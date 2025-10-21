Обзорная экскурсия по Бахрейну предлагает погружение в богатую историю и культуру страны.
Участники смогут посетить величественную мечеть аль-Фатиха, знаменитый Национальный музей и загадочную Жемчужную долину. Восточный базар Баб-аль-Бахрейн и древняя крепость добавят колорита путешествию. Это уникальная возможность увидеть, как прошлое и настоящее сосуществуют в гармонии. Комфортабельный транспорт и опытные гиды сделают поездку незабываемой
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Величественная мечеть аль-Фатиха
- 🏛 Национальный музей Бахрейна
- 💎 Загадочная Жемчужная долина
- 🌅 Современная набережная Бахрейн-Бэй
- 🛍 Восточный базар Баб-аль-Бахрейн
- 🏰 Древняя крепость Бахрейна
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Манамы - с ноября по март. В эти месяцы погода наиболее комфортная, с умеренными температурами и минимальной влажностью, что делает прогулки приятными. В апреле и мае, а также в октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя температура начинает повышаться. В летние месяцы жара может быть невыносимой, но если вы планируете посещение музеев и других закрытых объектов, это может быть приемлемым вариантом.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Мечеть аль-Фатиха
- Музей Корана
- Национальный музей Бахрейна
- Жемчужная долина
- Набережная Бахрейн-Бэй
- Базар Баб-аль-Бахрейн
- Крепость Бахрейна
Описание экскурсии
Вот что вы посетите:
- Величественную мечеть аль-Фатиха, сердце духовной жизни страны
- Музей Корана в Бахрейне — сокровищницу исламской культуры
- Национальный музей Бахрейна, где оживает история
- Загадочную Жемчужную долину, повествующую о богатстве прошлого
- Современную и яркую набережную Бахрейн-Бэй
- Атмосферный восточный базар Баб-аль-Бахрейн — старейший рынок страны
- Древнюю крепость Бахрейна — свидетеля множества эпох и цивилизаций
И конечно, мы обсудим:
- жемчужный промысел
- роль ислама в жизни страны
- историю Бахрейна от древности до наших дней
- как меняется город сегодня
- какие традиции сохраняются в современном обществе
И многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Dodge Charger или Nissan Sintra
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: в музей Корана — $6 за чел. и в Национальный музей — $3 за чел. и обед по желанию
- Пожалуйста, соблюдайте дресс-код для посещения мечети
- Экскурсию для вас проведу я или другой русскоязычный гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваша команда гидов в Манаме
Провели экскурсии для 30 туристов
Я — лицензированный гид, живу в Бахрейне с 2011 года. Экскурсии проводим с командой увлеченных и знающих гидов, с удовольствием покажем вам лучшие места королевства.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юрий
21 окт 2025
Все отлично! Гид учел все пожелания, все локации которые были интересны! День пролетел быстро, все посмотрели, рекомендую!!!
Т
Татьяна
13 окт 2025
Спасибо за интересную экскурсию!
Нам все очень понравилось 🥰
Г
Георгий
28 сен 2025
Потрясающий гид! Очень рекомендую!
С
Сергей
23 сен 2025
Очень интересная экскурсия. Эльвира хороший рассказчик, всё было хорошо организовано.
Катя
28 июн 2025
Очень интересная экскурсия. Эльмира все показала и объяснила, отлично провели день!
Входит в следующие категории Манамы
