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и даже больше. Светлана - очень приятный в общении человек, всегда была на связи. Перемещались между локациями на комфортабельном авто, быстро и удобно. К месту встречи Светлана прибыла заранее, экскурсия продолжалась даже чуть больше оговоренного времени, тем не менее никаких просьб о доплате не было, что очень приятно. Вообще, кроме самой экскурсии, очень понравилось точное следование всем договорённостям, в отличие от другого гида, к которому мы обращались ранее. В общем - однозначно рекомендую.