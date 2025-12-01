Найдено 4 экскурсии в категории « Баб аль-Бахрейн » в Манаме на русском языке, цены от €64. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 6 часов 40 отзывов Круиз Лучший выбор Весь Бахрейн - для пассажиров круизных лайнеров Однодневный круиз в Манаме: погружение в культуру и историю Бахрейна с посещением ключевых достопримечательностей и традиционных мест Начало: У ворот в морской порт €64 за человека На машине 5.5 часов 20 отзывов Индивидуальная Лучший выбор Бахрейн - маленький и гордый Путешествие по Бахрейну откроет перед вами величие мечети Аль-Фатиха, старинные улочки Мухаррака и легендарное Дерево жизни от €150 за человека На машине 5 часов 5 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Бахрейн - сердце залива Погрузитесь в атмосферу Бахрейна, где древность встречается с современностью. Посетите ключевые достопримечательности и ощутите уникальный дух страны €150 за всё до 3 чел. На машине 6 часов Индивидуальная до 3 чел. Манама - столица королевства двух морей Объехать ключевые достопримечательности Бахрейна и сделать селфи в национальной одежде Начало: У места вашего проживания € за всё до 3 чел. Другие экскурсии Манамы

