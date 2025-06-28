Индивидуальная
до 3 чел.
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
Погрузитесь в историю и современность Бахрейна, посетив древний форт, роскошную мечеть Аль-Фатиха и уникальное Дерево Жизни в пустыне
«Мы прогуляемся по национальному музею Бахрейна, раскрывающему жизнь и быт древней цивилизации Дильмун»
Завтра в 09:00
8 сен в 09:00
€175 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Бахрейн - сердце залива
Погрузитесь в атмосферу Бахрейна, где древность встречается с современностью. Посетите ключевые достопримечательности и ощутите уникальный дух страны
«Музей Корана в Бахрейне — сокровищницу исламской культуры»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Круиз
Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
Однодневный круиз в Манаме: погружение в культуру и историю Бахрейна с посещением ключевых достопримечательностей и традиционных мест
Начало: У ворот в морской порт
«Национальный музей Бахрейна с полной экскурсией»
10 ноя в 09:00
17 ноя в 09:00
€64 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККатя28 июня 2025Очень интересная экскурсия. Эльмира все показала и объяснила, отлично провели день!
- ЕЕвгений5 апреля 2025Сама страна интересна только из-за отличных экскурсоводов. Страна маленькая, особо ничем не примечательная и может уместиться в одной экскурсии, но
- ДДмитрий4 апреля 2025Замечательная экскурсия! Гид Людмила очень внимательна и доброжелательна. Посетили очень много локаций, были угощения и приятные сюрпризы. Огромное спасибо Людмиле!!
Гости из Санкт-Петербурга
- ННаталья3 апреля 2025Были с супругом в круизе по Персидскому заливу, посетили Бахрейн. Заранее бронировала экскурсию на Трипстере. Выбрала Загадочный Бахрейн с Людмилой.
Людмила
- ИИрина1 апреля 2025Экскурсию проводила Людмила. Посетили много мест и все рассказы были неутомительные. Людмила прекрасно владеет материалом. Не понравилось, что когда мы
- ЯЯрмолюк31 марта 2025Экскурсия у нас была 17 марта. Замечательный экскурсовод Людмила! Очень много увидели и узнали интересного! Спасибо огромное!!!!
- ЮЮлия24 марта 2025Экскурсия была 17.03, нашим гидом была Олеся. Хочу выразить ей благодарность за интересную экскурсию, а также за огромное терпение и
- ТТатьяна17 марта 2025Экскурсию проводила Анна. Очень довольны остались от маршрута и насыщенной информации. На все вопросы получили ответы и позитивный заряд экскурсовода!
- ООльга15 марта 2025Спасибо, все было хорошо, но не хватило" изюминки на торте" - чего - то необычного, чтобы страна запомнилась, как индивидуальность!!! Жалко, что не посетили мечеть - там, наверняка было чем полюбоваться.
- ААртём13 марта 2025Нам невероятно повезло с экскурсоводом! Олеся оказалась не просто замечательным гидом, а настоящим знатоком культуры и истории Бахрейна. Её глубокие
- ММаксим24 февраля 2025Прекрасная экскурсия. Экскурсовод была на высоте, на все вопросы группы отвечала, все возможное из Бахрейна выжала, все интересное посетили и посмотрели. Рекомендуем.
- ККристина20 февраля 2025Мы были с ребенком 8 лет, и даже она не скучала. Бахрейн не большой, локаций не много. Гид Анна, прекрасно
- ЕЕвгений19 февраля 2025Программа экскурсии для пассажиров круизного лайнера нас устроила маршрутом(без дерева жизни),поэтому мы выбрали из других предложений. Экскурсовод Анна отлично провела
- ССВЕТЛАНА17 февраля 2025экскурсия понравилась - интересный рассказ, все динамично, но при этом не "бегом". большое спасибо Людмиле.
- ДДарья13 февраля 2025Очень понравилась экскурсия, мы были в другом автобусе, не с Людмилой, но зато автобус был меньше. Посетили все и даже больше плана, наша гид сделала нам сюрприз. Все отлично организовано! Спасибо большое!
- ААнастасия4 февраля 2025На днях вернулись с поездки, остались очень довольны организацией экскурсии. У нас была гид Олеся, очень внимательная, подробно и интересно
- ННаталья4 февраля 2025Гид Олеся замечал но преподносила материал!!!
- ООльга29 января 2025Все супер! Спасибо!! Рекомендую!
- ТТатьяна29 января 2025Спасибо гиду Олесе за интересную экскурсию. Всё было организовано идеально. Спасибо за вкусные булочки и чай.
- AArthur28 января 2025Было очень интересно
