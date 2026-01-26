Достопримечательности Бахрейна словно машина времени перенесут в прошлое. Личный проводник проведет по восточной сказке, где вы ощутите себя шейхом или принцессой.
Посетите величественную мечеть Аль-Фатиха, прогуляйтесь по узким улочкам Жемчужного пути
Посетите величественную мечеть Аль-Фатиха, прогуляйтесь по узким улочкам Жемчужного пути
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Личное сопровождение
- 🏰 Древние крепости
- 🕌 Величественные мечети
- 🌉 Виды с моста
- 📸 Фотосессия в традиционной одежде
- ☕ Арабский кофе и сладости
Что можно увидеть
- Мечеть Аль-Фатиха
- Остров Мухаррак
- Мост короля Фахда
- Калат-аль-Бахрейн
- Баб-аль-Бахрейн
- Бахрейн-Бэй
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мечеть Аль-Фатиха — самая большая и главная мечеть страны.
Остров Мухаррак — бывшая столица Бахрейна, где мы с вами прогуляемся по узким улочкам Жемчужного пути и посетим дома-музеи.
Калат-аль-Бахрейн — древняя крепость, бывшая столица Дильмуна.
Баб-аль-Бахрейн — главный рынок страны.
Бахрейн-Бэй. Прогуляемся по набережной с шикарным видом на вечерний Бахрейн.
Организационные детали
- Каждый понедельник экскурсия проходит только в групповом формате, условия уточняйте в переписке.
- Экскурсия проходит на автомобиле или автобусе в зависимости от количества участников.
- Фотосессия в традиционной одежде, арабский кофе, сладости и вода включены в стоимость.
- Отдельно оплачиваются входные билеты и обед (по желанию).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алеся — ваш гид в Манаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провела экскурсии для 276 туристов
Живу в Королевстве Бахрейн более 20 лет. Приглашаю вас на свою индивидуальную экскурсию по самым интересным местам, во время которой вы узнаете о традициях, истории и быте местных жителей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Пишу отзыв с опозданием, но лучше поздно, чем - никогда. Бахрейн, действительно жемчужина Арабского залива. С этой прекрасной страной нас познакомила Анна. Экскурсия прошла в мине группе. нас было 9
+1
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Огромное человеческое спасибо Алесе. Неповторимый и незабываемый Бахрейн навсегда останется в нашем сердце. Энергичная, заботливая, внимательная Алеся влюбилась нашу группу в себя и конечно Бахрейн.
Алеся
Ответ организатора:
Галина, большое спасибо за такой тёплый отзыв!
Мне очень приятно, что экскурсия оставила у вас яркие впечатления. Буду рада видеть вас снова в Бахрейне!
Мне очень приятно, что экскурсия оставила у вас яркие впечатления. Буду рада видеть вас снова в Бахрейне!
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Алесю очень рекомендую доя знакомства с неведомым Бахрейном!
Мало того, что поездка с ней просто человечески приятна, будто ты приехал в гости к другу, так еще она может помочь по любым другим вопросам (нам помогла с поездкой в Оман) так как профессионализм и любовь к профессии это все же от Бога! Спасибо, Алеся!
Мало того, что поездка с ней просто человечески приятна, будто ты приехал в гости к другу, так еще она может помочь по любым другим вопросам (нам помогла с поездкой в Оман) так как профессионализм и любовь к профессии это все же от Бога! Спасибо, Алеся!
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Алеся,спасибо за насыщенное и интересное знакомство с Бахрейном! Маршрут был подобран индивидуально, с учетом наших пожеланий, тёплая и веселая атмосфера. Спасибо за советы по местам, которые можно посетить вне экскурсии.
+2
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М
Анна просто чудеснеший гид!
Такая теплая, гостеприимная, окутала нас заботой и превратила наш день в одно сплошное наслаждение. Было ощущение, что мы уже несколько дней смотрим город… а день все не заканчивался и сменялся локациями и впечатлениями ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Такая теплая, гостеприимная, окутала нас заботой и превратила наш день в одно сплошное наслаждение. Было ощущение, что мы уже несколько дней смотрим город… а день все не заканчивался и сменялся локациями и впечатлениями ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
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А
У нас был долгий стоповер от Gulf Air во второй половине дня в Манаме. Решили, что это прекрасная возможность познакомиться с новой страной, т. к. в нашем распоряжении было более
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Входит в следующие категории Манамы
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