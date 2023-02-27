Бахрейн — сказочное восточное королевство, способное очаровать даже искушенного путешественника. Я покажу вам древний форт и устремленные ввысь небоскребы, роскошную мечеть Аль-Фатиха и одинокое Дерево Жизни в пустыне. Поделюсь местными традициями, историей, архитектурными особенностями. Сделаю всё, чтобы наша встреча прошла душевно, познавательно и комфортно!

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Описание

Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Мы прогуляемся по национальному музею Бахрейна, раскрывающему жизнь и быт древней цивилизации Дильмун. Вы узнаете о таинственных некрополях 4-тысячелетней давности и о том, чем жили и во что верили люди в те далекие времена. Знакомство с местной историей мы продолжим в Бахрейнской крепости. Это одна из самых фотогеничных мест страны, где вы проникнетесь духом прошлого и сделаете потрясающие снимки.

Современная Манама и Дерево Жизни

Мы пройдем по элегантной набережной и оценим главные небоскребы Бахрейна: Всемирный торговый центр и Финансовую гавань. А также посетим центральную мечеть Аль-Фатиха, поражающую изяществом и величием. В завершение проедем полстраны, чтобы увидеть легендарное Дерево Жизни — одинокую акацию, растущую посреди пустыни.

Организационные детали