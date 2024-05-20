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Его Величество Бахрейн
Увидеть следы старого королевства в очертаниях нового и лучше понять современный Восток
«Мечеть Аль-Фатиха — одна из крупнейших в мире»
Сегодня в 22:00
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Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Посетить древний форт и мечеть Аль-Фатих, покататься на лошадях у залива и на картинге в пустыне
«Мы начнём с посещения шедевра современной архитектуры — мечети Аль-Фатих»
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€300 за всё до 3 чел.
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Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
Посетить самые интересные достопримечательности страны и познакомиться с её культурой и историей
«Мечеть Аль-Фатиха — самая большая и главная мечеть страны»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€200 за всё до 3 чел.
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6 часов
Добро пожаловать в Бахрейн
Посетить главные достопримечательности Манамы на обзорной автопешеходной экскурсии
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«Мечеть аль-Фатиха — одна из самых больших мечетей в мире, вмещающая до 7000 верующих»
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Последние отзывы на экскурсии
- ААнна20 мая 2024Хотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфера древнего востока. Прокатились на
- ВВера23 апреля 2024Экскурсия превзошла все ожидания! Роман прекрасный гид очень много знает, внимательный и комфортный человек. Увидели Бахрейн с разных сторон. От
- ССергей7 апреля 2024Алеся-отличный гид, великолепный рассказчик, веселый, добрый человек! Имеет собственный уникальный подход к проведению экскурсий. С ней Бахрейн раскрывается с разных необычных сторон. Рекомендую!
- ИИрина19 марта 2024Спасибо Алесе и нашему прекрасному гиду Гуле за интереснейшую экскурсию. Всё было прекрасно организовано, получили много информации о Королевстве Бахрейн, его истории и современности.
- ООксана15 марта 2024Это мой первый визит в Бахрейн и я счастлива, что моим гидом была Алеся. Только человек долго живущий в стране
- NNATALIA9 марта 2024Спасибо огромное Роману за прекрасную прогулку. У нас получился нестандартный запрос - у нас было несколько часов в Бахрейне, которые
- ББорис22 февраля 2024Прошло все замечательно. Роман большой профессионал. Получили массу впечатлений. Особенно кайфанули от прогулки на лошадях и картинга
- ННаталья21 декабря 2023Роман, хочу поблагодарить за супер трип, это было клева! Ты очень хороший человек и легкий. Удачи тебе! У тебя все получится! Нам очень понравилось!!! 👏👏💃🏻💃🏻💃🏻
- ООльга15 октября 2023Великолепный гид и превосходная прогулка. У нас была долгая пересадка в Бахрейне и мы с удовольствием погуляли 4 часа- и
Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «Святые места»
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