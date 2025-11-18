На экскурсии мы погрузим вас в богатую историю Бахрейна.
Покажем величественную мечеть Аль-Фатиха, форт Аль-Риффа, традиционный арабский рынок, современный район Бахрейн-Бэй и многое другое.
Вы откроете для себя цивилизацию Дильмун, тайны жемчужного промысла и культуру, где древность переплетается с современностью.
Описание круиза
Вы увидите:
- Мечеть Аль-Фатиха — одну из крупнейших в Бахрейне. Интересная архитектура и умиротворяющая атмосфера делают её обязательным местом для посещения.
- Форт Аль-Риффа 1812 года. Крепость-резиденция шейха Сальмана Аль-Фатиха, прадеда короля Бахрейна.
- Военный музей, где хранятся макеты крепостей, исторические карты, старинные винтовки и сабли.
- Исторический район Мухаррак — это старая столица Бахрейна, где расположен «Жемчужный путь» — объект ЮНЕСКО. Здесь сохранились знаковые здания, связанные с историей жемчужного промысла.
- Бахрейн-Бэй (фотостоп) — сердце современной столицы. Небоскрёбы, элитные магазины и набережные отражают стремительное развитие страны.
- Арабский рынок — колоритное место с восточными пряностями, роскошными тканями и традиционной посудой.
Вы узнаете:
- о цивилизации Дильмун, которая, как художник, оставила свой след на холсте истории, вдохновляя поколения.
- могильных курганах, которые, как старые мудрецы, хранят секреты предков и позволяют нам слегка заглянуть в их мир.
- королевской династии Аль Халифа — рассказ о ней напомнит, что политика и традиция иногда переплетаются в азартной игре.
- традициях и культуре Бахрейна — жизнь здесь полна красок.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на комфортабельном туристическом автобусе. В салоне будут питьевая вода, чай, кофе, финики, печенье и самбуски — треугольные жареные конвертики с сыром.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€60
|Ребенок от 6 до 12 лет
|€25
|Ребенок до 6 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Манамы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зульфия — ваша команда гидов в Манаме
Провели экскурсии для 99 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Зульфия. На протяжении 28 лет я живу в Бахрейне — стране, где история и современность переплетаются как витражи в мечети. Я знаю множество историй, похожих на драгоценные жемчужины, которые не найти на просторах интернета. И я с удовольствием поделюсь ими с вами. Работаю с командой таких же увлечённых русскоговорящих гидов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
18 ноя 2025
Огромное спасибо за великолепную экскурсию. Было очень интересно и увлекательно. Спасибо большое Гульжан, замечательный рассказчик!! Побывали в таких красивых локациях, много интересного узнали как из истории, так и из современный жизни Бахрейна. Экскурсия пролетела как один миг!!! СПАСИБО!!!
О
Олеся
18 ноя 2025
Замечательная экскурсия с необыкновенно душевными экскурсоводами (Зульфия, Екатерина и Али). Поездка получилась не только познавательной, но еще и очень уютной, по домашнему доброй. Такой заботы, внимания и тепла мы не ожидали. Кроме того и наверное самое главное, был выстроен грамотный маршрут, рассказаны интересные исторические факты и мы получили исчерпывающие и достоверные ответы на все вопросы. Спасибо большое!
И
Ирина
17 ноя 2025
Все очень понравилось! Спасибо большое Гульжан, экскурсия была интересная и очень насыщенная. А пикник познакомил нас с колоритом местной кухни. Уже посоветовали вас своим друзьям, которые планируют круиз в феврале.
Елена
17 ноя 2025
Были сегодня на экскурсии, которую заказывали на Трипстере. Хотим отметить работу гида Гульжан. Мы часто путешествуем и нам есть с чем сравнивать. Вчера была экскурсия в Дохе, включенная в круиз,
