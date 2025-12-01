Круиз
Лучший выборВесь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
Однодневный круиз в Манаме: погружение в культуру и историю Бахрейна с посещением ключевых достопримечательностей и традиционных мест
Начало: У ворот в морской порт
1 дек в 09:00
8 дек в 09:00
€64 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Бахрейн: секреты островного королевства
Откройте для себя уникальные уголки Бахрейна с экскурсией по Манаме. Узнайте о культуре и истории королевства через его достопримечательности
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Манама - столица королевства двух морей
Объехать ключевые достопримечательности Бахрейна и сделать селфи в национальной одежде
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 10:00
29 ноя в 10:00
€ за всё до 3 чел.
