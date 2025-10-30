Мои заказы

Бахрейн - страна, где восходит солнце

Путешествие по Бахрейну: от древних храмов до современных набережных. Узнайте историю и культуру этой удивительной страны
Бахрейн - страна с богатой историей и культурой. Здесь вы увидите мечеть аль-Хамис, античный храм Барбар и форт Арад. Прогуляетесь по современной набережной Бахрейн Бей и посетите старую столицу Мухаррак. Узнаете о шумеро-аккадской мифологии и возникновении ислама. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, а в стоимость включены билеты в музеи и форт. Путешествие подарит уникальный опыт и незабываемые впечатления
5
7 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌅 Уникальная история Бахрейна
  • 🕌 Посещение древних храмов
  • 🏰 Экскурсия по старинным фортам
  • 🏙️ Прогулка по современным районам
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 💎 Включены входные билеты

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Бахрейна - с октября по февраль, когда температура комфортна для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы можно насладиться мягким климатом и меньшей загруженностью туристами. Март и апрель также подходят для поездки, но температура начинает повышаться. В ноябре погода особенно приятна, но стоит учитывать возможные туристические потоки. Летом, с мая по сентябрь, жара может быть интенсивной, однако в это время меньше туристов, и можно насладиться более спокойной атмосферой.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Мечеть аль-Хамис
  • Античный храм Барбар
  • Мода молл
  • Бахрейн Бей
  • Мухаррак
  • Форт Арад

Описание экскурсии

Вот что вы увидите:

  • мечеть аль-Хамис — одну из старейших в мире и первую в Бахрейне
  • античный храм Барбар, упомянутый в шумеро-аккадской мифологии
  • Мода молл — всемирно известный современный торговый центр
  • Бахрейн Бей — современную набережную с удивительной архитектурой
  • Мухаррак — старую столицу Бахрейна, где проходил Жемчужный путь
  • форт Арад, построенный в 15 веке для укрепления государственности Бахрейна

И конечно, вы узнаете:

  • о шумеро-аккадской мифологии
  • как возникла религия ислам
  • о культуре, старинных и современных обычаях Байхрена
  • об истории возведения архитектурных объектов

И о многом другом!

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Cadillac, BMW, минивэне Toyota, Mercedes в зависимости от количества человек. В салоне для вас есть вода
  • В Мухарраке мы посетим дом Сияди, старое кафе и музей жемчуга, входные билеты включены в стоимость
  • Посещение форта Арад включено в стоимость, если вас меньше 3 или больше 20 человек. В иных случаях посещение оплачивается дополнительно — $3 с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€140
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Манаме
Провели экскурсии для 22 туристов
Меня зовут Светлана, я живу в Бахрейне с 2011 года. Мне очень интересно общаться с гостями Бахрейна и очень хочется, чтобы у вас складывались правильные и самые лучшие впечатления об этой прекрасной стране и её гостеприимных жителях. А ещё я хочу, чтобы вы возвращались сюда снова и снова и по-настоящему наслаждались отдыхом на этом гостеприимном и прекрасном острове.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Дарья
Дарья
30 окт 2025
Прекрасно организованная экскурсия, Светлана отлично владеет информацией о стране и маршрутами, учитывает все предпочтения и хотелки 😁. Спасибо!
К
Катерина
20 июл 2025
Очень понравилась экскурсия с Анной, у меня был транзитный перелет через Бахрейн и было только 8 часов между рейсами. Анна встретила меня в аэропорту, показала все достопримечательности, рассказала исторические моменты, сделала классные фотоснимки! Очень рекомендую!
Ю
Юлия
28 апр 2025
Великолепная экскурсия с отличным гидом Гузаль.

Она не только прекрасно знает историю Бахрейна, но и умеет увлекательно рассказывать о каждом уголке этой удивительной страны. За время путешествия мы успели посетить все
читать дальше

запланированные места, при этом каждый исторический факт был подан так интересно, что время пролетело незаметно. Особенно впечатлили глубокие знания гида о культуре и традициях Бахрейна. В завершение хочется отметить радушный прием, который стал приятным дополнением к насыщенной программе.

И
Ирина
23 апр 2025
Отличная экскурсия от женщины, которая дейтсивтельно ориентируется и изнутри рассказывает о быте и культуре страны.
Не сомневайтесь и идтие, около 6 часов экскурсии на пересадке-отличное решение, чтобы посмотреть страну целиком!
Карина
Карина
21 мар 2025
Отличная экскурсия - в плавном и размеренном темпе. Светлана подстроила маршрут под мои интересы, акцентируя рассказ на истории и делая отсылки к той стране, где я сейчас живу. Все было
читать дальше

очень живо и интересно: о стране, о людях, о себе. Очень рекомендую тем, кто не хочет академическую лекцию или заученную экскурсию, а хочет ощутить Бахрейн через живой язык рассказа обо всем.

Сергей
Сергей
5 мар 2025
Отличная экскурсия, организованная с учётом всех наших пожеланий, которые мы обсудили со Светланой заранее, до поездки. Увидели всё, что хотели и даже больше.
Светлана - очень приятный в общении человек, всегда
читать дальше

была на связи.
Перемещались между локациями на комфортабельном авто, быстро и удобно.
К месту встречи Светлана прибыла заранее, экскурсия продолжалась даже чуть больше оговоренного времени, тем не менее никаких просьб о доплате не было, что очень приятно.
Вообще, кроме самой экскурсии, очень понравилось точное следование всем договорённостям, в отличие от другого гида, к которому мы обращались ранее.
В общем - однозначно рекомендую.

Михаил
Михаил
23 фев 2025
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию Светлане! В эту поездку по ОАЭ мы заказали на Трипстере 4 экскурсии. Всеми остались довольны, но эта была наиболее интересной! Светлана, вообще, молодец - поддерживала
читать дальше

снами связь на только во время экскурсии, но и до, и после! Много рассказала и по истории, и про настоящее время в легкой непринужденной форме. Остались только приятные впечатления!
А еще, не смотря на неподходящий сезон, помогла нам найти свежие финики!!! за что ей отдельное ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!

