Индивидуальная
История и культура Манамы
Откройте для себя культурное богатство Манамы, наслаждаясь видами залива, посещая базары и пробуя традиционные блюда в старейшем кафе страны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €150 за человека
Индивидуальная
Лучший выборБахрейн - маленький и гордый
Путешествие по Бахрейну откроет перед вами величие мечети Аль-Фатиха, старинные улочки Мухаррака и легендарное Дерево жизни
Сегодня в 08:00
Завтра в 16:00
от €150 за человека
Водная прогулка
Обзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров
Увидеть главное - от восточного колорита до футуристических кварталов
Начало: В порту Манамы
Расписание: в понедельник в 10:00
15 дек в 09:00
22 дек в 09:00
€60 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
Исследуйте Манаму: мечеть Аль-Фатиха, остров Мухаррак, мост короля Фахда и Калат-аль-Бахрейн ждут вас
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Первое свидание с Бахрейном
Очароваться арабской экзотикой и неповторимой архитектурой на экскурсии из Манамы
12 дек в 10:30
15 дек в 10:30
от €500 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Его Величество Бахрейн
Добро пожаловать в Манаму! Узнайте, как традиции Востока переплетаются с современностью. Вас ждут величественные мечети и уникальные рынки
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €150 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Бахрейн
Индивидуальная экскурсия по Манаме: форт Калат Аль-Бахрейн, мечеть Аль-Фатиха, Дерево жизни и Ворота Бахрейна. Погрузитесь в историю и культуру Бахрейна
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Бахрейн - страна, где восходит солнце
Путешествие по Бахрейну: от древних храмов до современных набережных. Узнайте историю и культуру этой удивительной страны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €140 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий21 октября 2025Все отлично! Гид учел все пожелания, все локации которые были интересны! День пролетел быстро, все посмотрели, рекомендую!!!
- ТТатьяна13 октября 2025Спасибо за интересную экскурсию!
Нам все очень понравилось 🥰
- ГГеоргий28 сентября 2025Потрясающий гид! Очень рекомендую!
- ССергей23 сентября 2025Очень интересная экскурсия. Эльвира хороший рассказчик, всё было хорошо организовано.
- ККатя28 июня 2025Очень интересная экскурсия. Эльмира все показала и объяснила, отлично провели день!
Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «Искусство и музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манаме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Манаме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Манаме в декабре 2025
Сейчас в Манаме в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 60 до 500. Туристы уже оставили гидам 386 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Манаме (Бахрейн 🇧🇭) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 386 ⭐ отзывов, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бахрейна. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль