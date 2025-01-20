5 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
Исследуйте Манаму: мечеть Аль-Фатиха, остров Мухаррак, мост короля Фахда и Калат-аль-Бахрейн ждут вас
«Прогуляемся по набережной с шикарным видом на вечерний Бахрейн»
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
€200 за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
Его Величество Бахрейн
Добро пожаловать в Манаму! Узнайте, как традиции Востока переплетаются с современностью. Вас ждут величественные мечети и уникальные рынки
«Здесь расположились самые узнаваемые небоскрёбы, дорогие магазины и удобные прогулочные зоны вдоль центральной набережной»
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
от €150 за человека
5.5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Бахрейн - страна, где восходит солнце
Посетить самые значимые и колоритные места Манамы и погрузиться в историю государства
«Бахрейн Бей — современную набережную с удивительной архитектурой»
от €400 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера20 января 2025Алеся провела нам прекрасную экскурсию, скорректировала маршрут в соответствии с нашими пожеланиями. Исторические факты переплетены с легкостью прогулок: морская, пешая,
- ДДарья16 января 2025Очень душевная экскурсия благодаря заботливым экскурсоводам. Чай, кофе, пирожки, печенье в дороге, не большие группы, интересные рассказы, классные локации.
- ЮЮлия15 января 2025Выражаем благодарность за организацию экскурсионного сопровождения. Наша семья осталась очень довольна.
- ССтанислав7 января 2025Роман - отличный гид, все рассказал, показал, кофе с финиками угостил). Было приятно провести это короткое время в Бахрейне в компании с таким человеком. Историю страны, быт местных знает отлично. Однозначно рекомендую.
- ЕЕлена29 ноября 2024Выражаю искреннюю благодарность Роману за интересную и содержательную экскурсию по Манаме. И это не просто дежурные слова, рассказы экскурсовода об
- ЕЕлена12 октября 2024Очень благодарна Роману за потрясающую экскурсию по Бахрейну. Всё было организовано с комфортом, много интересного рассказывал об истории и достопримечательностях.
Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «Набережная»
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