Бахрейн - сказочное восточное королевство, способное очаровать даже искушенного путешественника.
Вас ждут древний форт и устремленные ввысь небоскребы, роскошная мечеть Аль-Фатиха и одинокое Дерево Жизни в пустыне. Местные традиции, история и архитектурные особенности будут раскрыты в ходе экскурсии. Все сделано для того, чтобы встреча прошла душевно, познавательно и комфортно
Вас ждут древний форт и устремленные ввысь небоскребы, роскошная мечеть Аль-Фатиха и одинокое Дерево Жизни в пустыне. Местные традиции, история и архитектурные особенности будут раскрыты в ходе экскурсии. Все сделано для того, чтобы встреча прошла душевно, познавательно и комфортно
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Древний форт и некрополи
- 🌆 Современные небоскребы
- 🕌 Роскошная мечеть Аль-Фатиха
- 🌳 Уникальное Дерево Жизни
- 🚗 Транспорт включен в стоимость
Что можно увидеть
- Национальный музей Бахрейна
- Бахрейнская крепость
- Всемирный торговый центр
- Финансовая гавань
- Мечеть Аль-Фатиха
- Дерево Жизни
Описание экскурсии
Погружение в прошлое
Мы прогуляемся по национальному музею Бахрейна, раскрывающему жизнь и быт древней цивилизации Дильмун. Вы узнаете о таинственных некрополях 4-тысячелетней давности и о том, чем жили и во что верили люди в те далекие времена. Знакомство с местной историей мы продолжим в Бахрейнской крепости. Это одна из самых фотогеничных мест страны, где вы проникнетесь духом прошлого и сделаете потрясающие снимки.
Современная Манама и Дерево Жизни
Мы пройдем по элегантной набережной и оценим главные небоскребы Бахрейна: Всемирный торговый центр и Финансовую гавань. А также посетим центральную мечеть Аль-Фатиха, поражающую изяществом и величием. В завершение проедем полстраны, чтобы увидеть легендарное Дерево Жизни — одинокую акацию, растущую посреди пустыни.
Организационные детали
- Транспорт включен в стоимость
- Билеты в музей оплачиваются дополнительно — 3$ с человека
- Посещение мечети предполагает скромный дресс-код для женщин: плечи и колени должны быть прикрыты
- Использование профессиональной фотокамеры практически везде запрещено и требует особого разрешения от Министерства культуры
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Манаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1175 туристов
Я работаю гидом в Бахрейне уже много лет. Буду рада показать вам эту чудесную маленькую страну Персидского залива. Здесь есть всё, чтобы прекрасно провести время: бесконечное лазурное море, безумно вкусная восточная кухня, тёплый климат, гостеприимство местных жителей и загадочная древняя культура. Жду вас!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Ездили на экскурсию по Бахрейну с гидом Людмилой. Встреча была точно, как договаривались. Мы проехались по всем ключевым точкам Бахрейна, при этом гид сопровождала все локации рассказом об истории королевства
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Я
Летели транзитом, поэтому были в Бахрейне всего сутки. Решили не терять зря времени и узнать как можно больше о стране за минимальное время. И вообще не пожалели, что взяли эту
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В
Рекомендуем экскурсии с Людмилой: Комфортная организация, интересные локации, широкие знания, и очень познавательный контент с учетом персональных интересов. Все было супер и в меру. Мы узнали много нового о Бахрейне, не устали, получили много полезных рекомендаций.
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Людмила высококвалифицированный и профессиональный гид. В нашей поездке по Бахрейну нам захотелось немного изменить маршрут экскурсии и Людмила с лёгкостью перестроилась под наши пожелания. В результате этого наша экскурсия хоть
+2
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А
Были в Бахрейне на пересадке 8 часов, решили провести их с пользой и взяли экскурсию. Все прошло прекрасно! Людмила заранее предупредила нас о том что некоторые локации из ее основной
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А
Отличная экскурсия. Узнали много интересного от гида об истории и текущей жизни Бахрейна.
Людмила прекрасно доносит материал, подходит неформально, вкладывает свою душу.
Людмила прекрасно доносит материал, подходит неформально, вкладывает свою душу.
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