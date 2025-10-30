Бахрейн - страна с богатой историей и культурой. Здесь вы увидите мечеть аль-Хамис, античный храм Барбар и форт Арад. Прогуляетесь по современной набережной Бахрейн Бей и посетите старую столицу Мухаррак. Узнаете о шумеро-аккадской мифологии и возникновении ислама. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, а в стоимость включены билеты в музеи и форт. Путешествие подарит уникальный опыт и незабываемые впечатления
6 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Уникальная история Бахрейна
- 🕌 Посещение древних храмов
- 🏰 Экскурсия по старинным фортам
- 🏙️ Прогулка по современным районам
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 💎 Включены входные билеты
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Бахрейна - с октября по февраль, когда температура комфортна для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы можно насладиться мягким климатом и меньшей загруженностью туристами. Март и апрель также подходят для поездки, но температура начинает повышаться. В ноябре погода особенно приятна, но стоит учитывать возможные туристические потоки. Летом, с мая по сентябрь, жара может быть интенсивной, однако в это время меньше туристов, и можно насладиться более спокойной атмосферой.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Мечеть аль-Хамис
- Античный храм Барбар
- Мода молл
- Бахрейн Бей
- Мухаррак
- Форт Арад
Описание экскурсии
Вот что вы увидите:
- мечеть аль-Хамис — одну из старейших в мире и первую в Бахрейне
- античный храм Барбар, упомянутый в шумеро-аккадской мифологии
- Мода молл — всемирно известный современный торговый центр
- Бахрейн Бей — современную набережную с удивительной архитектурой
- Мухаррак — старую столицу Бахрейна, где проходил Жемчужный путь
- форт Арад, построенный в 15 веке для укрепления государственности Бахрейна
И конечно, вы узнаете:
- о шумеро-аккадской мифологии
- как возникла религия ислам
- о культуре, старинных и современных обычаях Байхрена
- об истории возведения архитектурных объектов
И о многом другом!
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Cadillac, BMW, минивэне Toyota, Mercedes в зависимости от количества человек. В салоне для вас есть вода
- В Мухарраке мы посетим дом Сияди, старое кафе и музей жемчуга, входные билеты включены в стоимость
- Посещение форта Арад включено в стоимость, если вас меньше 3 или больше 20 человек. В иных случаях посещение оплачивается дополнительно — $3 с человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€140
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Манаме
Провели экскурсии для 22 туристов
Меня зовут Светлана, я живу в Бахрейне с 2011 года. Мне очень интересно общаться с гостями Бахрейна и очень хочется, чтобы у вас складывались правильные и самые лучшие впечатления об этой прекрасной стране и её гостеприимных жителях. А ещё я хочу, чтобы вы возвращались сюда снова и снова и по-настоящему наслаждались отдыхом на этом гостеприимном и прекрасном острове.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дарья
30 окт 2025
Прекрасно организованная экскурсия, Светлана отлично владеет информацией о стране и маршрутами, учитывает все предпочтения и хотелки 😁. Спасибо!
К
Катерина
20 июл 2025
Очень понравилась экскурсия с Анной, у меня был транзитный перелет через Бахрейн и было только 8 часов между рейсами. Анна встретила меня в аэропорту, показала все достопримечательности, рассказала исторические моменты, сделала классные фотоснимки! Очень рекомендую!
Ю
Юлия
28 апр 2025
Великолепная экскурсия с отличным гидом Гузаль.
Она не только прекрасно знает историю Бахрейна, но и умеет увлекательно рассказывать о каждом уголке этой удивительной страны. За время путешествия мы успели посетить все
Она не только прекрасно знает историю Бахрейна, но и умеет увлекательно рассказывать о каждом уголке этой удивительной страны. За время путешествия мы успели посетить все
И
Ирина
23 апр 2025
Отличная экскурсия от женщины, которая дейтсивтельно ориентируется и изнутри рассказывает о быте и культуре страны.
Не сомневайтесь и идтие, около 6 часов экскурсии на пересадке-отличное решение, чтобы посмотреть страну целиком!
Не сомневайтесь и идтие, около 6 часов экскурсии на пересадке-отличное решение, чтобы посмотреть страну целиком!
Карина
21 мар 2025
Отличная экскурсия - в плавном и размеренном темпе. Светлана подстроила маршрут под мои интересы, акцентируя рассказ на истории и делая отсылки к той стране, где я сейчас живу. Все было
Сергей
5 мар 2025
Отличная экскурсия, организованная с учётом всех наших пожеланий, которые мы обсудили со Светланой заранее, до поездки. Увидели всё, что хотели и даже больше.
Светлана - очень приятный в общении человек, всегда
Светлана - очень приятный в общении человек, всегда
Михаил
23 фев 2025
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию Светлане! В эту поездку по ОАЭ мы заказали на Трипстере 4 экскурсии. Всеми остались довольны, но эта была наиболее интересной! Светлана, вообще, молодец - поддерживала
