Мои заказы

Музеи и искусство Манамы

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Манаме на русском языке, цены от €64. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
На машине
5 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
Погрузитесь в историю и современность Бахрейна, посетив древний форт, роскошную мечеть Аль-Фатиха и уникальное Дерево Жизни в пустыне
«Мы прогуляемся по национальному музею Бахрейна, раскрывающему жизнь и быт древней цивилизации Дильмун»
Завтра в 09:00
8 сен в 09:00
€175 за всё до 3 чел.
Бахрейн - сердце залива
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Бахрейн - сердце залива
Погрузитесь в атмосферу Бахрейна, где древность встречается с современностью. Посетите ключевые достопримечательности и ощутите уникальный дух страны
«Музей Корана в Бахрейне — сокровищницу исламской культуры»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
На автобусе
6 часов
28 отзывов
Круиз
Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
Однодневный круиз в Манаме: погружение в культуру и историю Бахрейна с посещением ключевых достопримечательностей и традиционных мест
Начало: У ворот в морской порт
«Национальный музей Бахрейна с полной экскурсией»
10 ноя в 09:00
17 ноя в 09:00
€64 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катя
    28 июня 2025
    Бахрейн - сердце залива
    Очень интересная экскурсия. Эльмира все показала и объяснила, отлично провели день!
    Очень интересная экскурсия. Эльмира все показала и объяснила, отлично провели день!Очень интересная экскурсия. Эльмира все показала и объяснила, отлично провели день!Очень интересная экскурсия. Эльмира все показала и объяснила, отлично провели день!Очень интересная экскурсия. Эльмира все показала и объяснила, отлично провели день!
  • Е
    Евгений
    5 апреля 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Сама страна интересна только из-за отличных экскурсоводов. Страна маленькая, особо ничем не примечательная и может уместиться в одной экскурсии, но
    читать дальше

    при условии, что гид хороший. Нам повезло - Людмила отлично рассказала нам все о стране, её истории и даже чуточку больше

    Сама страна интересна только из-за отличных экскурсоводов. Страна маленькая, особо ничем не примечательная и может уместиться
  • Д
    Дмитрий
    4 апреля 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Замечательная экскурсия! Гид Людмила очень внимательна и доброжелательна. Посетили очень много локаций, были угощения и приятные сюрпризы. Огромное спасибо Людмиле!!
    Гости из Санкт-Петербурга
  • Н
    Наталья
    3 апреля 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Были с супругом в круизе по Персидскому заливу, посетили Бахрейн. Заранее бронировала экскурсию на Трипстере. Выбрала Загадочный Бахрейн с Людмилой.
    Людмила
    читать дальше

    была очень внимательна, заботлива. Встретила нас в порту, посадила в автобус. Программа очень насыщенная, мы посетили все достопримечательности, побывали в музее, в крепости, в древнем городе, на рынке. Нагулялись, нафоткались.
    В это время был Рамадан и нельзя было купить еды, Людмила угостила нас чаем с пирожками в автобусе.
    Экскурсия нам очень понравилась, спасибо!

    Были с супругом в круизе по Персидскому заливу, посетили Бахрейн. Заранее бронировала экскурсию на Трипстере. Выбрала Загадочный Бахрейн с ЛюдмилойБыли с супругом в круизе по Персидскому заливу, посетили Бахрейн. Заранее бронировала экскурсию на Трипстере. Выбрала Загадочный Бахрейн с ЛюдмилойБыли с супругом в круизе по Персидскому заливу, посетили Бахрейн. Заранее бронировала экскурсию на Трипстере. Выбрала Загадочный Бахрейн с ЛюдмилойБыли с супругом в круизе по Персидскому заливу, посетили Бахрейн. Заранее бронировала экскурсию на Трипстере. Выбрала Загадочный Бахрейн с ЛюдмилойБыли с супругом в круизе по Персидскому заливу, посетили Бахрейн. Заранее бронировала экскурсию на Трипстере. Выбрала Загадочный Бахрейн с ЛюдмилойБыли с супругом в круизе по Персидскому заливу, посетили Бахрейн. Заранее бронировала экскурсию на Трипстере. Выбрала Загадочный Бахрейн с ЛюдмилойБыли с супругом в круизе по Персидскому заливу, посетили Бахрейн. Заранее бронировала экскурсию на Трипстере. Выбрала Загадочный Бахрейн с Людмилой
  • И
    Ирина
    1 апреля 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Экскурсию проводила Людмила. Посетили много мест и все рассказы были неутомительные. Людмила прекрасно владеет материалом. Не понравилось, что когда мы
    читать дальше

    вышли в порту, никого по факту не было и мы стояли на жаре. В автобусе было очень холодно. Ну конечно все галопом по Европам, хотя нам дали чай и булочки. Еще в автобусе была питьевая вода в бутылочках.

  • Я
    Ярмолюк
    31 марта 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Экскурсия у нас была 17 марта. Замечательный экскурсовод Людмила! Очень много увидели и узнали интересного! Спасибо огромное!!!!
  • Ю
    Юлия
    24 марта 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Экскурсия была 17.03, нашим гидом была Олеся. Хочу выразить ей благодарность за интересную экскурсию, а также за огромное терпение и
    читать дальше

    дипломатичность, т. к. группа у нас хоть была и небольшая, но очень шумная, некоторые гости откровенно мешали, но Олеся достойно справлялась со сложившейся ситуацией. Все основные места посетили, услышали много интересных историй. Перед экскурсией выдана подробная организационная информация, так что заблудиться или не найти своего гида шансов не было. В автобусе был организован вкусный перекус с ароматным чаем и булочкой. Большое спасибо за экскурсию, рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    17 марта 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Экскурсию проводила Анна. Очень довольны остались от маршрута и насыщенной информации. На все вопросы получили ответы и позитивный заряд экскурсовода!
  • О
    Ольга
    15 марта 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Спасибо, все было хорошо, но не хватило" изюминки на торте" - чего - то необычного, чтобы страна запомнилась, как индивидуальность!!! Жалко, что не посетили мечеть - там, наверняка было чем полюбоваться.
  • А
    Артём
    13 марта 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Нам невероятно повезло с экскурсоводом! Олеся оказалась не просто замечательным гидом, а настоящим знатоком культуры и истории Бахрейна. Её глубокие
    читать дальше

    знания о стране, её традициях и особенностях буквально завораживали. Каждое повествование было наполнено интересными деталями, которые раскрывали перед нами истинную сущность этой удивительной страны. Особенно впечатлило, как Олеся смогла соединить исторические факты с современными реалиями Бахрейна, создавая полную картину жизни этой арабской страны. Её умение увлекательно рассказывать о местных традициях, обычаях и культуре сделало экскурсию незабываемой. Благодаря её профессионализму и искреннему энтузиазму, мы не только узнали много нового, но и по-настоящему влюбились в Бахрейн. Однозначно рекомендуем Олесю как гида - её глубокие знания и умение интересно преподносить информацию сделают ваше знакомство с Бахрейном по-настоящему захватывающим! Желаем вам успехов! СПАСИБО!

  • М
    Максим
    24 февраля 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Прекрасная экскурсия. Экскурсовод была на высоте, на все вопросы группы отвечала, все возможное из Бахрейна выжала, все интересное посетили и посмотрели. Рекомендуем.
  • К
    Кристина
    20 февраля 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Мы были с ребенком 8 лет, и даже она не скучала. Бахрейн не большой, локаций не много. Гид Анна, прекрасно
    читать дальше

    давала материал, слушали и смотрели и взрослые и дети. Возможно, было бы несколько лучше, если бы остановки в некоторых локациях были чуть дольше. Но даже не продолжительные остановки не испортили общего впечатления. Однозначно рекомендую к посещению.

    Мы были с ребенком 8 лет, и даже она не скучала. Бахрейн не большой, локаций неМы были с ребенком 8 лет, и даже она не скучала. Бахрейн не большой, локаций неМы были с ребенком 8 лет, и даже она не скучала. Бахрейн не большой, локаций не
  • Е
    Евгений
    19 февраля 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Программа экскурсии для пассажиров круизного лайнера нас устроила маршрутом(без дерева жизни),поэтому мы выбрали из других предложений. Экскурсовод Анна отлично провела
    читать дальше

    программу,посетили самые важные достопримечательности Бахрейна при оптимальном объеме исторической информации и отлично шла на контакт при ответах на вопросы туристов. Рекомендуем,если ещё не посещали арабские страны. Когечно,после Дубая и Абу-Даби будет не хватать масштаба!
    Спасибо за экскурсию!
    Евгений и Светлана.

  • С
    СВЕТЛАНА
    17 февраля 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    экскурсия понравилась - интересный рассказ, все динамично, но при этом не "бегом". большое спасибо Людмиле.
  • Д
    Дарья
    13 февраля 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Очень понравилась экскурсия, мы были в другом автобусе, не с Людмилой, но зато автобус был меньше. Посетили все и даже больше плана, наша гид сделала нам сюрприз. Все отлично организовано! Спасибо большое!
    Очень понравилась экскурсия, мы были в другом автобусе, не с Людмилой, но зато автобус был меньшеОчень понравилась экскурсия, мы были в другом автобусе, не с Людмилой, но зато автобус был меньшеОчень понравилась экскурсия, мы были в другом автобусе, не с Людмилой, но зато автобус был меньшеОчень понравилась экскурсия, мы были в другом автобусе, не с Людмилой, но зато автобус был меньше
  • А
    Анастасия
    4 февраля 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    На днях вернулись с поездки, остались очень довольны организацией экскурсии. У нас была гид Олеся, очень внимательная, подробно и интересно
    читать дальше

    рассказывала материал, видно что человек подходит к делу с душой. 6 часов пролетели незаметно, были с детьми 10 и 15 лет - не утомительно! Олесе спасибо за национальное угощение (сдоба) и горячий чай, было в тему, так как погода была ветреная! На выходе из порта заранее встретили, автобус был комфортабельный, все заявленые места посетили, на рынке дали свободное время для покупки сувениров! Экскурсию рекомендую, гиду и компании процветания и побольше туристов!!!

    На днях вернулись с поездки, остались очень довольны организацией экскурсии. У нас была гид Олеся, оченьНа днях вернулись с поездки, остались очень довольны организацией экскурсии. У нас была гид Олеся, оченьНа днях вернулись с поездки, остались очень довольны организацией экскурсии. У нас была гид Олеся, оченьНа днях вернулись с поездки, остались очень довольны организацией экскурсии. У нас была гид Олеся, очень
  • Н
    Наталья
    4 февраля 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Гид Олеся замечал но преподносила материал!!!
  • О
    Ольга
    29 января 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Все супер! Спасибо!! Рекомендую!
    Все супер! Спасибо!! Рекомендую!Все супер! Спасибо!! Рекомендую!Все супер! Спасибо!! Рекомендую!Все супер! Спасибо!! Рекомендую!Все супер! Спасибо!! Рекомендую!Все супер! Спасибо!! Рекомендую!Все супер! Спасибо!! Рекомендую!Все супер! Спасибо!! Рекомендую!Все супер! Спасибо!! Рекомендую!Все супер! Спасибо!! Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    29 января 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Спасибо гиду Олесе за интересную экскурсию. Всё было организовано идеально. Спасибо за вкусные булочки и чай.
  • A
    Arthur
    28 января 2025
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Было очень интересно

Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манаме
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
  2. Бахрейн - сердце залива
  3. Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
Какие места ещё посмотреть в Манаме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Манаме в сентябре 2025
Сейчас в Манаме в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 64 до 175. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Манаме (Бахрейн 🇧🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музеи», 53 ⭐ отзыва, цены от €64. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бахрейна. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь