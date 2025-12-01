Круиз
Лучший выборВесь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров
Однодневный круиз в Манаме: погружение в культуру и историю Бахрейна с посещением ключевых достопримечательностей и традиционных мест
Начало: У ворот в морской порт
1 дек в 09:00
8 дек в 09:00
€64 за человека
Индивидуальная
Лучший выборБахрейн - маленький и гордый
Путешествие по Бахрейну откроет перед вами величие мечети Аль-Фатиха, старинные улочки Мухаррака и легендарное Дерево жизни
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от €150 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Бахрейн - сердце залива
Погрузитесь в атмосферу Бахрейна, где древность встречается с современностью. Посетите ключевые достопримечательности и ощутите уникальный дух страны
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Манама - столица королевства двух морей
Объехать ключевые достопримечательности Бахрейна и сделать селфи в национальной одежде
Начало: У места вашего проживания
€ за всё до 3 чел.
