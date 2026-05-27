Мои заказы

Путешествие из Манамы в Саудовскую Аравию

К морю, культуре и истории соседней страны
Около часа пути — и мы в Саудовской Аравии.

Едем туда, чтобы оценить контраст между уютным островным королевством и величественной культурой Аравийского полуострова.

Погуляем по набережной Корниш в Хубаре, заглянем в музей чёрного золота и футуристичный центр «Итра» в Дахране и поговорим о древнем быте и традициях в Даммаме.
Путешествие из Манамы в Саудовскую Аравию
Путешествие из Манамы в Саудовскую Аравию
Путешествие из Манамы в Саудовскую Аравию

Описание экскурсии

Прогулка по набережной Корниш в Хубаре

Мы пройдёмся вдоль Персидского залива — через пальмовые аллеи, фонтаны и современные арт-объекты. Я расскажу, как эта набережная стала местом притяжения для жителей и гостей Саудовской Аравии.

Музей нефтяной компании Aramco в Дахране

Я познакомлю вас с историей чёрного золота. Вы увидите уникальные экспонаты, интерактивные макеты и архивные материалы. Обсудим, как нефть изменила страну и повлияла на миллионы людей.

Центр мировой культуры короля Абдулазиза «Итра» в Дахране

Прогуляемся по футуристическому комплексу. Здесь — музей, библиотека, театр и выставочные залы. Я расскажу, как этот архитектурный шедевр соединил традиции и инновации и стал символом нового поколения Саудовской Аравии.

Деревня наследия в Даммаме

Прикоснёмся к традициям: старинные постройки, промысли, национальные костюмы и кулинария. Вы узнаете, какие ремёсла были особенно важны для выживания в пустыне и как эти обычаи сохраняются сегодня.

Примерный тайминг

10:00 — встреча в вашем отеле и начало путешествия
11:30–12:00 — прогулка по набережной Корниш
12:30–14:00 — Музей нефтяной компании и центр «Итра» (центр закрыт по воскресеньям)
14:40–15:30 — Деревня наследия
15:30 — выезд в Манаму

Организационные детали

  • Едем на комфортном автомобиле с кондиционером. Детское кресло по запросу
  • Дополнительные расходы: вход в Деревню наследия — $6 за чел., вход в музей центра «Итра» — $10 за чел., обед — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Манаме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 270 туристов
Я лицензированный гид в Бахрейне. Буду рада познакомить вас с историей и культурой этого удивительного островного государства. С нетерпением жду нашей встречи.

Входит в следующие категории Манамы

Похожие экскурсии на «Путешествие из Манамы в Саудовскую Аравию»

Обзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров
На автобусе
5.5 часов
52 отзыва
Групповая
Обзорная экскурсия по Манаме для круизных пассажиров
Увидеть главное - от восточного колорита до футуристических кварталов
Начало: В порту Манамы
Расписание: в понедельник в 10:00, в пятницу в 11:00
29 мая в 11:00
1 июн в 10:00
€60 за человека
Знакомьтесь, Бахрейн
На машине
5 часов
47 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомьтесь, Бахрейн
Индивидуальная экскурсия по Манаме: форт Калат Аль-Бахрейн, мечеть Аль-Фатиха, Дерево жизни и Ворота Бахрейна. Погрузитесь в историю и культуру Бахрейна
Завтра в 10:00
30 мая в 10:00
€200 за всё до 3 чел.
Бахрейн - страна, где восходит солнце
На машине
5.5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
Бахрейн - страна, где восходит солнце
Путешествие по Бахрейну: от древних храмов до современных набережных. Узнайте историю и культуру этой удивительной страны
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от €142 за человека
Бахрейн - сердце залива
На машине
5 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Бахрейн - сердце залива
Погрузитесь в атмосферу Бахрейна, где древность встречается с современностью. Посетите ключевые достопримечательности и ощутите уникальный дух страны
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€160 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Манаме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Манаме
от €350 за экскурсию