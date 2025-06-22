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Водопад Хал-Хал - танец воды в горах

Экскурсия к водопаду Хал-Хал: путешествие в уголок Швейцарии в Азербайджане
Однажды, кто-то из отдыхающих в Огузском районе на севере Азербайджана увидел в этой местности частичку Швейцарии. Но не стоит обманываться единым мнением. Природа Азербайджана — уникальна. Ей присущ свой дерзкий
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характер и мягкая добрая душа.

Это целая вселенная из нетронутых девственных пейзажей, мощных и чистых водопадов, величественных, строгих гор в соединении с великим народом, который тщательно бережет свои традиции. Поехали познавать удивительный уголок Азербайджана, где Вас ожидает много сюрпризов!

Водопад Хал-Хал - танец воды в горах
Водопад Хал-Хал - танец воды в горах
Водопад Хал-Хал - танец воды в горах
Ближайшие даты:
22
июн30
июн1
июл2
июл3
июл4
июл5
июл
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00

Описание тура

Удивительный уголок покоя и тишины

Водопад Хал-Хал спрятался высоко над уровнем моря в глубине вековых лесов. Это идеальное место для тех, кто хочет укрыться от городской суеты, остаться наедине с природой и насладиться чистым воздухом. Здесь вы сможете слушать журчание водных потоков, оставаясь при этом в окружении всех благ цивилизации.

Серебряный блеск ручейков, пение ниспадающей воды и завораживающие звуки дремучего леса создают волшебную атмосферу Азербайджана. Каждый желающий может попробовать свои силы в рыбалке, а пойманную форель профессиональные повара приготовят на гриле. Это блюдо прекрасно сочетается с вкуснейшим наршерабом и местным домашним вином.

Албанские храмы — неразгаданные секреты старинных построек

Албанские храмы Огузского района, которых здесь насчитывается семь, остаются одной из самых интересных достопримечательностей Азербайджана. Несмотря на то, что время не щадит эти постройки и многие из них постепенно разрушаются, у вас есть возможность прикоснуться к истории и узнать о перипетиях религиозного мира.

Мы постараемся разгадать роль этих построек в жизни народа и всего христианского мира, а также их предназначение в прошлом и настоящем. Вы также узнаете, почему их называют «албанскими».

Горы Большого Кавказа — живая, яркая картина

О горах Большого Кавказа можно говорить бесконечно. Чистое бескрайнее небо бережно окутывает острые шипы горных вершин, а потрясающие закаты завораживают взгляд розовыми просторами над засыпающими скалами. Прозрачные целебные ручейки омывают подножия горного хребта, создавая неповторимую атмосферу.

Вы не только узнаете, почему эти горы называются «Большим Кавказом», но и об их знаменитостях, роли в природе и богатствах дремучих лесов. Мы «душевно поговорим» о них и навсегда влюбимся в эти потрясающие «живые картины».

Важная информация

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Если ваша группа состоит более чем из 4 человек, дополнительно оплачивается стоимость транспорта, ночёвки гида и водителя — 150 долларов.

По договоренности с гидом

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Изобилие потрясающих ландшафтов, нереальных пейзажей и множество природных достопримечательностей
  • Рыбалка у водопада Хал-Хал с гарантированным уловом
  • Серебряный блеск ручейков, пение ниспадающей воды и завораживающие звуки дремучего леса
  • Албанские храмы - неразгаданные секреты старинных построек
  • Панорама гор Большого Кавказа - живая, яркая картина без лишних предисловий
Что включено
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Ул. Истиглалият, 2, Баку
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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