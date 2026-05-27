Едем туда, чтобы оценить контраст между уютным островным королевством и величественной культурой Аравийского полуострова.
Погуляем по набережной Корниш в Хубаре, заглянем в музей чёрного золота и футуристичный центр «Итра» в Дахране и поговорим о древнем быте и традициях в Даммаме.
Описание экскурсии
Прогулка по набережной Корниш в Хубаре
Мы пройдёмся вдоль Персидского залива — через пальмовые аллеи, фонтаны и современные арт-объекты. Я расскажу, как эта набережная стала местом притяжения для жителей и гостей Саудовской Аравии.
Музей нефтяной компании Aramco в Дахране
Я познакомлю вас с историей чёрного золота. Вы увидите уникальные экспонаты, интерактивные макеты и архивные материалы. Обсудим, как нефть изменила страну и повлияла на миллионы людей.
Центр мировой культуры короля Абдулазиза «Итра» в Дахране
Прогуляемся по футуристическому комплексу. Здесь — музей, библиотека, театр и выставочные залы. Я расскажу, как этот архитектурный шедевр соединил традиции и инновации и стал символом нового поколения Саудовской Аравии.
Деревня наследия в Даммаме
Прикоснёмся к традициям: старинные постройки, промысли, национальные костюмы и кулинария. Вы узнаете, какие ремёсла были особенно важны для выживания в пустыне и как эти обычаи сохраняются сегодня.
Примерный тайминг
10:00 — встреча в вашем отеле и начало путешествия 11:30–12:00 — прогулка по набережной Корниш 12:30–14:00 — Музей нефтяной компании и центр «Итра» (центр закрыт по воскресеньям) 14:40–15:30 — Деревня наследия 15:30 — выезд в Манаму
Организационные детали
Едем на комфортном автомобиле с кондиционером. Детское кресло по запросу
Дополнительные расходы: вход в Деревню наследия — $6 за чел., вход в музей центра «Итра» — $10 за чел., обед — по желанию
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — ваш гид в Манаме
Я лицензированный гид в Бахрейне. Буду рада познакомить вас с историей и культурой этого удивительного островного государства. С нетерпением жду нашей встречи.
