Погулять по Старому городу, побывать в древних высокогорных сёлах и полюбоваться водопадами
А несколько дней проведёте за городом: погуляете по деревням, затерянным в горах, насладитесь прохладой водопадов, увидите легендарную горящую гору и древние наскальные рисунки на территории Гобустанского заповедника. Добро пожаловать в наш гостеприимный край!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|75 150 ₽
Описание
Организационные детали
Это насыщенное индивидуальное путешествие для ценителей комфорта. Вас встретит персональный русскоговорящий гид на авто бизнес-класса и покажет все красоты Баку и секретные места, о которых мало кто знает.
Проживание. В спа-отеле «Rusel» 4*, размещение 2-местное.
Питание. Включены завтраки в отеле и 1 ужин в национальном ресторане. Обеды и остальные ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Бакинский бульвар и Нагорный парк
Встречаемся и едем в отель. После размещения начнём знакомство с Баку. Прогуляемся по Бакинскому приморскому бульвару вдоль побережья и по Нагорному парку, откуда открывается завораживающий вид на город. Увидим главные достопримечательности парка — мечеть Шехидляр, Зелёный театр и дворец Гюлистан, посмотрим на скульптуры и мемориальный комплекс, полюбуемся подсветкой небоскрёбов — знаменитых Пламенных башен. Вечером вернёмся в отель и отдохнём.
«Малая Венеция», Музей ковра, прогулка по Старому городу
Сегодня продолжим знакомиться с достопримечательностями столицы Азербайджана. Увидим Бакинский фуникулёр над живописными зелёными склонами, побываем в городке на воде «Малая Венеция». Заглянем в Музей ковра, где представлены ковры из разных регионов страны и исторических периодов, а также керамическая посуда, украшения и национальные костюмы.
Прогуляемся по территории Старого города Ичери-Шехер. Посетим древний караван-сарай, рассмотрим мечети, церкви и жилые дома, окружённые мощной крепостной стеной, и символ города — Девичью башню.
Мечеть Биби-Эйбат, Гобустанский заповедник
В этот день утром отправимся в мечеть Биби-Эйбат с двумя минаретами и тремя куполами, построенную на берегу Бакинской бухты по своему прообразу 13-го века. Вы полюбуетесь отражением неба в огромных зеркальных окнах и рассмотрите красочные витражи.
Затем доедем до Гобустанского заповедника, настоящего музея под открытым небом, где сохранилось более 6000 древних наскальных рисунков. Место также знаменито грязевыми вулканами, происхождение которых связано с находящимися здесь нефтегазовыми месторождениями. — рассмотрим инопланетный пейзаж с «булькающими» сопками разной величины.
Высокогорные сёла Лаза и Гечреш, озеро Ченлибель
После завтрака направимся в район города Губа, который славится своими окрестными старинными сёлами. По пути останавимся у живописной горы Бешбармаг (Пять Пальцев), окутанной тайнами и легендами, у подножия которой, по преданиям, жил Геракл, когда не совершал подвиги. Побываем в высокогорной деревне Лаза, окружённой горами и каскадными водопадами, и в селе Гечреш, где вы насладитесь завораживающим пейзажем лесистых холмов, чистым воздухом и тишиной. Полюбуемся 30-метровым Афурджинским водопадом.
Пообедав, посетим озеро Ченлибель в селе Нугеди, затем вернёмся в Баку.
Янардаг и Центр Гейдара Алиева
Сегодня едем на полуостров Абшерон, где в древности жили поклонники огня и где, по мнению учёных, зародилась религия зороастризм. Посмотрим на башню 14-го века в посёлке Рамана и на первую в мире нефтяную скважину. Увидим овеянную легендами гору Янардаг, на которой уже нескольких тысячелетий горит неугасаемый огонь. Затем посетим культурный Центр Гейдара Алиева, построенный по проекту легендарной Захи Хадид и признанный лучшим зданием в мире.
Водопад Семь красавиц, подъём на гору Туфанданг
В этот день встанем пораньше, чтобы уже в 7:00 выехать загород и позавтракать на природе. В горах, на озере Нохургёль, полюбуемся водопадом Семь красавиц из каскадов разной высоты. Насладимся прохладой в тени густых крон деревьев, чистым воздухом и умиротворяющим журчанием воды.
Пообедав в ресторане, снова прокатимся по канатной дороге, но уже на горнолыжном курорте «Туфанданг», чтобы полюбоваться с высоты пейзажем и горными озёрами, в одном из которых, по легенде, находятся обломки Ноева ковчега. Вечером вернёмся в Баку.
Свободный день
Сегодня свободный день. Можно самостоятельно прогуляться по городу и заглянуть на национальный Зелёный базар (Яшил-базар), где колоритные торговые ряды предлагают фрукты и специи, чаи и сладости, домашние сыры и свежую рыбу.
Отъезд
Утром — свободное время, затем — трансфер в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Ежедневная экскурсионная программа на автомобиле бизнес-класса
- Услуги персонального опытного гида
- Бутылка вина и местная сим-карта в подарок по прибытии
- Ужин в национальном ресторане
Что не входит в цену
- Перелёт до Баку и обратно
- Обеды и ужины
- Входные билеты в музеи - около 4000 руб
- Страховка
- Доплата за одноместное размещение - 15 000 руб