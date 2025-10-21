Мои заказы

Бахрейн - сердце залива

Погрузитесь в атмосферу Бахрейна, где древность встречается с современностью. Посетите ключевые достопримечательности и ощутите уникальный дух страны
Обзорная экскурсия по Бахрейну предлагает погружение в богатую историю и культуру страны.

Участники смогут посетить величественную мечеть аль-Фатиха, знаменитый Национальный музей и загадочную Жемчужную долину. Восточный базар Баб-аль-Бахрейн и древняя крепость добавят колорита путешествию. Это уникальная возможность увидеть, как прошлое и настоящее сосуществуют в гармонии. Комфортабельный транспорт и опытные гиды сделают поездку незабываемой
5
5 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Величественная мечеть аль-Фатиха
  • 🏛 Национальный музей Бахрейна
  • 💎 Загадочная Жемчужная долина
  • 🌅 Современная набережная Бахрейн-Бэй
  • 🛍 Восточный базар Баб-аль-Бахрейн
  • 🏰 Древняя крепость Бахрейна

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Манамы - с ноября по март. В эти месяцы погода наиболее комфортная, с умеренными температурами и минимальной влажностью, что делает прогулки приятными. В апреле и мае, а также в октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя температура начинает повышаться. В летние месяцы жара может быть невыносимой, но если вы планируете посещение музеев и других закрытых объектов, это может быть приемлемым вариантом.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Мечеть аль-Фатиха
  • Музей Корана
  • Национальный музей Бахрейна
  • Жемчужная долина
  • Набережная Бахрейн-Бэй
  • Базар Баб-аль-Бахрейн
  • Крепость Бахрейна

Описание экскурсии

Вот что вы посетите:

  • Величественную мечеть аль-Фатиха, сердце духовной жизни страны
  • Музей Корана в Бахрейне — сокровищницу исламской культуры
  • Национальный музей Бахрейна, где оживает история
  • Загадочную Жемчужную долину, повествующую о богатстве прошлого
  • Современную и яркую набережную Бахрейн-Бэй
  • Атмосферный восточный базар Баб-аль-Бахрейн — старейший рынок страны
  • Древнюю крепость Бахрейна — свидетеля множества эпох и цивилизаций

И конечно, мы обсудим:

  • жемчужный промысел
  • роль ислама в жизни страны
  • историю Бахрейна от древности до наших дней
  • как меняется город сегодня
  • какие традиции сохраняются в современном обществе

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Dodge Charger или Nissan Sintra
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: в музей Корана — $6 за чел. и в Национальный музей — $3 за чел. и обед по желанию
  • Пожалуйста, соблюдайте дресс-код для посещения мечети
  • Экскурсию для вас проведу я или другой русскоязычный гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира
Эльмира — ваша команда гидов в Манаме
Провели экскурсии для 30 туристов
Я — лицензированный гид, живу в Бахрейне с 2011 года. Экскурсии проводим с командой увлеченных и знающих гидов, с удовольствием покажем вам лучшие места королевства.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
Ю
Юрий
21 окт 2025
Все отлично! Гид учел все пожелания, все локации которые были интересны! День пролетел быстро, все посмотрели, рекомендую!!!
Т
Татьяна
13 окт 2025
Спасибо за интересную экскурсию!
Нам все очень понравилось 🥰
Г
Георгий
28 сен 2025
Потрясающий гид! Очень рекомендую!
С
Сергей
23 сен 2025
Очень интересная экскурсия. Эльвира хороший рассказчик, всё было хорошо организовано.
Катя
Катя
28 июн 2025
Очень интересная экскурсия. Эльмира все показала и объяснила, отлично провели день!
Входит в следующие категории Манамы

