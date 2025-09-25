Мои заказы

В Шеки через весь Азербайджан (тур на 2 дня)

В Шеки через весь Азербайджан
Откройте уникальные культурные сокровища и природную красоту Азербайджана с нашим эксклюзивным туром.

Отправьтесь в путешествие по Шемахе, Исмаиллы, Габале и Шеки — четырём регионам, которые вы сможете открыть для себя в течение двух незабываемых дней.
В Шеки через весь Азербайджан (тур на 2 дня)
В Шеки через весь Азербайджан (тур на 2 дня)
В Шеки через весь Азербайджан (тур на 2 дня)
Ближайшие даты:
24
сен25
сен26
сен27
сен28
сен29
сен30
сен
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание тура

Что вас ждёт? Посетите первую мечеть страны и ощутите уникальную атмосферу архитектуры мавзолея Дири Баба. Затем отправьтесь в Лагич, где создавалась легендарная шапка Мономаха. Город славится мастерскими, где на глазах у туристов изготавливают холодное оружие и медную утварь. Исследуйте великолепие водопада Семь Красавиц, насладитесь живописными видами озера Нохур Гёль в Габале. Ваш маршрут завершится в деревне культурных хранителей кавказкой албанской церкви, где история оживает в каждом камне. На следующий день отправьтесь в Верхний посёлок (Юхары Баш) города Шеки, включённого в мировое наследие ЮНЕСКО в 2019 году. Посетите Дворец Шекинских Ханов с его роскошным дизайном, исследуйте Караван-сарай, который по сей день функционирует как отель, и посетите первую церковь в Азербайджане в селе Киш. Погрузитесь в удивительное наследие и красоту этого исторического места.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мавзолей Дири Баба
  • Джума-мечеть
  • Мастерские в Лагиче
  • Водопад Семь Красавиц
  • Озеро Нохур Гёль
  • Церковь Джотари
  • Караван-сарай
  • Дворец Шекинских Ханов
  • Церковь в Кише
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Входные билеты/n
  • Ночёвка
  • Обед и ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель, апартаменты
Завершение: По желанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Баку

Похожие туры из Баку

Двухдневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
2 дня
4 отзыва
Двухдневное путешествие в Шеки - древнейший город Азербайджана
Начало: Баку
Расписание: По договоренности с туристом
25 сен в 09:00
26 сен в 09:00
$360 за всё до 17 чел.
Два дня открытий: Габала и сказочный Шеки
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Два дня открытий: Габала и сказочный Шеки
Начало: Azerbaijan Avenue 1
Завтра в 07:30
25 сен в 07:30
$190 за человека
Баку, огни Апшерона и Шеки: персональный тур по знаковым локациям Азербайджана
На машине
6 дней
Баку, огни Апшерона и Шеки: персональный тур по знаковым локациям Азербайджана
Увидеть витражи Дворца шекинских ханов, посетить Центр Гейдара Алиева и изучить петроглифы Гобустана
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
$1015 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Баку
Все туры из Баку