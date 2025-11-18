читать дальше

так даже вспоминать о гиде не хочется, поскольку остался неприятный осадок… Сегодняшняя экскурсия длилась с 09-30 до 16-00 часов. При этом гид, не прерываясь, рассказывала о стране, обычаях, религии, интересные истории из собственной жизни, характеризующие быт и психологию местных жителей. Через часа 2 после начала экскурсии услышала перешептывания - Вот интересно, насколько у гида хватит сил работать в таком режиме. Браво, браво!!! Внешне даже намека на усталость Гульжан не заметили до самого расставания. Очень благодарны и остались довольны и экскурсией и знакомству с приветливым и отзывчивым человеком из нашей бывшей союзной Республики. Показательно и то, что несмотря на достаточно длительную экскурсию, и мы не ощутили обремененности и усталости. Потому что было интересно и время пролетело незаметно. Желаем Гульжан и ее команде успехов в работе и процветания. Всегда приятно, когда за деньги, которые платишь за экскурсию, видишь, что человек выкладывается на все 100, чтобы доставить максимум удовольствия экскурсантам. И, конечно, с удовольствием встретимся ещё раз, если появится возможность … СПАСИБО!!!