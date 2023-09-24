Сегодня продолжим знакомиться с достопримечательностями столицы Азербайджана. Увидим Бакинский фуникулёр над живописными зелёными склонами, побываем в городке на воде «Малая Венеция». Заглянем в Музей ковра, где представлены ковры из разных регионов страны и исторических периодов, а также керамическая посуда, украшения и национальные костюмы.

Прогуляемся по территории Старого города Ичери-Шехер. Посетим древний караван-сарай, рассмотрим мечети, церкви и жилые дома, окружённые мощной крепостной стеной, и символ города — Девичью башню.