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из аэропорта, а потом и вернула обратно 😃. Экскурсия проходила комфортно, в соответствии с нашими желаниями, побывали во всех знаковых местах, смогли попасть в мечеть не смотря на то, что время ее посещения закончилось, даже в крепости прогулялись уже практически в темноте, но все увидели. Старый и новый город, кофе в аутентичном месте, ужин в кафе, куда ходят местные, много прикольных мест-сюрпризов. И все это в компании интеллигентной и душевной Натальи! Однозначно рекомендуем!