скидка
15%
8 дней
Автотур в тёплой компании: Баку внутри и вокруг
Погулять по Старому городу, побывать в древних высокогорных сёлах и полюбоваться водопадами
Начало: Баку, аэропорт, до 19:00
«А несколько дней проведёте за городом: погуляете по деревням, затерянным в горах, насладитесь прохладой водопадов, увидите легендарную горящую гору и древние наскальные рисунки на территории Гобустанского заповедника»
27 дек в 08:00
3 янв в 08:00
9400079 900₽ за человека
2 дня
Шахдаг: красочные горы и сказочные водопады (на 2 дня)
Начало: Ваш отель
«Лаза и водопады Что может быть красивее, чем искрящийся, свежий, горный водопад»
Расписание: По согласованию с гидом.
Завтра в 09:00
5 ноя в 09:00
от $500 за всё до 3 чел.
2 дня
Индивидуальный тур-знакомство с историческими центрами Азербайджана: Лагич, Шеки и Киш
Посетить водопад Хал-Хал, пройти по Исмаиллинскому мосту и увидеть древнюю Джума-мечеть
Начало: Баку, ул. Азиза Алиева, время обговаривается индив...
«Вы увидите мавзолей Дири Баба и шемахинскую Джума-мечеть, погуляете по уютному ремесленному посёлку Лагич, полюбуетесь окрестностями озера Нохур и лесным водопадом Хал-Хал»
$200 за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладимир24 сентября 2023Поездка в Баку была интересна и познавательна! Спасибо за организацию!
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Водопады»
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