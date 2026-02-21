Обзорная экскурсия по Манаме: погружение в прошлое и культуру

Вас ждёт насыщенный день с интересными рассказами, красивыми видами и неожиданными открытиями — от археологических находок до бахрейнских тайн голливудских звёзд.
Мы прогуляемся по узким улочкам Мухаррака, заглянем в мечеть Аль-Фатих, обсудим легенды цивилизации дильмун, а ещё увидим футуристические здания Манамы и вкусим атмосферу восточного базара.
Мы прогуляемся по узким улочкам Мухаррака, заглянем в мечеть Аль-Фатих, обсудим легенды цивилизации дильмун, а ещё увидим футуристические здания Манамы и вкусим атмосферу восточного базара.
Описание экскурсии
- Мечеть Аль-Фатих — заглянем в одну из крупнейших мечетей в мире и полюбуемся её архитектурой.
- Мухаррак — прогуляемся по бывшей столице королевства с её узкими улочками, традиционными домами и атмосферой старого Бахрейна.
- Жемчужный путь — увидим отреставрированные дома в исламском стиле и узнаем о жемчужной промышленности в Музее жемчуга.
- Всемирный торговый центр Бахрейна — остановимся у впечатляющего небоскрёба, одного из символов страны.
- Баб-Аль-Бахрейн — окунёмся в атмосферу восточного базара, попробуем (по желанию) арабский кофе и сладости, заглянем в сувенирные лавки. Если вы проголодаетесь, пообедаем в традиционном ресторане.
- Форт Бахрейн — поднимемся к древней крепости.
- Bahrain Bay — пройдём по современному району с футуристическими зданиями и живописной набережной.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Mazda CX-5. В машине есть питьевая вода.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Если вас больше 4 человек, предоставлю более вместительный автомобиль.
- Скорректирую маршрут с учётом ваших интересов и увлечений.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Талия — ваш гид в Манаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 53 туристов
Меня зовут Талия, я дипломированный гид-экскурсовод. Живу в Бахрейне с 2010 года. Трепетно люблю эту удивительную страну с богатой историей и потрясающей культурой. С радостью поделюсь с вами лучшими маршрутами, аутентичными ресторанами и многим другим. Мои экскурсии всегда проходят тепло и душевно! Провожу индивидуальные и групповые экскурсии. Разрабатываю персональные маршруты с учетом пожеланий гостей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Все прошло просто отлично. Талия построила программу с учётом наших пожеланий (дети 4 и 6 лет), учла особенности (т. к. попали в Рамадан), удалось заехать на трассу Формулы 1, еще и фотки отличные сделала)). Сама экскурсия очень понравилась!
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Экскурсия по Бахрейну нам очень понравилась!
Наша компания из четырех человек были один день в Бахрейне во время остановки круизного лайнера. Талия встретила нас в порту и туда же отвезла после экскурсии. Скорректировали программу экскурсии с учетом наших интересов. Прекрасно провели время, всё посмотрели, пообщались, всё без спешки. Однозначно рекомендую!
Наша компания из четырех человек были один день в Бахрейне во время остановки круизного лайнера. Талия встретила нас в порту и туда же отвезла после экскурсии. Скорректировали программу экскурсии с учетом наших интересов. Прекрасно провели время, всё посмотрели, пообщались, всё без спешки. Однозначно рекомендую!
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С
Путешествие во времени с блестящим гидом!
Хочется поделиться восторгом от нашей обзорной экскурсии по Манаме! Это был не просто тур, а настоящее погружение в удивительную культуру Бахрейна, где древность встречается с
Хочется поделиться восторгом от нашей обзорной экскурсии по Манаме! Это был не просто тур, а настоящее погружение в удивительную культуру Бахрейна, где древность встречается с
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И
Замечательная экскурсия! Чудесный гид!!!
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Я
Все отлично. Талия молодец. Рекомендуем
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О
Очень понравилась экскурсия! Для первой обзорной экскурсии знакомства со страной, на наш взгляд, идеально представлен материал - все информативно, структурировано, легко воспринимается и запоминается. Также очень гостеприимно - вода, кофе, чай, угощения. Уже порекомендовали экскурсию знакомым.
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