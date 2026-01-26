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5 часов на поездки и прогулки. Обратились к Алесе и в полном восторге от ее экскурсии.



Материал излагался познавательно, увлекательно и очень доброжелательно. Я бы сказал, по-компанейски, что сразу расположило. Перемещались по городу на комфортабельном внедорожнике, посмотреть успели довольно много. На посиделки в ресторанах время не тратили (что сразу оговаривали), но попробовали местный кофе и сладости, а также Алеся угостила великолепными местными пончиками с необычным вкусом.



Поскольку начало экскурсии пришлось примерно на 16:00, успели увидеть и дневной, и ночной город, сделали ряд фотоостановок. Отсутствие облаков, дымка на горизонте и +41, конечно, не самые удачные условия для фотосессий, но пофотографировали вдоволь. Наверное, имеет смысл добавить, что городу не хватало ночной подсветки (возможно, это было связано с мусульманским праздником), поэтому лучшие ракурсы для ночной съемки не реализовали (оставим на следующий раз). Ну и, конечно, в ряде мест композицию могут подпортить стройплощадки и перегородки на переднем плане (касается делового центра). Страна активно строится, нужно это просто принять.



В качестве отдельного важного плюса в работе Алеси хочу отметить обратную связь и взаимодействие по планированию экскурсии. Порадовали мгновенные отклики, четкие указания, как и где встречаемся и порядок наших действий по прилету. Были уточнены наши пожелания к программе экскурсии, в процессе с удовольствием импровизировали и дополняли. Рекомендовать однозначно готов и с удовольствием встречу повторим. Большое спасибо, Алеся.