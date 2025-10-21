Обзорная экскурсия по Бахрейну предлагает погружение в богатую историю и культуру страны.



Участники смогут посетить величественную мечеть аль-Фатиха, знаменитый Национальный музей и загадочную Жемчужную долину. Восточный базар Баб-аль-Бахрейн и древняя крепость добавят колорита путешествию. Это уникальная возможность увидеть, как прошлое и настоящее сосуществуют в гармонии. Комфортабельный транспорт и опытные гиды сделают поездку незабываемой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Манамы - с ноября по март. В эти месяцы погода наиболее комфортная, с умеренными температурами и минимальной влажностью, что делает прогулки приятными. В апреле и мае, а также в октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя температура начинает повышаться. В летние месяцы жара может быть невыносимой, но если вы планируете посещение музеев и других закрытых объектов, это может быть приемлемым вариантом.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.