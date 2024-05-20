читать дальше и любящий ее может так интересно рассказать о всех нюансах. У меня абсолютно сложилось впечатление об этой удивительной стране с ее замечательными людьми. Я получила массу впечатлений и много фотографий, даже в костюмах, которые мне сделала Алеся. Буду рада вернуться опять.

Это мой первый визит в Бахрейн и я счастлива, что моим гидом была Алеся. Только человек долго живущий в стране