знания о стране, её традициях и особенностях буквально завораживали. Каждое повествование было наполнено интересными деталями, которые раскрывали перед нами истинную сущность этой удивительной страны. Особенно впечатлило, как Олеся смогла соединить исторические факты с современными реалиями Бахрейна, создавая полную картину жизни этой арабской страны. Её умение увлекательно рассказывать о местных традициях, обычаях и культуре сделало экскурсию незабываемой. Благодаря её профессионализму и искреннему энтузиазму, мы не только узнали много нового, но и по-настоящему влюбились в Бахрейн. Однозначно рекомендуем Олесю как гида - её глубокие знания и умение интересно преподносить информацию сделают ваше знакомство с Бахрейном по-настоящему захватывающим! Желаем вам успехов! СПАСИБО!