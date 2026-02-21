Обзорная экскурсия по Манаме: погружение в прошлое и культуру

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футуризмом.



Мы и представить не могли, насколько насыщенным и захватывающим окажется этот день. От археологических артефактов, хранящих тайны цивилизации Дильмун, до забавных историй о голливудских звёздах в Бахрейне — каждый рассказ был искренним и познавательным. Прогулка по лабиринту узких улочек Мухаррака, величественная мечеть Аль-Фатих и контраст с футуристическими небоскребами Манамы создали полную, многогранную картину страны.



Отдельная благодарность нашему гиду, Талии! Её профессионализм, глубокие знания и искренняя любовь к стране сделали экскурсию по-настоящему незабываемой. Она не просто показывала достопримечательности, а щедро делилась историями, легендами и тем особенным «духом» Востока, который невозможно почувствовать самостоятельно.



Однозначно рекомендую эту экскурсию как идеальный старт для знакомства с Бахрейном! Спасибо за этот день!