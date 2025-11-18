Мои заказы

Обзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров

Увидеть главное - от восточного колорита до футуристических кварталов
На экскурсии мы погрузим вас в богатую историю Бахрейна.

Покажем величественную мечеть Аль-Фатиха, форт Аль-Риффа, традиционный арабский рынок, современный район Бахрейн-Бэй и многое другое.

Вы откроете для себя цивилизацию Дильмун, тайны жемчужного промысла и культуру, где древность переплетается с современностью.
5
4 отзыва
Обзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров© Зульфия
Обзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров© Зульфия
Обзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров© Зульфия

Описание круиза

Вы увидите:

  • Мечеть Аль-Фатиха — одну из крупнейших в Бахрейне. Интересная архитектура и умиротворяющая атмосфера делают её обязательным местом для посещения.
  • Форт Аль-Риффа 1812 года. Крепость-резиденция шейха Сальмана Аль-Фатиха, прадеда короля Бахрейна.
  • Военный музей, где хранятся макеты крепостей, исторические карты, старинные винтовки и сабли.
  • Исторический район Мухаррак — это старая столица Бахрейна, где расположен «Жемчужный путь» — объект ЮНЕСКО. Здесь сохранились знаковые здания, связанные с историей жемчужного промысла.
  • Бахрейн-Бэй (фотостоп) — сердце современной столицы. Небоскрёбы, элитные магазины и набережные отражают стремительное развитие страны.
  • Арабский рынок — колоритное место с восточными пряностями, роскошными тканями и традиционной посудой.

Вы узнаете:

  • о цивилизации Дильмун, которая, как художник, оставила свой след на холсте истории, вдохновляя поколения.
  • могильных курганах, которые, как старые мудрецы, хранят секреты предков и позволяют нам слегка заглянуть в их мир.
  • королевской династии Аль Халифа — рассказ о ней напомнит, что политика и традиция иногда переплетаются в азартной игре.
  • традициях и культуре Бахрейна — жизнь здесь полна красок.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на комфортабельном туристическом автобусе. В салоне будут питьевая вода, чай, кофе, финики, печенье и самбуски — треугольные жареные конвертики с сыром.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.

в понедельник в 09:00

Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€60
Ребенок от 6 до 12 лет€25
Ребенок до 6 летБесплатно
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту Манамы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зульфия
Зульфия — ваша команда гидов в Манаме
Провели экскурсии для 99 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Зульфия. На протяжении 28 лет я живу в Бахрейне — стране, где история и современность переплетаются как витражи в мечети. Я знаю множество историй, похожих на драгоценные жемчужины, которые не найти на просторах интернета. И я с удовольствием поделюсь ими с вами. Работаю с командой таких же увлечённых русскоговорящих гидов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Т
Татьяна
18 ноя 2025
Огромное спасибо за великолепную экскурсию. Было очень интересно и увлекательно. Спасибо большое Гульжан, замечательный рассказчик!! Побывали в таких красивых локациях, много интересного узнали как из истории, так и из современный жизни Бахрейна. Экскурсия пролетела как один миг!!! СПАСИБО!!!
О
Олеся
18 ноя 2025
Замечательная экскурсия с необыкновенно душевными экскурсоводами (Зульфия, Екатерина и Али). Поездка получилась не только познавательной, но еще и очень уютной, по домашнему доброй. Такой заботы, внимания и тепла мы не ожидали. Кроме того и наверное самое главное, был выстроен грамотный маршрут, рассказаны интересные исторические факты и мы получили исчерпывающие и достоверные ответы на все вопросы. Спасибо большое!
И
Ирина
17 ноя 2025
Все очень понравилось! Спасибо большое Гульжан, экскурсия была интересная и очень насыщенная. А пикник познакомил нас с колоритом местной кухни. Уже посоветовали вас своим друзьям, которые планируют круиз в феврале.
Все очень понравилось! Спасибо большое Гульжан, экскурсия была интересная и очень насыщенная. А пикник познакомил нас с колоритом местной кухни. Уже посоветовали вас своим друзьям, которые планируют круиз в феврале.
Елена
Елена
17 ноя 2025
Были сегодня на экскурсии, которую заказывали на Трипстере. Хотим отметить работу гида Гульжан. Мы часто путешествуем и нам есть с чем сравнивать. Вчера была экскурсия в Дохе, включенная в круиз,
читать дальше

так даже вспоминать о гиде не хочется, поскольку остался неприятный осадок… Сегодняшняя экскурсия длилась с 09-30 до 16-00 часов. При этом гид, не прерываясь, рассказывала о стране, обычаях, религии, интересные истории из собственной жизни, характеризующие быт и психологию местных жителей. Через часа 2 после начала экскурсии услышала перешептывания - Вот интересно, насколько у гида хватит сил работать в таком режиме. Браво, браво!!! Внешне даже намека на усталость Гульжан не заметили до самого расставания. Очень благодарны и остались довольны и экскурсией и знакомству с приветливым и отзывчивым человеком из нашей бывшей союзной Республики. Показательно и то, что несмотря на достаточно длительную экскурсию, и мы не ощутили обремененности и усталости. Потому что было интересно и время пролетело незаметно. Желаем Гульжан и ее команде успехов в работе и процветания. Всегда приятно, когда за деньги, которые платишь за экскурсию, видишь, что человек выкладывается на все 100, чтобы доставить максимум удовольствия экскурсантам. И, конечно, с удовольствием встретимся ещё раз, если появится возможность … СПАСИБО!!!

Входит в следующие категории Манамы

