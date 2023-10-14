Посетить самые интересные достопримечательности страны и познакомиться с её культурой и историей
Достопримечательности Бахрейна — это почти что машина времени, способная перенести вас из современности в далёкое прошлое. На экскурсии я буду вашим личным проводником в восточную сказку.
Вы ощутите себя шейхом или принцессой, посетите древнюю крепость, дома-музеи, набережную, главный рынок, пройдёте по Жемчужному пути, получите море эмоций и океан фотографий.
Вы ощутите себя шейхом или принцессой, посетите древнюю крепость, дома-музеи, набережную, главный рынок, пройдёте по Жемчужному пути, получите море эмоций и океан фотографий.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мечеть Аль-Фатиха — самая большая и главная мечеть страны.
Остров Мухаррак — бывшая столица Бахрейна, где мы с вами прогуляемся по узким улочкам Жемчужного пути и посетим дома-музеи.
Мост короля Фахда, соединяющий Саудовскую Аравию и Бахрейн.
Калат-аль-Бахрейн — древняя крепость, бывшая столица Дильмуна.
Баб-аль-Бахрейн — главный рынок страны.
Бахрейн-Бэй. Прогуляемся по набережной с шикарным видом на вечерний Бахрейн.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле или автобусе в зависимости от количества участников.
- Фотосессия в традиционной одежде, арабский кофе, сладости и вода включены в стоимость.
- Отдельно оплачиваются входные билеты и обед (по желанию).
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алеся — ваш гид в Манаме
Приветствую вас из солнечного Бахрейна! Меня зовут Алеся и я лицензированный гид. Живу в Королевстве Бахрейн более 20 лет. Приглашаю вас на свою индивидуальную экскурсию по самым интересным местам, во время которой вы узнаете о традициях, истории и быте местных жителей.
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