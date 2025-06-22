Описание тура
Удивительный уголок покоя и тишины
Водопад Хал-Хал спрятался высоко над уровнем моря в глубине вековых лесов. Это идеальное место для тех, кто хочет укрыться от городской суеты, остаться наедине с природой и насладиться чистым воздухом. Здесь вы сможете слушать журчание водных потоков, оставаясь при этом в окружении всех благ цивилизации.
Серебряный блеск ручейков, пение ниспадающей воды и завораживающие звуки дремучего леса создают волшебную атмосферу Азербайджана. Каждый желающий может попробовать свои силы в рыбалке, а пойманную форель профессиональные повара приготовят на гриле. Это блюдо прекрасно сочетается с вкуснейшим наршерабом и местным домашним вином.
Албанские храмы — неразгаданные секреты старинных построек
Албанские храмы Огузского района, которых здесь насчитывается семь, остаются одной из самых интересных достопримечательностей Азербайджана. Несмотря на то, что время не щадит эти постройки и многие из них постепенно разрушаются, у вас есть возможность прикоснуться к истории и узнать о перипетиях религиозного мира.
Мы постараемся разгадать роль этих построек в жизни народа и всего христианского мира, а также их предназначение в прошлом и настоящем. Вы также узнаете, почему их называют «албанскими».
Горы Большого Кавказа — живая, яркая картина
О горах Большого Кавказа можно говорить бесконечно. Чистое бескрайнее небо бережно окутывает острые шипы горных вершин, а потрясающие закаты завораживают взгляд розовыми просторами над засыпающими скалами. Прозрачные целебные ручейки омывают подножия горного хребта, создавая неповторимую атмосферу.
Вы не только узнаете, почему эти горы называются «Большим Кавказом», но и об их знаменитостях, роли в природе и богатствах дремучих лесов. Мы «душевно поговорим» о них и навсегда влюбимся в эти потрясающие «живые картины».
Важная информация
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Если ваша группа состоит более чем из 4 человек, дополнительно оплачивается стоимость транспорта, ночёвки гида и водителя — 150 долларов.
По договоренности с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Изобилие потрясающих ландшафтов, нереальных пейзажей и множество природных достопримечательностей
- Рыбалка у водопада Хал-Хал с гарантированным уловом
- Серебряный блеск ручейков, пение ниспадающей воды и завораживающие звуки дремучего леса
- Албанские храмы - неразгаданные секреты старинных построек
- Панорама гор Большого Кавказа - живая, яркая картина без лишних предисловий
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь