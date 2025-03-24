Индивидуальная
до 3 чел.
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
Погрузитесь в историю и современность Бахрейна, посетив древний форт, роскошную мечеть Аль-Фатиха и уникальное Дерево Жизни в пустыне
Завтра в 09:00
6 апр в 09:00
€175 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Первое свидание с Бахрейном
Индивидуальная экскурсия по Бахрейну: от величественной мечети Аль-Фатиха до древнего Дерева жизни. Погрузитесь в историю и культуру страны
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
от €200 за человека
Индивидуальная
Бахрейн - страна, где восходит солнце
Путешествие по Бахрейну: от древних храмов до современных набережных. Узнайте историю и культуру этой удивительной страны
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
от €140 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия24 марта 2025Знакомиться с достопримечательностями всегда приятнее и интереснее, когда ваш гид старается не только рассказать что-то интересное, но и сделать вашу
- ССветлана24 марта 2025Первое свидание с Бахрейном нашей семье запомнится надолго. Интересная и познавательная экскурсия, грамотно выстроенный маршрут. Все наши пожелания были учтены.
- ВВероника22 марта 2025Зульфия встретила нас с истинно восточным радушием - с арабским кофе, местными сладостями и перекусами, и проводила с маленькими подарками
- ККарина21 марта 2025Отличная экскурсия - в плавном и размеренном темпе. Светлана подстроила маршрут под мои интересы, акцентируя рассказ на истории и делая
- ССергей5 марта 2025Отличная экскурсия, организованная с учётом всех наших пожеланий, которые мы обсудили со Светланой заранее, до поездки. Увидели всё, что хотели
- ММихаил23 февраля 2025Огромное спасибо за прекрасную экскурсию Светлане! В эту поездку по ОАЭ мы заказали на Трипстере 4 экскурсии. Всеми остались довольны,
- ВВера20 декабря 2024Замечательный экскурсовод Людмила! Внимательная, всезнающая, любящая эту страну и, в частности, Манаму! Это чувствуется! Очень много узнали интересного! Спасибо огромное!!!!
- AAnastasia12 декабря 2024Людмила, прекрасный гид, отлично знающий не только историю Бахрейна, но и разные интересные современные особенности страны. Рекомендую Людмила как гида по Бахрейну. Мы отлично провели время и многое узнали о стране.
Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Манаме в апреле 2025
Сейчас в Манаме в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 140 до 200. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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