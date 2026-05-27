Около часа пути — и мы в Саудовской Аравии. Едем туда, чтобы оценить контраст между уютным островным королевством и величественной культурой Аравийского полуострова. Погуляем по набережной Корниш в Хубаре, заглянем в музей чёрного золота и футуристичный центр «Итра» в Дахране и поговорим о древнем быте и традициях в Даммаме.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Прогулка по набережной Корниш в Хубаре

Мы пройдёмся вдоль Персидского залива — через пальмовые аллеи, фонтаны и современные арт-объекты. Я расскажу, как эта набережная стала местом притяжения для жителей и гостей Саудовской Аравии.

Музей нефтяной компании Aramco в Дахране

Я познакомлю вас с историей чёрного золота. Вы увидите уникальные экспонаты, интерактивные макеты и архивные материалы. Обсудим, как нефть изменила страну и повлияла на миллионы людей.

Центр мировой культуры короля Абдулазиза «Итра» в Дахране

Прогуляемся по футуристическому комплексу. Здесь — музей, библиотека, театр и выставочные залы. Я расскажу, как этот архитектурный шедевр соединил традиции и инновации и стал символом нового поколения Саудовской Аравии.

Деревня наследия в Даммаме

Прикоснёмся к традициям: старинные постройки, промысли, национальные костюмы и кулинария. Вы узнаете, какие ремёсла были особенно важны для выживания в пустыне и как эти обычаи сохраняются сегодня.

Примерный тайминг

10:00 — встреча в вашем отеле и начало путешествия

11:30–12:00 — прогулка по набережной Корниш

12:30–14:00 — Музей нефтяной компании и центр «Итра» (центр закрыт по воскресеньям)

14:40–15:30 — Деревня наследия

15:30 — выезд в Манаму

