Найдено 3 экскурсии в категории «Картинг» в Манаме на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Первое свидание с Бахрейном
На машине
На микроавтобусе
5 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Первое свидание с Бахрейном
Очароваться арабской экзотикой и неповторимой архитектурой на экскурсии из Манамы
12 дек в 10:30
15 дек в 10:30
от €500 за всё до 7 чел.
Его Величество Бахрейн
На машине
5 часов
22 отзыва
Индивидуальная
Его Величество Бахрейн
Добро пожаловать в Манаму! Узнайте, как традиции Востока переплетаются с современностью. Вас ждут величественные мечети и уникальные рынки
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €150 за человека
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
На машине
Конные прогулки
7 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Исследуйте Манаму с индивидуальной экскурсией: посетите мечеть Аль-Фатих, крепость Калат-аль-Бахрейн, насладитесь катанием на лошадях и картингом в пустыне
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€300 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Степанова
    6 декабря 2025
    Его Величество Бахрейн
    Очень интересная и насыщенная экскурсия! Познакомились с современным Бахрейном и окунулись в его историю.
    Роман замечательный гид, увлеченный своей профессией. Отдельное спасибо за индивидуальный подход, внимание к деталям и вкусный арабский кофе 😊
    Очень интересная и насыщенная экскурсия! Познакомились с современным Бахрейном и окунулись в его историю.
  • К
    Каменская
    3 декабря 2025
    Его Величество Бахрейн
    Мы сегодня были на экскурсии по Бахрейну (Манама) и остались в полном восторге! Наш гид Роман — просто супер. Он
    читать дальше

    возил нас по самым интересным местам, много рассказывал, делился фактами о современном укладе жизни и истории. Во время экскурсии было столько классного интертеймента: мы искали жемчужины, пробовали арабский кофе, пили карак-чай, заходили в необычные и атмосферные локации.

    Роман отвечал на все вопросы, был очень внимательным и создавал невероятно приятную атмосферу.

    Экскурсия получилась насыщенной, уютной и действительно запоминающейся. Всем рекомендуем — точно не пожалеете!

    Мы сегодня были на экскурсии по Бахрейну (Манама) и остались в полном восторге! Наш гид Роман — просто супер. Он
  • S
    Sergey
    10 октября 2025
    Его Величество Бахрейн
    Роман великолепный гид и приятный человек 😊Информация подавалась структурировано и интересно) Рекомендую всем ☺️☺️☺️
    Роман великолепный гид и приятный человек 😊Информация подавалась структурировано и интересно) Рекомендую всем ☺️☺️☺️
  • С
    Соловьев
    8 августа 2025
    Его Величество Бахрейн
    Спасибо большое Роману за прекрасную экскурсию! Роман эрудированный, коммуникабельный, доброжелательный гид! Получили массу новой информации, положительных эмоций, крутых впечатлений!!! 👍
  • А
    Андрей
    25 июня 2025
    Его Величество Бахрейн
    Огромное спасибо Роману за организацию и проведение экскурсии! Все на самом высоком уровне, с комфортом и большими впечатлениями! Буду советовать своим друзьям и знакомым при посещении Бахрейна. Уверен, что не в последний раз! Спасибо!
  • С
    Светлана
    17 мая 2025
    Его Величество Бахрейн
    В-первые пишу отзывы,раннее никогда этого не делала,не могу не поделиться!
    В страну я приехала одна и искала кто бы мне смог
    читать дальше

    показать город.
    Так вот,смело обращайтесь к Роману,я в восторге!!!
    Роман показал все достопримечательности, очень интересно все рассказывал,знания истории шикарные, так же был превосходным фотографом!
    Просто 10 из 10, осталась под хорошим впечатлением!

  • О
    Олеся
    17 апреля 2025
    Его Величество Бахрейн
    Роману огромная благодарность за организацию экскурсии по Бахрейну!!! Всё было продумано до мелочей🤩 Снимал фото с нами с каждой локации
    читать дальше

    как нужно!! За видео на картинге и его комментирование отдельная благодарность!! Уже пошли в сторисы))) Очень насыщенно и информативно! Какие большие познания и глубокое погружение даже в обзорной экскурсии! Жаль, не всю информацию запомнили🙈 Но впечатлений масса! Однозначно буду рекомендовать Романа туристам при посещении Бахрейна!

    Роману огромная благодарность за организацию экскурсии по Бахрейну!!! Всё было продумано до мелочей🤩 Снимал фото с нами с каждой локации
  • Т
    Татьяна
    3 марта 2025
    Его Величество Бахрейн
    Большое спасибо, интересно и с юмором!
  • В
    Виктор
    14 февраля 2025
    Его Величество Бахрейн
    Отличная экскурсия, позволяющая сложить представление про страну. Роман - прекрасный гид, очевидно, что много знает про историю страны и особенности
    читать дальше

    проживания в ней, быт местного населения. Также бы отметил, что не считается со временем, отведенным для экскурсии, терпеливо ожидал наши поиски сувениров, по нашей просьбе, с учетом погодных условий, показал места, не включенные в программу, угостил кофе и сладостями, местной кухней. В целом замечательно провели время, огромное спасибо!

  • М
    Михаил
    11 февраля 2025
    Его Величество Бахрейн
    Экскурсия шикарная! Роман молодец! Были с сыном 9 лет! Ему очень понравилось! А это индикатор! .) Время пролетело на одном дыхании! .)
    Рекомендуем!! .)
    Экскурсия шикарная! Роман молодец! Были с сыном 9 лет! Ему очень понравилось! А это индикатор! .) Время пролетело на одном дыхании! .)
  • С
    Станислав
    7 января 2025
    Его Величество Бахрейн
    Роман - отличный гид, все рассказал, показал, кофе с финиками угостил). Было приятно провести это короткое время в Бахрейне в компании с таким человеком.
    Историю страны, быт местных знает отлично. Однозначно рекомендую.
  • Е
    Елена
    29 ноября 2024
    Его Величество Бахрейн
    Выражаю искреннюю благодарность Роману за интересную и содержательную экскурсию по Манаме. И это не просто дежурные слова, рассказы экскурсовода об
    читать дальше

    истории города и страны, а также о жителях, их обычных, привычках и традициях вызвали настоящий, живой интерес всей аудитории, находившейся в автобусе. Отдельная благодарность Роману за очень вкусные и необычные угощения из национальных сладостей и напитков. Не часто и не на любых экскурсиях экскурсовод так балуют своих туристов. Ещё раз огромное спасибо от участников экскурсии, состоявшейся 25.11.2024г, и от меня лично!

    Выражаю искреннюю благодарность Роману за интересную и содержательную экскурсию по Манаме. И это не просто дежурные слова, рассказы экскурсовода об
  • Е
    Елена
    12 октября 2024
    Его Величество Бахрейн
    Очень благодарна Роману за потрясающую экскурсию по Бахрейну. Всё было организовано с комфортом, много интересного рассказывал об истории и достопримечательностях.
    читать дальше

    Я была одна, и отдельное спасибо за миллион фото в моём телефоне, которые я бы сама в ту жару точно бы не сделала:)

    Очень благодарна Роману за потрясающую экскурсию по Бахрейну. Всё было организовано с комфортом, много интересного рассказывал об истории и достопримечательностях.
  • Д
    Дмитрий
    8 октября 2024
    Его Величество Бахрейн
    Добрый день. Посетив данную экскурсию, понимаешь, насколько профессиональные и умеющие заинтересовать люди работают в этой профессии. К таким людям относится
    читать дальше

    наш гид - Роман. Профессионал - да. Великолепный рассказчик - да. Человек, любящий свое дело - несомненно, да. Огромное ему спасибо за великолепную экскурсию и отлично преподнесенную тему. За 6 часов знакомства мы узнали и историю, и современность Его Величества Бахрейна!!!! А самое главное Роман понимающий и не безразличный человек. Молодец!!! Выше всяких похвал. Остались очень довольны. Еще раз огромное спасибо.

    Добрый день. Посетив данную экскурсию, понимаешь, насколько профессиональные и умеющие заинтересовать люди работают в этой профессии. К таким людям относится
  • И
    Иван
    8 июля 2024
    Его Величество Бахрейн
    Хочется поблагодарить Романа за организованную экскурсию. За один день увидеть главные достопримечательности самого маленького королевства в Персидском заливе, познакомиться с
    читать дальше

    культурой, попробовать местную кухню, узнать историю и легенды😊
    И, что было для меня главное - экскурсия была распланированна с моими пожеланиями по посещению во времени, я принципиально хотел посмотреть на Дерево жизни на закате😆
    Роман сделал всё как просили, и когда мы из-за этого выбились из графика - никак не повлияло на экскурсию. На других экскурсиях сказали бы, что это и это смотрим быстро или вообще пропускаем, так как времени уже нет. Роман даже ни разу не обратил внимание на то что мы опаздываем. В итоге мы посмотрели всё, нигде не спешили. Ещё, Роман помог найти сувениры, я же собираю картины, и можете представить, как сложно их найти в арабских странах😆
    Ещё раз говорю спасибо Роману за экскурсию, это была лучшая экскурсия, что я брал. После неё сложно не влюбиться в Бахрейн😁

  • О
    Ольга
    20 июня 2024
    Его Величество Бахрейн
    Хочу выразить огромную благодарность Роману за нашу экскурсию по Бахрейну. Несмотря на то, что вылет задержался, и наша экскурсия началась
    читать дальше

    позже запланированного времени, Роман все отлично организовал. Прекрасный трансфер, вода, сок, кола сопровождали нас всю экскурсию. Роман очень интересно рассказывает, делится идеями на новые путешествия, подсказывает маршруты. Мы-заядлые путешественники, для нас Роман-невероятная находка.
    Во-первых, он любит Бахрейн, поэтому экскурсия очень живая.
    Во-вторых, максимально учитывает пожелания. Хотелось поскорее попробовать местных фиников- сразу пошли пробовать финики😇.
    Знает красивые улочки, кафе с историей, самый вкусный кофе. С ним вообще не скучно. Исторические места вперемешку с вкусняшками, в том числе и его личными. Разве не прелесть?
    К сожалению, у нас было только 6 часов между рейсами. Но и этого времени хватило, чтобы влюбиться в Бахрейн.
    В следующее путешествие обязательно буду рассматривать Бахрейн. Теперь с активностями и деревом жизни☝️в компании с Романом.
    Прекрасное начало нашего путешествия с самым лучшим гидом!
    Роман, удачи и ярких путешествий🫶

    Хочу выразить огромную благодарность Роману за нашу экскурсию по Бахрейну. Несмотря на то, что вылет задержался, и наша экскурсия началась
  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Его Величество Бахрейн
    Хотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфера древнего востока. Прокатились на
    читать дальше

    катере по Манаме, все это время Роман рассказывал интересные факты про Бахрейн. Прогулялись по набережной Бахрейн-Бэй-современному сердцу столицы с очень красивыми светящимися небоскребами. Затем поехали на рынок, там очень вкусно покушали в местном аутентичном кафе. Очень понравилось, всем рекомендую! Роману спасибо и творческих успехов! 😊

    Хотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфера древнего востока. Прокатились на
  • В
    Вера
    23 апреля 2024
    Его Величество Бахрейн
    Экскурсия превзошла все ожидания! Роман прекрасный гид очень много знает, внимательный и комфортный человек. Увидели Бахрейн с разных сторон. От
    читать дальше

    всех участников экскурсии единогласно - восторг! Мухаррак лекарство для души, а современная набережная сплошная эстетика для глаз! Бахрейн однозначно - да! Смело буду рекомендовать страну, экскурсию и гида Романа! Еще один день в копилку лучших воспоминаний и за это спасибо Роману!)

    Экскурсия превзошла все ожидания! Роман прекрасный гид очень много знает, внимательный и комфортный человек. Увидели Бахрейн с разных сторон. От
  • N
    NATALIA
    9 марта 2024
    Его Величество Бахрейн
    Спасибо огромное Роману за прекрасную прогулку. У нас получился нестандартный запрос - у нас было несколько часов в Бахрейне, которые
    читать дальше

    хотели провести познавательно;) Роман предложил отличный вариант для нас, посетили интересные места, доехав на них очень комфортно, Роман очень интересно и подробно рассказывал про сами достопримечательности, про быт Бахрейна. Очень приятным сюрпризом был горячий арабский кофе в багажнике автомобиля с вкусняшками:) Захотелось вернуться просто в Бахрейн на отдых. Когда приедем - обязательно обратимся к Роману.

  • И
    Ирина
    2 января 2024
    Его Величество Бахрейн
    Все прошло супер

Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «Картинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манаме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Первое свидание с Бахрейном
  2. Его Величество Бахрейн
  3. Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Какие места ещё посмотреть в Манаме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Манаме в декабре 2025
Сейчас в Манаме в категории "Картинг" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 500. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Манаме (Бахрейн 🇧🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Картинг», 45 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бахрейна. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль