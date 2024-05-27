1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Загадочный Бахрейн
Посетить знаковые места королевства и узнать о местной жизни на автомобильной экскурсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
от €150 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
5 часов
Бахрейн сквозь века: от древней цивилизации до современности
Раскрыть все грани колоритного островного государства на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
€175 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Его Величество Бахрейн
Увидеть следы старого королевства в очертаниях нового и лучше понять современный Восток
Сегодня в 22:00
Завтра в 08:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Знакомьтесь, Бахрейн
История и главные достопримечательности Манамы на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Королевство Бахрейн: калейдоскоп впечатлений
Посетить древний форт и мечеть Аль-Фатих, покататься на лошадях у залива и на картинге в пустыне
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
Посетить самые интересные достопримечательности страны и познакомиться с её культурой и историей
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Добро пожаловать в Бахрейн
Посетить главные достопримечательности Манамы на обзорной автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €165 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарианна27 мая 2024Наталья произвела очень положительное впечатление. Я хотела воспользоваться стоповером и погулять, посмотреть, провести время. Все сложилось.
- ММихаил23 мая 2024Экскурсия была очень интересная, все заявленные локации мы посетили, в программу вошел бесплатный обед, напитки, мороженное… очень подробно и интересно было рассказано местным гидом в мечети… Много информации, чувствуется что гид работал от души… рекомендую всем, не пожалеете!
- ДДарья20 мая 2024Наталья - замечательный гид, который получает удовольствие от своей работы и который хочет, чтобы гости максимально погрузились в культуру и
- ААнна20 мая 2024Хотела поблагодарить Романа за прекрасно проведенную экскурсию! Посетили Мечеть Аль-Фатиха, исторический район Мухаррак, где царила атмосфера древнего востока. Прокатились на
- ТТатьяна19 мая 2024Экскурсия с Натальей- это просто подарок для души! Прекрасный вариант провести время на длительной пересадке в Бахрейне! Наталья забрала нас
- ВВера23 апреля 2024Экскурсия превзошла все ожидания! Роман прекрасный гид очень много знает, внимательный и комфортный человек. Увидели Бахрейн с разных сторон. От
- ССергей7 апреля 2024Алеся-отличный гид, великолепный рассказчик, веселый, добрый человек! Имеет собственный уникальный подход к проведению экскурсий. С ней Бахрейн раскрывается с разных необычных сторон. Рекомендую!
- ИИрина19 марта 2024Спасибо Алесе и нашему прекрасному гиду Гуле за интереснейшую экскурсию. Всё было прекрасно организовано, получили много информации о Королевстве Бахрейн, его истории и современности.
- ООксана15 марта 2024Это мой первый визит в Бахрейн и я счастлива, что моим гидом была Алеся. Только человек долго живущий в стране
- NNATALIA9 марта 2024Спасибо огромное Роману за прекрасную прогулку. У нас получился нестандартный запрос - у нас было несколько часов в Бахрейне, которые
Ответы на вопросы от путешественников по Манаме в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манаме
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Манаме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Манаме в июне 2024
Сейчас в Манаме в категории "Популярные места" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 150 до 300. Туристы уже оставили гидам 180 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Манаме (Бахрейн 🇧🇭) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Популярные места», 180 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бахрейна. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август