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Бахрейн. Жемчужина Арабского залива

Исследуйте Манаму: мечеть Аль-Фатиха, остров Мухаррак, мост короля Фахда и Калат-аль-Бахрейн ждут вас
Достопримечательности Бахрейна словно машина времени перенесут в прошлое. Личный проводник проведет по восточной сказке, где вы ощутите себя шейхом или принцессой.

Посетите величественную мечеть Аль-Фатиха, прогуляйтесь по узким улочкам Жемчужного пути
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на острове Мухаррак, полюбуйтесь видом с моста короля Фахда и откройте для себя Калат-аль-Бахрейн. Завершите день на набережной Бахрейн-Бэй с видом на вечерний город. Фотосессия в традиционной одежде и дегустация арабского кофе оставят незабываемые впечатления

5
47 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Личное сопровождение
  • 🏰 Древние крепости
  • 🕌 Величественные мечети
  • 🌉 Виды с моста
  • 📸 Фотосессия в традиционной одежде
  • ☕ Арабский кофе и сладости
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива
Бахрейн. Жемчужина Арабского залива

Что можно увидеть

  • Мечеть Аль-Фатиха
  • Остров Мухаррак
  • Мост короля Фахда
  • Калат-аль-Бахрейн
  • Баб-аль-Бахрейн
  • Бахрейн-Бэй

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мечеть Аль-Фатиха — самая большая и главная мечеть страны.
Остров Мухаррак — бывшая столица Бахрейна, где мы с вами прогуляемся по узким улочкам Жемчужного пути и посетим дома-музеи.
Калат-аль-Бахрейн — древняя крепость, бывшая столица Дильмуна.
Баб-аль-Бахрейн — главный рынок страны.
Бахрейн-Бэй. Прогуляемся по набережной с шикарным видом на вечерний Бахрейн.

Организационные детали

  • Каждый понедельник экскурсия проходит только в групповом формате, условия уточняйте в переписке.
  • Экскурсия проходит на автомобиле или автобусе в зависимости от количества участников.
  • Фотосессия в традиционной одежде, арабский кофе, сладости и вода включены в стоимость.
  • Отдельно оплачиваются входные билеты и обед (по желанию).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алеся
Алеся — ваш гид в Манаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провела экскурсии для 276 туристов
Живу в Королевстве Бахрейн более 20 лет. Приглашаю вас на свою индивидуальную экскурсию по самым интересным местам, во время которой вы узнаете о традициях, истории и быте местных жителей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
46
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3
2
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Елена
Пишу отзыв с опозданием, но лучше поздно, чем - никогда. Бахрейн, действительно жемчужина Арабского залива. С этой прекрасной страной нас познакомила Анна. Экскурсия прошла в мине группе. нас было 9
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человек. Главную мечеть страны Мечеть Аль-Фатиха осмотрели внешне. Была пятница - день намаза. Но зато, мы почувствовали себя настоящими жителями этой удивительной страны, переодевшись в национальную одежду -абаи. Следующая остановка - прогулка по узким улочкам Жемчужного пути с посещением дома-музея. Анна замечательный экскурсовод, кладезь информации. Все было доступно и интересно. Вишенка на торте -фотосессия в национальной одежде а древнем городе. Анна не только экскурсовод, но и отличный фотограф. Фотографии из арабской сказки остались на память. А какой вкуснейший арабский кофе с финиками нам предложили после фотосессии! Машина времени заработала и мы очутились в современном городе с небоскребами. Прогулка по набережной с открыточными видами никого не оставила равнодушным. И опять машина времени - и мы уже в древней крепости, бывшей столице Дильмуна. Наше путешествие сопровождается интереснейшим рассказом Анны о такой необычной стране. Как же нам повезло, что в этом путешествии с машиной времени нас сопровождала Анна. Спасибо Алесе, которая всегда была снами на связи и ее замечательной команде. Хочется вернуться в Бахрейн, Анна влюбила нас в эту страну.

Пишу отзыв с опозданием, но лучше поздно, чем - никогда. Бахрейн, действительно жемчужина Арабского залива. С
Пишу отзыв с опозданием, но лучше поздно, чем - никогда. Бахрейн, действительно жемчужина Арабского залива. С
Пишу отзыв с опозданием, но лучше поздно, чем - никогда. Бахрейн, действительно жемчужина Арабского залива. С
Пишу отзыв с опозданием, но лучше поздно, чем - никогда. Бахрейн, действительно жемчужина Арабского залива. С
Пишу отзыв с опозданием, но лучше поздно, чем - никогда. Бахрейн, действительно жемчужина Арабского залива. С
Пишу отзыв с опозданием, но лучше поздно, чем - никогда. Бахрейн, действительно жемчужина Арабского залива. С
Пишу отзыв с опозданием, но лучше поздно, чем - никогда. Бахрейн, действительно жемчужина Арабского залива. С
Пишу отзыв с опозданием, но лучше поздно, чем - никогда. Бахрейн, действительно жемчужина Арабского залива. С+1
Пишу отзыв с опозданием, но лучше поздно, чем - никогда. Бахрейн, действительно жемчужина Арабского залива. С
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Галина
Огромное человеческое спасибо Алесе. Неповторимый и незабываемый Бахрейн навсегда останется в нашем сердце. Энергичная, заботливая, внимательная Алеся влюбилась нашу группу в себя и конечно Бахрейн.
Огромное человеческое спасибо Алесе. Неповторимый и незабываемый Бахрейн навсегда останется в нашем сердце. Энергичная, заботливая, внимательная
Алеся
Алеся
Ответ организатора:
Галина, большое спасибо за такой тёплый отзыв!
Мне очень приятно, что экскурсия оставила у вас яркие впечатления. Буду рада видеть вас снова в Бахрейне!
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Руслан
Алесю очень рекомендую доя знакомства с неведомым Бахрейном!
Мало того, что поездка с ней просто человечески приятна, будто ты приехал в гости к другу, так еще она может помочь по любым другим вопросам (нам помогла с поездкой в Оман) так как профессионализм и любовь к профессии это все же от Бога! Спасибо, Алеся!
Алесю очень рекомендую доя знакомства с неведомым Бахрейном!
Алесю очень рекомендую доя знакомства с неведомым Бахрейном!
Алесю очень рекомендую доя знакомства с неведомым Бахрейном!
Алесю очень рекомендую доя знакомства с неведомым Бахрейном!
Алесю очень рекомендую доя знакомства с неведомым Бахрейном!
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Александр
Алеся,спасибо за насыщенное и интересное знакомство с Бахрейном! Маршрут был подобран индивидуально, с учетом наших пожеланий, тёплая и веселая атмосфера. Спасибо за советы по местам, которые можно посетить вне экскурсии.
Алеся,спасибо за насыщенное и интересное знакомство с Бахрейном! Маршрут был подобран индивидуально, с учетом наших пожеланий,
Алеся,спасибо за насыщенное и интересное знакомство с Бахрейном! Маршрут был подобран индивидуально, с учетом наших пожеланий,
Алеся,спасибо за насыщенное и интересное знакомство с Бахрейном! Маршрут был подобран индивидуально, с учетом наших пожеланий,
Алеся,спасибо за насыщенное и интересное знакомство с Бахрейном! Маршрут был подобран индивидуально, с учетом наших пожеланий,
Алеся,спасибо за насыщенное и интересное знакомство с Бахрейном! Маршрут был подобран индивидуально, с учетом наших пожеланий,
Алеся,спасибо за насыщенное и интересное знакомство с Бахрейном! Маршрут был подобран индивидуально, с учетом наших пожеланий,
Алеся,спасибо за насыщенное и интересное знакомство с Бахрейном! Маршрут был подобран индивидуально, с учетом наших пожеланий,
Алеся,спасибо за насыщенное и интересное знакомство с Бахрейном! Маршрут был подобран индивидуально, с учетом наших пожеланий,+2
Алеся,спасибо за насыщенное и интересное знакомство с Бахрейном! Маршрут был подобран индивидуально, с учетом наших пожеланий,
Алеся,спасибо за насыщенное и интересное знакомство с Бахрейном! Маршрут был подобран индивидуально, с учетом наших пожеланий,
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М
Анна просто чудеснеший гид!
Такая теплая, гостеприимная, окутала нас заботой и превратила наш день в одно сплошное наслаждение. Было ощущение, что мы уже несколько дней смотрим город… а день все не заканчивался и сменялся локациями и впечатлениями ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Анна просто чудеснеший гид!
Анна просто чудеснеший гид!
Анна просто чудеснеший гид!
Анна просто чудеснеший гид!
Анна просто чудеснеший гид!
Анна просто чудеснеший гид!
Анна просто чудеснеший гид!
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А
У нас был долгий стоповер от Gulf Air во второй половине дня в Манаме. Решили, что это прекрасная возможность познакомиться с новой страной, т. к. в нашем распоряжении было более
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5 часов на поездки и прогулки. Обратились к Алесе и в полном восторге от ее экскурсии.

Материал излагался познавательно, увлекательно и очень доброжелательно. Я бы сказал, по-компанейски, что сразу расположило. Перемещались по городу на комфортабельном внедорожнике, посмотреть успели довольно много. На посиделки в ресторанах время не тратили (что сразу оговаривали), но попробовали местный кофе и сладости, а также Алеся угостила великолепными местными пончиками с необычным вкусом.

Поскольку начало экскурсии пришлось примерно на 16:00, успели увидеть и дневной, и ночной город, сделали ряд фотоостановок. Отсутствие облаков, дымка на горизонте и +41, конечно, не самые удачные условия для фотосессий, но пофотографировали вдоволь. Наверное, имеет смысл добавить, что городу не хватало ночной подсветки (возможно, это было связано с мусульманским праздником), поэтому лучшие ракурсы для ночной съемки не реализовали (оставим на следующий раз). Ну и, конечно, в ряде мест композицию могут подпортить стройплощадки и перегородки на переднем плане (касается делового центра). Страна активно строится, нужно это просто принять.

В качестве отдельного важного плюса в работе Алеси хочу отметить обратную связь и взаимодействие по планированию экскурсии. Порадовали мгновенные отклики, четкие указания, как и где встречаемся и порядок наших действий по прилету. Были уточнены наши пожелания к программе экскурсии, в процессе с удовольствием импровизировали и дополняли. Рекомендовать однозначно готов и с удовольствием встречу повторим. Большое спасибо, Алеся.

У нас был долгий стоповер от Gulf Air во второй половине дня в Манаме. Решили, что
У нас был долгий стоповер от Gulf Air во второй половине дня в Манаме. Решили, что
У нас был долгий стоповер от Gulf Air во второй половине дня в Манаме. Решили, что
У нас был долгий стоповер от Gulf Air во второй половине дня в Манаме. Решили, что
У нас был долгий стоповер от Gulf Air во второй половине дня в Манаме. Решили, что
У нас был долгий стоповер от Gulf Air во второй половине дня в Манаме. Решили, что
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Входит в следующие категории Манамы

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