Экскурсии по воде в Манаме

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Манаме на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Обзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров
На автобусе
5.5 часов
26 отзывов
Водная прогулка
Обзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров
Увидеть главное - от восточного колорита до футуристических кварталов
Начало: В порту Манамы
Расписание: в понедельник в 10:00, в пятницу в 11:00
Завтра в 11:00
26 янв в 09:00
€60 за человека
Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
На автобусе
Круизы
6 часов
57 отзывов
Круиз
Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
Однодневный круиз в Манаме: погружение в культуру и историю Бахрейна с посещением ключевых достопримечательностей и традиционных мест
Начало: У ворот в морской порт
26 янв в 09:00
2 фев в 09:00
€64 за человека
Бахрейн в ладони - для пассажиров круизных лайнеров
На автобусе
Круизы
6 часов
Бахрейн в ладони - для пассажиров круизных лайнеров
Увидеть главные места Манамы и познакомиться с историей (билеты в музей включены)
Начало: В порту
«Наш маршрут выстроен специально для пассажиров круизных лайнеров: удобное начало, логичная последовательность локаций и возвращение в порт точно ко времени»
26 янв в 09:00
30 янв в 12:00
€64 за человека

  • А
    Анжелика
    19 января 2026
    Обзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров
    Прекрасная экскурсия! никуда не торопились, подача информации просто супер! Очень интересно рассказывали, если бы можно было поставить 6*, я бы поставила. Прекрасный перекус из фиников, пирожков, печенек, чая и кофе бонусом!
  • Е
    Елена
    18 января 2026
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Великолепная экскурсия! Спасибо огромное! Держать внимание все 6 часов интересным рассказом это трудно, но нашему году это удалось! Подзарядились энергией от этого прекрасного человека и узнали много нового. За зелёный кофе и вкуснейшие финики, отдельное спасибо!
    Рекомендую всем!
  • М
    Мацкевич
    17 января 2026
    Обзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров
    Из всех экскурсий по странам Персидского залива- это была самой замечательной! Благодаря Гуле мы влюбились в Бахрейн и захотели приехать
    снова. Миллион интересной информации, погружение в культуру и историю страны. Удобный трансфер, шикарная подача истории и интересный маршрут. Испытали массу положительных эмоций! Гуле огромное спасибо ща угощения и вообще за все! Давно не встречала такого классного гида! Огромное спасибо за экскурсию ❤️

  • Е
    Елена
    12 января 2026
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Отличная экскурсия на 6 человек, один из которых говорил только на английском языке. Людмила показала город с очень антрактивной стороны,погружая
    всех в историю страны,корни религии,современные примеры и нюансы кулинарии. Помогла купить сувениры для близких, посоветовала где лучше. Устроила дегустацию кофе с финиками в аутентичной обстановке. Музей истории и культуры поразил многообразием экспонатов. Могу только порекомендовать. С удовольствием снова.

  • Е
    Елена
    7 января 2026
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Добрый день! Информации было достаточно, но преподносилась она не совсем доброжелательно и приветливо! Когда задавали вопросы, всегда ссылалась на потом. Неохотно отвечала на задаваемые вопросы.
  • Е
    Евгения
    6 января 2026
    Обзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров
    Благодарю за экскурсию. Заряжает своими знаниями и позитивом.
  • Р
    Руслан
    5 января 2026
    Обзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров
    Было всё супер, спасибо.
  • Ю
    Юлия
    1 января 2026
    Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
    Отличная экскурсия по Бахрейну для круизников! Людмила — блестящий гид и организатор. Она учла всё: наш ограниченный срок стоянки, жаркий
    климат и желание увидеть максимум. Четкий маршрут, комфортный транспорт, идеальный баланс между историей (форт, музеи) и современностью (Мост, рынки). Людмила быстро сориентировала группу, рассказывала ярко и по делу, а также дала ценные советы по шопингу и возвращению на лайнер. Спасибо за бесценное время и отсутствие стресса! Рекомендую всем путешественникам с круиза.

  • О
    Оксана
    30 декабря 2025
    Обзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров
    Потрясающая Гульжан покорила всю нашу компанию: невероятно эрудированная, веселая, «живая»!
    6 часов пролетели незаметно. За все экскурсии, Гульжан- лучшая! От всей души рекомендую. 10 из 10🩷
  • M
    Maxim
    30 декабря 2025
    Обзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров
    Гид Гуля- один из лучших за все экскурсии
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манаме
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Обзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров;
  2. Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров;
  3. Бахрейн в ладони - для пассажиров круизных лайнеров.
Какие места ещё посмотреть в Манаме
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Набережная;
  3. Калат-аль-Бахрейн;
  4. Баб аль-Бахрейн;
  5. Международный автодром Бахрейна.
Сколько стоит экскурсия по Манаме в январе 2026
Сейчас в Манаме в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 64. Туристы уже оставили гидам 83 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
