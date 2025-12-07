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Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности

Погрузитесь в историю и современность Бахрейна, посетив древний форт, роскошную мечеть Аль-Фатиха и уникальное Дерево Жизни в пустыне
Бахрейн - сказочное восточное королевство, способное очаровать даже искушенного путешественника.

Вас ждут древний форт и устремленные ввысь небоскребы, роскошная мечеть Аль-Фатиха и одинокое Дерево Жизни в пустыне. Местные традиции, история и архитектурные особенности будут раскрыты в ходе экскурсии. Все сделано для того, чтобы встреча прошла душевно, познавательно и комфортно
4.9
38 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Древний форт и некрополи
  • 🌆 Современные небоскребы
  • 🕌 Роскошная мечеть Аль-Фатиха
  • 🌳 Уникальное Дерево Жизни
  • 🚗 Транспорт включен в стоимость
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности

Что можно увидеть

  • Национальный музей Бахрейна
  • Бахрейнская крепость
  • Всемирный торговый центр
  • Финансовая гавань
  • Мечеть Аль-Фатиха
  • Дерево Жизни

Описание экскурсии

Погружение в прошлое

Мы прогуляемся по национальному музею Бахрейна, раскрывающему жизнь и быт древней цивилизации Дильмун. Вы узнаете о таинственных некрополях 4-тысячелетней давности и о том, чем жили и во что верили люди в те далекие времена. Знакомство с местной историей мы продолжим в Бахрейнской крепости. Это одна из самых фотогеничных мест страны, где вы проникнетесь духом прошлого и сделаете потрясающие снимки.

Современная Манама и Дерево Жизни

Мы пройдем по элегантной набережной и оценим главные небоскребы Бахрейна: Всемирный торговый центр и Финансовую гавань. А также посетим центральную мечеть Аль-Фатиха, поражающую изяществом и величием. В завершение проедем полстраны, чтобы увидеть легендарное Дерево Жизни — одинокую акацию, растущую посреди пустыни.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Билеты в музей оплачиваются дополнительно — 3$ с человека
  • Посещение мечети предполагает скромный дресс-код для женщин: плечи и колени должны быть прикрыты
  • Использование профессиональной фотокамеры практически везде запрещено и требует особого разрешения от Министерства культуры

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Манаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1175 туристов
Я работаю гидом в Бахрейне уже много лет. Буду рада показать вам эту чудесную маленькую страну Персидского залива. Здесь есть всё, чтобы прекрасно провести время: бесконечное лазурное море, безумно вкусная восточная кухня, тёплый климат, гостеприимство местных жителей и загадочная древняя культура. Жду вас!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Т
Ездили на экскурсию по Бахрейну с гидом Людмилой. Встреча была точно, как договаривались. Мы проехались по всем ключевым точкам Бахрейна, при этом гид сопровождала все локации рассказом об истории королевства
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и его настоящем времени.
Людмила рассказывала не только о самой стране, но и об окружающих ее государствах, тк исторически они тесно связаны и сейчас в каждом из них свои особенности. Гид обладает глубокими знаниями об устройстве Бахрейна и может ответить на любой вопрос, а также сама экскурсия проходит на комфортном автомобиле.
Понравился древний форт, где также давняя и очень интересная история. Но, кроме основных локаций, мы также видели важные городские здания и районы. Маршрут по договоренности может быть скорректирован.
Очень понравилась экскурсия с Людмилой. Смело можем рекомендовать!

Ездили на экскурсию по Бахрейну с гидом Людмилой. Встреча была точно, как договаривались. Мы проехались по
Ездили на экскурсию по Бахрейну с гидом Людмилой. Встреча была точно, как договаривались. Мы проехались по
Ездили на экскурсию по Бахрейну с гидом Людмилой. Встреча была точно, как договаривались. Мы проехались по
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Я
Летели транзитом, поэтому были в Бахрейне всего сутки. Решили не терять зря времени и узнать как можно больше о стране за минимальное время. И вообще не пожалели, что взяли эту
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экскурсию!!!
Людмила дала нам полное представление о стране, ответила на все вопросы, забрала нас с удобной для нас точки и отвезла потом в аэропорт (а это экономия на такси!), принесла с собой воду для нас, останавливалась, чтобы мы смогли сделать красивые фото, не торопила, помогла оплатить билеты в местный музей. Причем Людмила успела рассказать не только про Бахрейн, но также поделилась некоторыми историями из своей жизни, немного рассказала про другие близлежащие страны.
В общем, мы остались Мегадовольные!!! Всем советуем!!!

Летели транзитом, поэтому были в Бахрейне всего сутки. Решили не терять зря времени и узнать как
Летели транзитом, поэтому были в Бахрейне всего сутки. Решили не терять зря времени и узнать как
Летели транзитом, поэтому были в Бахрейне всего сутки. Решили не терять зря времени и узнать как
Летели транзитом, поэтому были в Бахрейне всего сутки. Решили не терять зря времени и узнать как
Летели транзитом, поэтому были в Бахрейне всего сутки. Решили не терять зря времени и узнать как
Летели транзитом, поэтому были в Бахрейне всего сутки. Решили не терять зря времени и узнать как
Летели транзитом, поэтому были в Бахрейне всего сутки. Решили не терять зря времени и узнать как
Летели транзитом, поэтому были в Бахрейне всего сутки. Решили не терять зря времени и узнать как
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В
Рекомендуем экскурсии с Людмилой: Комфортная организация, интересные локации, широкие знания, и очень познавательный контент с учетом персональных интересов. Все было супер и в меру. Мы узнали много нового о Бахрейне, не устали, получили много полезных рекомендаций.
Рекомендуем экскурсии с Людмилой: Комфортная организация, интересные локации, широкие знания, и очень познавательный контент с учетом
Рекомендуем экскурсии с Людмилой: Комфортная организация, интересные локации, широкие знания, и очень познавательный контент с учетом
Рекомендуем экскурсии с Людмилой: Комфортная организация, интересные локации, широкие знания, и очень познавательный контент с учетом
Рекомендуем экскурсии с Людмилой: Комфортная организация, интересные локации, широкие знания, и очень познавательный контент с учетом
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Светлана
Людмила высококвалифицированный и профессиональный гид. В нашей поездке по Бахрейну нам захотелось немного изменить маршрут экскурсии и Людмила с лёгкостью перестроилась под наши пожелания. В результате этого наша экскурсия хоть
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и увеличилась по времени, но стала более насыщенной и познавательной. За всё время проведённое вместе с Людмилой мы узнали много интересного об этой прекрасной стране, её нравах и обычаях. Во время посещения мечети мы познакомились с невероятной женщиной - Софией и она во время экскурсии по мечети оказала нашей семье такой приём, о котором мы не осмелились даже мечтать. Людмила относиться к той категории специалистов, которые по настоящему любят свою работу и Бахрейн. Именно поэтому мы вернулись домой с ощущением безмерной благодарности за этот прекрасно проведённый день, который будет с теплотой жить в наших воспоминаниях долгие годы…

Людмила высококвалифицированный и профессиональный гид. В нашей поездке по Бахрейну нам захотелось немного изменить маршрут экскурсии
Людмила высококвалифицированный и профессиональный гид. В нашей поездке по Бахрейну нам захотелось немного изменить маршрут экскурсии
Людмила высококвалифицированный и профессиональный гид. В нашей поездке по Бахрейну нам захотелось немного изменить маршрут экскурсии
Людмила высококвалифицированный и профессиональный гид. В нашей поездке по Бахрейну нам захотелось немного изменить маршрут экскурсии
Людмила высококвалифицированный и профессиональный гид. В нашей поездке по Бахрейну нам захотелось немного изменить маршрут экскурсии
Людмила высококвалифицированный и профессиональный гид. В нашей поездке по Бахрейну нам захотелось немного изменить маршрут экскурсии
Людмила высококвалифицированный и профессиональный гид. В нашей поездке по Бахрейну нам захотелось немного изменить маршрут экскурсии
Людмила высококвалифицированный и профессиональный гид. В нашей поездке по Бахрейну нам захотелось немного изменить маршрут экскурсии+2
Людмила высококвалифицированный и профессиональный гид. В нашей поездке по Бахрейну нам захотелось немного изменить маршрут экскурсии
Людмила высококвалифицированный и профессиональный гид. В нашей поездке по Бахрейну нам захотелось немного изменить маршрут экскурсии
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А
Были в Бахрейне на пересадке 8 часов, решили провести их с пользой и взяли экскурсию. Все прошло прекрасно! Людмила заранее предупредила нас о том что некоторые локации из ее основной
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программы будут закрыты в наш день, маршрут скорректировала по нашим пожеланиям, все успели. Если доведется когда еще быть на такой пересадке в Бахрейне, то обязательно обратимся к Людмиле чтобы посмотреть что то было закрыто! Всем советуем этого гида!

Были в Бахрейне на пересадке 8 часов, решили провести их с пользой и взяли экскурсию. Все
Были в Бахрейне на пересадке 8 часов, решили провести их с пользой и взяли экскурсию. Все
Были в Бахрейне на пересадке 8 часов, решили провести их с пользой и взяли экскурсию. Все
Были в Бахрейне на пересадке 8 часов, решили провести их с пользой и взяли экскурсию. Все
Были в Бахрейне на пересадке 8 часов, решили провести их с пользой и взяли экскурсию. Все
Были в Бахрейне на пересадке 8 часов, решили провести их с пользой и взяли экскурсию. Все
Были в Бахрейне на пересадке 8 часов, решили провести их с пользой и взяли экскурсию. Все
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А
Отличная экскурсия. Узнали много интересного от гида об истории и текущей жизни Бахрейна.
Людмила прекрасно доносит материал, подходит неформально, вкладывает свою душу.
Отличная экскурсия. Узнали много интересного от гида об истории и текущей жизни Бахрейна.
Отличная экскурсия. Узнали много интересного от гида об истории и текущей жизни Бахрейна.
Отличная экскурсия. Узнали много интересного от гида об истории и текущей жизни Бахрейна.
Отличная экскурсия. Узнали много интересного от гида об истории и текущей жизни Бахрейна.
Отличная экскурсия. Узнали много интересного от гида об истории и текущей жизни Бахрейна.
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Входит в следующие категории Манамы

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