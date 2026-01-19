А Анжелика Обзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров Прекрасная экскурсия! никуда не торопились, подача информации просто супер! Очень интересно рассказывали, если бы можно было поставить 6*, я бы поставила. Прекрасный перекус из фиников, пирожков, печенек, чая и кофе бонусом!

Е Елена Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров Великолепная экскурсия! Спасибо огромное! Держать внимание все 6 часов интересным рассказом это трудно, но нашему году это удалось! Подзарядились энергией от этого прекрасного человека и узнали много нового. За зелёный кофе и вкуснейшие финики, отдельное спасибо!

Рекомендую всем!

М Мацкевич Обзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров читать дальше снова. Миллион интересной информации, погружение в культуру и историю страны. Удобный трансфер, шикарная подача истории и интересный маршрут. Испытали массу положительных эмоций! Гуле огромное спасибо ща угощения и вообще за все! Давно не встречала такого классного гида! Огромное спасибо за экскурсию ❤️ Из всех экскурсий по странам Персидского залива- это была самой замечательной! Благодаря Гуле мы влюбились в Бахрейн и захотели приехать

Е Елена Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров читать дальше всех в историю страны,корни религии,современные примеры и нюансы кулинарии. Помогла купить сувениры для близких, посоветовала где лучше. Устроила дегустацию кофе с финиками в аутентичной обстановке. Музей истории и культуры поразил многообразием экспонатов. Могу только порекомендовать. С удовольствием снова. Отличная экскурсия на 6 человек, один из которых говорил только на английском языке. Людмила показала город с очень антрактивной стороны,погружая

Е Елена Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров Добрый день! Информации было достаточно, но преподносилась она не совсем доброжелательно и приветливо! Когда задавали вопросы, всегда ссылалась на потом. Неохотно отвечала на задаваемые вопросы.

Е Евгения Обзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров Благодарю за экскурсию. Заряжает своими знаниями и позитивом.

Р Руслан Обзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров Было всё супер, спасибо.

Ю Юлия Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров читать дальше климат и желание увидеть максимум. Четкий маршрут, комфортный транспорт, идеальный баланс между историей (форт, музеи) и современностью (Мост, рынки). Людмила быстро сориентировала группу, рассказывала ярко и по делу, а также дала ценные советы по шопингу и возвращению на лайнер. Спасибо за бесценное время и отсутствие стресса! Рекомендую всем путешественникам с круиза. Отличная экскурсия по Бахрейну для круизников! Людмила — блестящий гид и организатор. Она учла всё: наш ограниченный срок стоянки, жаркий

О Оксана Обзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров Потрясающая Гульжан покорила всю нашу компанию: невероятно эрудированная, веселая, «живая»!

6 часов пролетели незаметно. За все экскурсии, Гульжан- лучшая! От всей души рекомендую. 10 из 10🩷