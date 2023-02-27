Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности

Раскрыть все грани колоритного островного государства на авто-пешеходной экскурсии

5
1 отзыв
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Бахрейн — сказочное восточное королевство, способное очаровать даже искушенного путешественника.

Я покажу вам древний форт и устремленные ввысь небоскребы, роскошную мечеть Аль-Фатиха и одинокое Дерево Жизни в пустыне. Поделюсь местными традициями, историей, архитектурными особенностями. Сделаю всё, чтобы наша встреча прошла душевно, познавательно и комфортно!
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Погружение в прошлое

Мы прогуляемся по национальному музею Бахрейна, раскрывающему жизнь и быт древней цивилизации Дильмун. Вы узнаете о таинственных некрополях 4-тысячелетней давности и о том, чем жили и во что верили люди в те далекие времена. Знакомство с местной историей мы продолжим в Бахрейнской крепости. Это одна из самых фотогеничных мест страны, где вы проникнетесь духом прошлого и сделаете потрясающие снимки.

Современная Манама и Дерево Жизни

Мы пройдем по элегантной набережной и оценим главные небоскребы Бахрейна: Всемирный торговый центр и Финансовую гавань. А также посетим центральную мечеть Аль-Фатиха, поражающую изяществом и величием. В завершение проедем полстраны, чтобы увидеть легендарное Дерево Жизни — одинокую акацию, растущую посреди пустыни.

Организационные детали

  • Транспорт включен в стоимость
  • Билеты в музей оплачиваются дополнительно — 3$ с человека
  • Посещение мечети предполагает скромный дресс-код для женщин: плечи и колени должны быть прикрыты
  • Использование профессиональной фотокамеры практически везде запрещено и требует особого разрешения от Министерства культуры

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Dmitry
27 фев 2023
Все понравилось. Хорошая программа для одного дня.
Все понравилось. Хорошая программа для одного дня.Все понравилось. Хорошая программа для одного дня.Все понравилось. Хорошая программа для одного дня.Все понравилось. Хорошая программа для одного дня.

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