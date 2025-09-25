Откройте уникальные культурные сокровища и природную красоту Азербайджана с нашим эксклюзивным туром.
Отправьтесь в путешествие по Шемахе, Исмаиллы, Габале и Шеки — четырём регионам, которые вы сможете открыть для себя в течение двух незабываемых дней.
Отправьтесь в путешествие по Шемахе, Исмаиллы, Габале и Шеки — четырём регионам, которые вы сможете открыть для себя в течение двух незабываемых дней.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание тураЧто вас ждёт? Посетите первую мечеть страны и ощутите уникальную атмосферу архитектуры мавзолея Дири Баба. Затем отправьтесь в Лагич, где создавалась легендарная шапка Мономаха. Город славится мастерскими, где на глазах у туристов изготавливают холодное оружие и медную утварь. Исследуйте великолепие водопада Семь Красавиц, насладитесь живописными видами озера Нохур Гёль в Габале. Ваш маршрут завершится в деревне культурных хранителей кавказкой албанской церкви, где история оживает в каждом камне. На следующий день отправьтесь в Верхний посёлок (Юхары Баш) города Шеки, включённого в мировое наследие ЮНЕСКО в 2019 году. Посетите Дворец Шекинских Ханов с его роскошным дизайном, исследуйте Караван-сарай, который по сей день функционирует как отель, и посетите первую церковь в Азербайджане в селе Киш. Погрузитесь в удивительное наследие и красоту этого исторического места.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Дири Баба
- Джума-мечеть
- Мастерские в Лагиче
- Водопад Семь Красавиц
- Озеро Нохур Гёль
- Церковь Джотари
- Караван-сарай
- Дворец Шекинских Ханов
- Церковь в Кише
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты/n
- Ночёвка
- Обед и ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель, апартаменты
Завершение: По желанию клиента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Баку
Похожие туры из Баку
Расписание: По договоренности с туристом
25 сен в 09:00
26 сен в 09:00
$360 за всё до 17 чел.
Два дня открытий: Габала и сказочный Шеки
Начало: Azerbaijan Avenue 1
Завтра в 07:30
25 сен в 07:30
$190 за человека
Баку, огни Апшерона и Шеки: персональный тур по знаковым локациям Азербайджана
Увидеть витражи Дворца шекинских ханов, посетить Центр Гейдара Алиева и изучить петроглифы Гобустана
Начало: Аэропорт Баку, время зависит от времени вашего при...
2 окт в 10:00
9 окт в 10:00
$1015 за человека