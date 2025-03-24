Экскурсии Манамы об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Манаме на русском языке, цены от €140. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
На машине
5 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
Погрузитесь в историю и современность Бахрейна, посетив древний форт, роскошную мечеть Аль-Фатиха и уникальное Дерево Жизни в пустыне
Завтра в 09:00
6 апр в 09:00
€175 за всё до 3 чел.
Первое свидание с Бахрейном
На машине
На микроавтобусе
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
Первое свидание с Бахрейном
Индивидуальная экскурсия по Бахрейну: от величественной мечети Аль-Фатиха до древнего Дерева жизни. Погрузитесь в историю и культуру страны
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
от €200 за человека
Бахрейн - страна, где восходит солнце
На машине
5.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Бахрейн - страна, где восходит солнце
Путешествие по Бахрейну: от древних храмов до современных набережных. Узнайте историю и культуру этой удивительной страны
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
от €140 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    24 марта 2025
    Первое свидание с Бахрейном
    Знакомиться с достопримечательностями всегда приятнее и интереснее, когда ваш гид старается не только рассказать что-то интересное, но и сделать вашу
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    поездку комфортной и лёгкой. Зульфие это удалось. Мы были приятно удивлены некоторыми дополнениями и сюрпризами, которых даже не ожидали. Спасибо ей за это)))

  • С
    Светлана
    24 марта 2025
    Первое свидание с Бахрейном
    Первое свидание с Бахрейном нашей семье запомнится надолго. Интересная и познавательная экскурсия, грамотно выстроенный маршрут. Все наши пожелания были учтены.
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    Нас приняли, как дорогих гостей. Еще и угостили вкуснейшими кофе и финиками))) И это все, благодаря замечательному гиду Татьяне! Спасибо огромное!!! Однозначно, в следующий раз на экскурсию только с Татьяной!!! 🫶

  • В
    Вероника
    22 марта 2025
    Первое свидание с Бахрейном
    Зульфия встретила нас с истинно восточным радушием - с арабским кофе, местными сладостями и перекусами, и проводила с маленькими подарками
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    на прощание. Она сумела увлечь детей, подстроила (и перестроила) маршрут под наши интересы, позаботилась о безопасности перемещений, записав ряд коротких сообщений о Бахрейне, чтобы не отвлекаться от вождения своего новенького микроавтобуса. Поездка была очень комфортной, в спокойном режиме, без спешки, но с подсказками, куда поехать пораньше, чтобы не встретить толпу, а куда чуть позже, где на рынке попытать счастья с жемчужными раковинами и тп. Мы увидели лучшее, что мог нам предложить Бахрейн. Уверенно рекомендую!

  • К
    Карина
    21 марта 2025
    Бахрейн - страна, где восходит солнце
    Отличная экскурсия - в плавном и размеренном темпе. Светлана подстроила маршрут под мои интересы, акцентируя рассказ на истории и делая
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    отсылки к той стране, где я сейчас живу. Все было очень живо и интересно: о стране, о людях, о себе. Очень рекомендую тем, кто не хочет академическую лекцию или заученную экскурсию, а хочет ощутить Бахрейн через живой язык рассказа обо всем.

    Отличная экскурсия - в плавном и размеренном темпе. Светлана подстроила маршрут под мои интересы, акцентируя рассказОтличная экскурсия - в плавном и размеренном темпе. Светлана подстроила маршрут под мои интересы, акцентируя рассказОтличная экскурсия - в плавном и размеренном темпе. Светлана подстроила маршрут под мои интересы, акцентируя рассказОтличная экскурсия - в плавном и размеренном темпе. Светлана подстроила маршрут под мои интересы, акцентируя рассказОтличная экскурсия - в плавном и размеренном темпе. Светлана подстроила маршрут под мои интересы, акцентируя рассказОтличная экскурсия - в плавном и размеренном темпе. Светлана подстроила маршрут под мои интересы, акцентируя рассказОтличная экскурсия - в плавном и размеренном темпе. Светлана подстроила маршрут под мои интересы, акцентируя рассказ
  • С
    Сергей
    5 марта 2025
    Бахрейн - страна, где восходит солнце
    Отличная экскурсия, организованная с учётом всех наших пожеланий, которые мы обсудили со Светланой заранее, до поездки. Увидели всё, что хотели
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    и даже больше. Светлана - очень приятный в общении человек, всегда была на связи. Перемещались между локациями на комфортабельном авто, быстро и удобно. К месту встречи Светлана прибыла заранее, экскурсия продолжалась даже чуть больше оговоренного времени, тем не менее никаких просьб о доплате не было, что очень приятно. Вообще, кроме самой экскурсии, очень понравилось точное следование всем договорённостям, в отличие от другого гида, к которому мы обращались ранее. В общем - однозначно рекомендую.

    Отличная экскурсия, организованная с учётом всех наших пожеланий, которые мы обсудили со Светланой заранее, до поездкиОтличная экскурсия, организованная с учётом всех наших пожеланий, которые мы обсудили со Светланой заранее, до поездкиОтличная экскурсия, организованная с учётом всех наших пожеланий, которые мы обсудили со Светланой заранее, до поездкиОтличная экскурсия, организованная с учётом всех наших пожеланий, которые мы обсудили со Светланой заранее, до поездкиОтличная экскурсия, организованная с учётом всех наших пожеланий, которые мы обсудили со Светланой заранее, до поездкиОтличная экскурсия, организованная с учётом всех наших пожеланий, которые мы обсудили со Светланой заранее, до поездкиОтличная экскурсия, организованная с учётом всех наших пожеланий, которые мы обсудили со Светланой заранее, до поездкиОтличная экскурсия, организованная с учётом всех наших пожеланий, которые мы обсудили со Светланой заранее, до поездкиОтличная экскурсия, организованная с учётом всех наших пожеланий, которые мы обсудили со Светланой заранее, до поездкиОтличная экскурсия, организованная с учётом всех наших пожеланий, которые мы обсудили со Светланой заранее, до поездки
  • М
    Михаил
    23 февраля 2025
    Бахрейн - страна, где восходит солнце
    Огромное спасибо за прекрасную экскурсию Светлане! В эту поездку по ОАЭ мы заказали на Трипстере 4 экскурсии. Всеми остались довольны,
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    но эта была наиболее интересной! Светлана, вообще, молодец - поддерживала снами связь на только во время экскурсии, но и до, и после! Много рассказала и по истории, и про настоящее время в легкой непринужденной форме. Остались только приятные впечатления! А еще, не смотря на неподходящий сезон, помогла нам найти свежие финики!!! за что ей отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!

    Огромное спасибо за прекрасную экскурсию Светлане! В эту поездку по ОАЭ мы заказали на Трипстере 4Огромное спасибо за прекрасную экскурсию Светлане! В эту поездку по ОАЭ мы заказали на Трипстере 4Огромное спасибо за прекрасную экскурсию Светлане! В эту поездку по ОАЭ мы заказали на Трипстере 4
  • В
    Вера
    20 декабря 2024
    Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
    Замечательный экскурсовод Людмила! Внимательная, всезнающая, любящая эту страну и, в частности, Манаму! Это чувствуется! Очень много узнали интересного! Спасибо огромное!!!!
  • A
    Anastasia
    12 декабря 2024
    Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
    Людмила, прекрасный гид, отлично знающий не только историю Бахрейна, но и разные интересные современные особенности страны. Рекомендую Людмила как гида по Бахрейну. Мы отлично провели время и многое узнали о стране.

Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манаме
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
  2. Первое свидание с Бахрейном
  3. Бахрейн - страна, где восходит солнце
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Манаме в апреле 2025
Сейчас в Манаме в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 200. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Манаме (Бахрейн 🇧🇭) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «История и архитектура», 28 ⭐ отзывов, цены от €140. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бахрейна. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь