красоту этого исторического места.

