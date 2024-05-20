Религиозные экскурсии по святым местам Манамы

Найдено 4 экскурсии в категории «Святые места» в Манаме на русском языке, цены от €165. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Его Величество Бахрейн
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Популярное предложение
Его Величество Бахрейн
Увидеть следы старого королевства в очертаниях нового и лучше понять современный Восток
«Мечеть Аль-Фатиха — одна из крупнейших в мире»
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
200 за всё до 3 чел.
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Посетить древний форт и мечеть Аль-Фатих, покататься на лошадях у залива и на картинге в пустыне
«Мы начнём с посещения шедевра современной архитектуры — мечети Аль-Фатих»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
300 за всё до 3 чел.
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
16 отзывов
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
Посетить самые интересные достопримечательности страны и познакомиться с её культурой и историей
«Мечеть Аль-Фатиха — самая большая и главная мечеть страны»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
200 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Бахрейн
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Добро пожаловать в Бахрейн
Посетить главные достопримечательности Манамы на обзорной автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
«Мечеть аль-Фатиха — одна из самых больших мечетей в мире, вмещающая до 7000 верующих»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 165 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Его Величество Бахрейн
    Хотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфера древнего востока. Прокатились на
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    катере по Манаме, все это время Роман рассказывал интересные факты про Бахрейн. Прогулялись по набережной Бахрейн-Бэй-современному сердцу столицы с очень красивыми светящимися небоскребами. Затем поехали на рынок, там очень вкусно покушали в местном аутентичном кафе. Очень понравилось, всем рекомендую! Роману спасибо и творческих успехов! 😊

    Хотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфераХотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфера
  • В
    Вера
    23 апреля 2024
    Его Величество Бахрейн
    Экскурсия превзошла все ожидания! Роман прекрасный гид очень много знает, внимательный и комфортный человек. Увидели Бахрейн с разных сторон. От
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    всех участников экскурсии единогласно - восторг! Мухаррак лекарство для души, а современная набережная сплошная эстетика для глаз! Бахрейн однозначно - да! Смело буду рекомендовать страну, экскурсию и гида Романа! Еще один день в копилку лучших воспоминаний и за это спасибо Роману!)

    Экскурсия превзошла все ожидания! Роман прекрасный гид очень много знает, внимательный и комфортный человек. Увидели БахрейнЭкскурсия превзошла все ожидания! Роман прекрасный гид очень много знает, внимательный и комфортный человек. Увидели БахрейнЭкскурсия превзошла все ожидания! Роман прекрасный гид очень много знает, внимательный и комфортный человек. Увидели БахрейнЭкскурсия превзошла все ожидания! Роман прекрасный гид очень много знает, внимательный и комфортный человек. Увидели БахрейнЭкскурсия превзошла все ожидания! Роман прекрасный гид очень много знает, внимательный и комфортный человек. Увидели БахрейнЭкскурсия превзошла все ожидания! Роман прекрасный гид очень много знает, внимательный и комфортный человек. Увидели БахрейнЭкскурсия превзошла все ожидания! Роман прекрасный гид очень много знает, внимательный и комфортный человек. Увидели Бахрейн
  • С
    Сергей
    7 апреля 2024
    Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
    Алеся-отличный гид, великолепный рассказчик, веселый, добрый человек! Имеет собственный уникальный подход к проведению экскурсий. С ней Бахрейн раскрывается с разных необычных сторон. Рекомендую!
  • И
    Ирина
    19 марта 2024
    Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
    Спасибо Алесе и нашему прекрасному гиду Гуле за интереснейшую экскурсию. Всё было прекрасно организовано, получили много информации о Королевстве Бахрейн, его истории и современности.
  • О
    Оксана
    15 марта 2024
    Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
    Это мой первый визит в Бахрейн и я счастлива, что моим гидом была Алеся. Только человек долго живущий в стране
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    и любящий ее может так интересно рассказать о всех нюансах. У меня абсолютно сложилось впечатление об этой удивительной стране с ее замечательными людьми. Я получила массу впечатлений и много фотографий, даже в костюмах, которые мне сделала Алеся. Буду рада вернуться опять.

    Это мой первый визит в Бахрейн и я счастлива, что моим гидом была Алеся. Только человекЭто мой первый визит в Бахрейн и я счастлива, что моим гидом была Алеся. Только человекЭто мой первый визит в Бахрейн и я счастлива, что моим гидом была Алеся. Только человекЭто мой первый визит в Бахрейн и я счастлива, что моим гидом была Алеся. Только человекЭто мой первый визит в Бахрейн и я счастлива, что моим гидом была Алеся. Только человекЭто мой первый визит в Бахрейн и я счастлива, что моим гидом была Алеся. Только человек
  • N
    NATALIA
    9 марта 2024
    Его Величество Бахрейн
    Спасибо огромное Роману за прекрасную прогулку. У нас получился нестандартный запрос - у нас было несколько часов в Бахрейне, которые
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    хотели провести познавательно;) Роман предложил отличный вариант для нас, посетили интересные места, доехав на них очень комфортно, Роман очень интересно и подробно рассказывал про сами достопримечательности, про быт Бахрейна. Очень приятным сюрпризом был горячий арабский кофе в багажнике автомобиля с вкусняшками:) Захотелось вернуться просто в Бахрейн на отдых. Когда приедем - обязательно обратимся к Роману.

  • Б
    Борис
    22 февраля 2024
    Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
    Прошло все замечательно. Роман большой профессионал. Получили массу впечатлений. Особенно кайфанули от прогулки на лошадях и картинга
  • Н
    Наталья
    21 декабря 2023
    Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
    Роман, хочу поблагодарить за супер трип, это было клева! Ты очень хороший человек и легкий. Удачи тебе! У тебя все получится! Нам очень понравилось!!! 👏👏💃🏻💃🏻💃🏻
    Роман, хочу поблагодарить за супер трип, это было клева! Ты очень хороший человек и легкий. УдачиРоман, хочу поблагодарить за супер трип, это было клева! Ты очень хороший человек и легкий. УдачиРоман, хочу поблагодарить за супер трип, это было клева! Ты очень хороший человек и легкий. Удачи
  • О
    Ольга
    15 октября 2023
    Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
    Великолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствием погуляли 4 часа- и
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    на катере, и на машине, и пешком, и днем, и ночью. Очень интересно, красиво и очень вкусно. Рекомендуем от всей души👍👍👍

    Великолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствиемВеликолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствием

Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «Святые места»

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Сколько стоит экскурсия по Манаме в июне 2024
Сейчас в Манаме в категории "Святые места" можно забронировать 4 экскурсии от 165 до 300. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Манаме (Бахрейн 🇧🇭) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Святые места», 24 ⭐ отзыва, цены от €165. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бахрейна. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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