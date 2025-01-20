Экскурсии по набережной Манамы

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Манаме на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
На машине
34 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
Исследуйте Манаму: мечеть Аль-Фатиха, остров Мухаррак, мост короля Фахда и Калат-аль-Бахрейн ждут вас
«Прогуляемся по набережной с шикарным видом на вечерний Бахрейн»
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
200 за всё до 2 чел.
Его Величество Бахрейн
На машине
11 отзывов
5 часов
Индивидуальная
Его Величество Бахрейн
Добро пожаловать в Манаму! Узнайте, как традиции Востока переплетаются с современностью. Вас ждут величественные мечети и уникальные рынки
«Здесь расположились самые узнаваемые небоскрёбы, дорогие магазины и удобные прогулочные зоны вдоль центральной набережной»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от 150 за человека
Бахрейн - страна, где восходит солнце
На машине
5.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Бахрейн - страна, где восходит солнце
Посетить самые значимые и колоритные места Манамы и погрузиться в историю государства
«Бахрейн Бей — современную набережную с удивительной архитектурой»
от 400 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    20 января 2025
    Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
    Алеся провела нам прекрасную экскурсию, скорректировала маршрут в соответствии с нашими пожеланиями. Исторические факты переплетены с легкостью прогулок: морская, пешая,
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    автомобильная. Нас ожидал очень гостеприимный прием, кофе и сладости в пути. Очень бережное и внимательное отношение гида к своим туристам запало в сердце. На базаре гид знает лучшие места, где вас радушно встретят и сделают скидку самые лучшие торговцы специями, маслами и сладостями. . человеку нужен человек и с Алесей мы провели самую лучшую экскурсию. В музее жемчуга и на жемчужном пути Алеся провела и показала самые потайные, скрытые от всех исторические уголки. Вишенкой на торте стала костюмированная фотосессия… но об этом вам предстоит узнать лично) поверьте, это восторг!

    Алеся провела нам прекрасную экскурсию, скорректировала маршрут в соответствии с нашими пожеланиями. Исторические факты переплетены с
  • Д
    Дарья
    16 января 2025
    Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
    Очень душевная экскурсия благодаря заботливым экскурсоводам. Чай, кофе, пирожки, печенье в дороге, не большие группы, интересные рассказы, классные локации.
  • Ю
    Юлия
    15 января 2025
    Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
    Выражаем благодарность за организацию экскурсионного сопровождения. Наша семья осталась очень довольна.
    Выражаем благодарность за организацию экскурсионного сопровождения. Наша семья осталась очень довольнаВыражаем благодарность за организацию экскурсионного сопровождения. Наша семья осталась очень довольнаВыражаем благодарность за организацию экскурсионного сопровождения. Наша семья осталась очень довольнаВыражаем благодарность за организацию экскурсионного сопровождения. Наша семья осталась очень довольнаВыражаем благодарность за организацию экскурсионного сопровождения. Наша семья осталась очень довольна
  • С
    Станислав
    7 января 2025
    Его Величество Бахрейн
    Роман - отличный гид, все рассказал, показал, кофе с финиками угостил). Было приятно провести это короткое время в Бахрейне в компании с таким человеком. Историю страны, быт местных знает отлично. Однозначно рекомендую.
  • Е
    Елена
    29 ноября 2024
    Его Величество Бахрейн
    Выражаю искреннюю благодарность Роману за интересную и содержательную экскурсию по Манаме. И это не просто дежурные слова, рассказы экскурсовода об
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    истории города и страны, а также о жителях, их обычных, привычках и традициях вызвали настоящий, живой интерес всей аудитории, находившейся в автобусе. Отдельная благодарность Роману за очень вкусные и необычные угощения из национальных сладостей и напитков. Не часто и не на любых экскурсиях экскурсовод так балуют своих туристов. Ещё раз огромное спасибо от участников экскурсии, состоявшейся 25.11.2024г, и от меня лично!

    Выражаю искреннюю благодарность Роману за интересную и содержательную экскурсию по Манаме. И это не просто дежурные
  • Е
    Елена
    12 октября 2024
    Его Величество Бахрейн
    Очень благодарна Роману за потрясающую экскурсию по Бахрейну. Всё было организовано с комфортом, много интересного рассказывал об истории и достопримечательностях.
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    Я была одна, и отдельное спасибо за миллион фото в моём телефоне, которые я бы сама в ту жару точно бы не сделала:)

    Очень благодарна Роману за потрясающую экскурсию по Бахрейну. Всё было организовано с комфортом, много интересного рассказывалОчень благодарна Роману за потрясающую экскурсию по Бахрейну. Всё было организовано с комфортом, много интересного рассказывалОчень благодарна Роману за потрясающую экскурсию по Бахрейну. Всё было организовано с комфортом, много интересного рассказывалОчень благодарна Роману за потрясающую экскурсию по Бахрейну. Всё было организовано с комфортом, много интересного рассказывалОчень благодарна Роману за потрясающую экскурсию по Бахрейну. Всё было организовано с комфортом, много интересного рассказывалОчень благодарна Роману за потрясающую экскурсию по Бахрейну. Всё было организовано с комфортом, много интересного рассказывалОчень благодарна Роману за потрясающую экскурсию по Бахрейну. Всё было организовано с комфортом, много интересного рассказывалОчень благодарна Роману за потрясающую экскурсию по Бахрейну. Всё было организовано с комфортом, много интересного рассказывалОчень благодарна Роману за потрясающую экскурсию по Бахрейну. Всё было организовано с комфортом, много интересного рассказывалОчень благодарна Роману за потрясающую экскурсию по Бахрейну. Всё было организовано с комфортом, много интересного рассказывал

Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манаме
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
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  3. Бахрейн - страна, где восходит солнце
Какие места ещё посмотреть в Манаме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Манаме в январе 2025
Сейчас в Манаме в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 400. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Манаме, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Манамы. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бахрейна на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2025