Бахрейн - сказочное восточное королевство, способное очаровать даже искушенного путешественника. Вас ждут древний форт и устремленные ввысь небоскребы, роскошная мечеть Аль-Фатиха и одинокое Дерево Жизни в пустыне. Местные традиции, история и архитектурные особенности будут раскрыты в ходе экскурсии. Все сделано для того, чтобы встреча прошла душевно, познавательно и комфортно

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Погружение в прошлое

Мы прогуляемся по национальному музею Бахрейна, раскрывающему жизнь и быт древней цивилизации Дильмун. Вы узнаете о таинственных некрополях 4-тысячелетней давности и о том, чем жили и во что верили люди в те далекие времена. Знакомство с местной историей мы продолжим в Бахрейнской крепости. Это одна из самых фотогеничных мест страны, где вы проникнетесь духом прошлого и сделаете потрясающие снимки.

Современная Манама и Дерево Жизни

Мы пройдем по элегантной набережной и оценим главные небоскребы Бахрейна: Всемирный торговый центр и Финансовую гавань. А также посетим центральную мечеть Аль-Фатиха, поражающую изяществом и величием. В завершение проедем полстраны, чтобы увидеть легендарное Дерево Жизни — одинокую акацию, растущую посреди пустыни.

Организационные детали