Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Авторский тур в Баку

Погулять по Старому городу, побывать в древних высокогорных сёлах и полюбоваться водопадами

5
1 отзыв
За 8 дней путешествия вместе с местным гидом-водителем вы исследуете главные достопримечательности столицы: рассмотрите мечети и древние крепости, полюбуетесь подстветкой знаменитых небоскрёбов, заглянете на ароматные и шумные базары и в музей ковров, попробуете местное вино.

А несколько дней проведёте за городом: погуляете по деревням, затерянным в горах, насладитесь прохладой водопадов, увидите легендарную горящую гору и древние наскальные рисунки на территории Гобустанского заповедника. Добро пожаловать в наш гостеприимный край!
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Ближайшие даты:
10
мая
17
мая
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мая
31
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет75 150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Это насыщенное индивидуальное путешествие для ценителей комфорта. Вас встретит персональный русскоговорящий гид на авто бизнес-класса и покажет все красоты Баку и секретные места, о которых мало кто знает.

Проживание. В спа-отеле «Rusel» 4*, размещение 2-местное.

Питание. Включены завтраки в отеле и 1 ужин в национальном ресторане. Обеды и остальные ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Бакинский бульвар и Нагорный парк

Встречаемся и едем в отель. После размещения начнём знакомство с Баку. Прогуляемся по Бакинскому приморскому бульвару вдоль побережья и по Нагорному парку, откуда открывается завораживающий вид на город. Увидим главные достопримечательности парка — мечеть Шехидляр, Зелёный театр и дворец Гюлистан, посмотрим на скульптуры и мемориальный комплекс, полюбуемся подсветкой небоскрёбов — знаменитых Пламенных башен. Вечером вернёмся в отель и отдохнём.

Бакинский бульвар и Нагорный паркБакинский бульвар и Нагорный паркБакинский бульвар и Нагорный паркБакинский бульвар и Нагорный паркБакинский бульвар и Нагорный парк
2 день

«Малая Венеция», Музей ковра, прогулка по Старому городу

Сегодня продолжим знакомиться с достопримечательностями столицы Азербайджана. Увидим Бакинский фуникулёр над живописными зелёными склонами, побываем в городке на воде «Малая Венеция». Заглянем в Музей ковра, где представлены ковры из разных регионов страны и исторических периодов, а также керамическая посуда, украшения и национальные костюмы.

Прогуляемся по территории Старого города Ичери-Шехер. Посетим древний караван-сарай, рассмотрим мечети, церкви и жилые дома, окружённые мощной крепостной стеной, и символ города — Девичью башню.

«Малая Венеция», Музей ковра, прогулка по Старому городу«Малая Венеция», Музей ковра, прогулка по Старому городу«Малая Венеция», Музей ковра, прогулка по Старому городу«Малая Венеция», Музей ковра, прогулка по Старому городу
3 день

Мечеть Биби-Эйбат, Гобустанский заповедник

В этот день утром отправимся в мечеть Биби-Эйбат с двумя минаретами и тремя куполами, построенную на берегу Бакинской бухты по своему прообразу 13-го века. Вы полюбуетесь отражением неба в огромных зеркальных окнах и рассмотрите красочные витражи.

Затем доедем до Гобустанского заповедника, настоящего музея под открытым небом, где сохранилось более 6000 древних наскальных рисунков. Место также знаменито грязевыми вулканами, происхождение которых связано с находящимися здесь нефтегазовыми месторождениями. — рассмотрим инопланетный пейзаж с «булькающими» сопками разной величины.

Мечеть Биби-Эйбат, Гобустанский заповедникМечеть Биби-Эйбат, Гобустанский заповедникМечеть Биби-Эйбат, Гобустанский заповедникМечеть Биби-Эйбат, Гобустанский заповедник
4 день

Высокогорные сёла Лаза и Гечреш, озеро Ченлибель

После завтрака направимся в район города Губа, который славится своими окрестными старинными сёлами. По пути останавимся у живописной горы Бешбармаг (Пять Пальцев), окутанной тайнами и легендами, у подножия которой, по преданиям, жил Геракл, когда не совершал подвиги. Побываем в высокогорной деревне Лаза, окружённой горами и каскадными водопадами, и в селе Гечреш, где вы насладитесь завораживающим пейзажем лесистых холмов, чистым воздухом и тишиной. Полюбуемся 30-метровым Афурджинским водопадом.

Пообедав, посетим озеро Ченлибель в селе Нугеди, затем вернёмся в Баку.

Высокогорные сёла Лаза и Гечреш, озеро ЧенлибельВысокогорные сёла Лаза и Гечреш, озеро ЧенлибельВысокогорные сёла Лаза и Гечреш, озеро ЧенлибельВысокогорные сёла Лаза и Гечреш, озеро Ченлибель
5 день

Янардаг и Центр Гейдара Алиева

Сегодня едем на полуостров Абшерон, где в древности жили поклонники огня и где, по мнению учёных, зародилась религия зороастризм. Посмотрим на башню 14-го века в посёлке Рамана и на первую в мире нефтяную скважину. Увидим овеянную легендами гору Янардаг, на которой уже нескольких тысячелетий горит неугасаемый огонь. Затем посетим культурный Центр Гейдара Алиева, построенный по проекту легендарной Захи Хадид и признанный лучшим зданием в мире.

Янардаг и Центр Гейдара АлиеваЯнардаг и Центр Гейдара АлиеваЯнардаг и Центр Гейдара АлиеваЯнардаг и Центр Гейдара Алиева
6 день

Водопад Семь красавиц, подъём на гору Туфанданг

В этот день встанем пораньше, чтобы уже в 7:00 выехать загород и позавтракать на природе. В горах, на озере Нохургёль, полюбуемся водопадом Семь красавиц из каскадов разной высоты. Насладимся прохладой в тени густых крон деревьев, чистым воздухом и умиротворяющим журчанием воды.

Пообедав в ресторане, снова прокатимся по канатной дороге, но уже на горнолыжном курорте «Туфанданг», чтобы полюбоваться с высоты пейзажем и горными озёрами, в одном из которых, по легенде, находятся обломки Ноева ковчега. Вечером вернёмся в Баку.

Водопад Семь красавиц, подъём на гору ТуфандангВодопад Семь красавиц, подъём на гору ТуфандангВодопад Семь красавиц, подъём на гору Туфанданг
7 день

Свободный день

Сегодня свободный день. Можно самостоятельно прогуляться по городу и заглянуть на национальный Зелёный базар (Яшил-базар), где колоритные торговые ряды предлагают фрукты и специи, чаи и сладости, домашние сыры и свежую рыбу.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Отъезд

Утром — свободное время, затем — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Ежедневная экскурсионная программа на автомобиле бизнес-класса
  • Услуги персонального опытного гида
  • Бутылка вина и местная сим-карта в подарок по прибытии
  • Ужин в национальном ресторане
Что не входит в цену
  • Перелёт до Баку и обратно
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты в музеи - около 4000 руб
  • Страховка
  • Доплата за одноместное размещение - 15 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
Завершение: Баку, аэропорт, ко времени вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
24 сен 2023
Поездка в Баку была интересна и познавательна! Спасибо за организацию!

Тур входит в следующие категории Баку

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыПрирода и пейзажиСтарый городПопулярные местаВодопады

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