Искусство и музеи – экскурсии в Манаме

Найдено 8 экскурсий в категории «Искусство и музеи» в Манаме на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Загадочный Бахрейн
На машине
На микроавтобусе
5.5 часов
216 отзывов
Индивидуальная
История и культура Манамы
Откройте для себя культурное богатство Манамы, наслаждаясь видами залива, посещая базары и пробуя традиционные блюда в старейшем кафе страны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €150 за человека
Бахрейн - маленький и гордый
На машине
5.5 часов
28 отзывов
Индивидуальная
Лучший выбор
Бахрейн - маленький и гордый
Путешествие по Бахрейну откроет перед вами величие мечети Аль-Фатиха, старинные улочки Мухаррака и легендарное Дерево жизни
Сегодня в 08:00
Завтра в 16:00
от €150 за человека
Обзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров
На автобусе
5.5 часов
13 отзывов
Водная прогулка
Обзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров
Увидеть главное - от восточного колорита до футуристических кварталов
Начало: В порту Манамы
Расписание: в понедельник в 10:00
15 дек в 09:00
22 дек в 09:00
€60 за человека
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
На машине
5 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
Исследуйте Манаму: мечеть Аль-Фатиха, остров Мухаррак, мост короля Фахда и Калат-аль-Бахрейн ждут вас
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 2 чел.
Первое свидание с Бахрейном
На машине
На микроавтобусе
5 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Первое свидание с Бахрейном
Очароваться арабской экзотикой и неповторимой архитектурой на экскурсии из Манамы
12 дек в 10:30
15 дек в 10:30
от €500 за всё до 7 чел.
Его Величество Бахрейн
На машине
5 часов
22 отзыва
Индивидуальная
Его Величество Бахрейн
Добро пожаловать в Манаму! Узнайте, как традиции Востока переплетаются с современностью. Вас ждут величественные мечети и уникальные рынки
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €150 за человека
Знакомьтесь, Бахрейн
На машине
5 часов
44 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Бахрейн
Индивидуальная экскурсия по Манаме: форт Калат Аль-Бахрейн, мечеть Аль-Фатиха, Дерево жизни и Ворота Бахрейна. Погрузитесь в историю и культуру Бахрейна
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€200 за всё до 3 чел.
Бахрейн - страна, где восходит солнце
На машине
5.5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
Бахрейн - страна, где восходит солнце
Путешествие по Бахрейну: от древних храмов до современных набережных. Узнайте историю и культуру этой удивительной страны
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €140 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    21 октября 2025
    Бахрейн - сердце залива
    Все отлично! Гид учел все пожелания, все локации которые были интересны! День пролетел быстро, все посмотрели, рекомендую!!!
    Все отлично! Гид учел все пожелания, все локации которые были интересны! День пролетел быстро, все посмотрели, рекомендую!!!
  • Т
    Татьяна
    13 октября 2025
    Бахрейн - сердце залива
    Спасибо за интересную экскурсию!
    Нам все очень понравилось 🥰
  • Г
    Георгий
    28 сентября 2025
    Бахрейн - сердце залива
    Потрясающий гид! Очень рекомендую!
  • С
    Сергей
    23 сентября 2025
    Бахрейн - сердце залива
    Очень интересная экскурсия. Эльвира хороший рассказчик, всё было хорошо организовано.
    Очень интересная экскурсия. Эльвира хороший рассказчик, всё было хорошо организовано.
  • К
    Катя
    28 июня 2025
    Бахрейн - сердце залива
    Очень интересная экскурсия. Эльмира все показала и объяснила, отлично провели день!
    Очень интересная экскурсия. Эльмира все показала и объяснила, отлично провели день!

