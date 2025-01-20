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автомобильная. Нас ожидал очень гостеприимный прием, кофе и сладости в пути. Очень бережное и внимательное отношение гида к своим туристам запало в сердце. На базаре гид знает лучшие места, где вас радушно встретят и сделают скидку самые лучшие торговцы специями, маслами и сладостями. . человеку нужен человек и с Алесей мы провели самую лучшую экскурсию. В музее жемчуга и на жемчужном пути Алеся провела и показала самые потайные, скрытые от всех исторические уголки. Вишенкой на торте стала костюмированная фотосессия… но об этом вам предстоит узнать лично) поверьте, это восторг!