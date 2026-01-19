Водная прогулка
Лучший выборОбзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров
Увидеть главное - от восточного колорита до футуристических кварталов
Начало: В порту Манамы
Расписание: в понедельник в 10:00, в пятницу в 11:00
Завтра в 11:00
26 янв в 09:00
€60 за человека
Круиз
Лучший выборВесь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
Однодневный круиз в Манаме: погружение в культуру и историю Бахрейна с посещением ключевых достопримечательностей и традиционных мест
Начало: У ворот в морской порт
26 янв в 09:00
2 фев в 09:00
€64 за человека
Круиз
Бахрейн в ладони - для пассажиров круизных лайнеров
Увидеть главные места Манамы и познакомиться с историей (билеты в музей включены)
Начало: В порту
«Наш маршрут выстроен специально для пассажиров круизных лайнеров: удобное начало, логичная последовательность локаций и возвращение в порт точно ко времени»
26 янв в 09:00
30 янв в 12:00
€64 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика19 января 2026Прекрасная экскурсия! никуда не торопились, подача информации просто супер! Очень интересно рассказывали, если бы можно было поставить 6*, я бы поставила. Прекрасный перекус из фиников, пирожков, печенек, чая и кофе бонусом!
- ЕЕлена18 января 2026Великолепная экскурсия! Спасибо огромное! Держать внимание все 6 часов интересным рассказом это трудно, но нашему году это удалось! Подзарядились энергией от этого прекрасного человека и узнали много нового. За зелёный кофе и вкуснейшие финики, отдельное спасибо!
Рекомендую всем!
- ММацкевич17 января 2026Из всех экскурсий по странам Персидского залива- это была самой замечательной! Благодаря Гуле мы влюбились в Бахрейн и захотели приехать
- ЕЕлена12 января 2026Отличная экскурсия на 6 человек, один из которых говорил только на английском языке. Людмила показала город с очень антрактивной стороны,погружая
- ЕЕлена7 января 2026Добрый день! Информации было достаточно, но преподносилась она не совсем доброжелательно и приветливо! Когда задавали вопросы, всегда ссылалась на потом. Неохотно отвечала на задаваемые вопросы.
- ЕЕвгения6 января 2026Благодарю за экскурсию. Заряжает своими знаниями и позитивом.
- РРуслан5 января 2026Было всё супер, спасибо.
- ЮЮлия1 января 2026Отличная экскурсия по Бахрейну для круизников! Людмила — блестящий гид и организатор. Она учла всё: наш ограниченный срок стоянки, жаркий
- ООксана30 декабря 2025Потрясающая Гульжан покорила всю нашу компанию: невероятно эрудированная, веселая, «живая»!
6 часов пролетели незаметно. За все экскурсии, Гульжан- лучшая! От всей души рекомендую. 10 из 10🩷
- MMaxim30 декабря 2025Гид Гуля- один из лучших за все экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «Водные развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манаме
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Манаме
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Манаме в январе 2026
Сейчас в Манаме в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 64. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Водные экскурсии в Манаме на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бахрейна на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026