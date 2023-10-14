Бахрейн. Жемчужина Арабского залива

Посетить самые интересные достопримечательности страны и познакомиться с её культурой и историей

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Достопримечательности Бахрейна — это почти что машина времени, способная перенести вас из современности в далёкое прошлое. На экскурсии я буду вашим личным проводником в восточную сказку.

Вы ощутите себя шейхом или принцессой, посетите древнюю крепость, дома-музеи, набережную, главный рынок, пройдёте по Жемчужному пути, получите море эмоций и океан фотографий.
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
Ближайшие даты:
14
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мечеть Аль-Фатиха — самая большая и главная мечеть страны.
Остров Мухаррак — бывшая столица Бахрейна, где мы с вами прогуляемся по узким улочкам Жемчужного пути и посетим дома-музеи.
Мост короля Фахда, соединяющий Саудовскую Аравию и Бахрейн.
Калат-аль-Бахрейн — древняя крепость, бывшая столица Дильмуна.
Баб-аль-Бахрейн — главный рынок страны.
Бахрейн-Бэй. Прогуляемся по набережной с шикарным видом на вечерний Бахрейн.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле или автобусе в зависимости от количества участников.
  • Фотосессия в традиционной одежде, арабский кофе, сладости и вода включены в стоимость.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты и обед (по желанию).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
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