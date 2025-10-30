Бахрейн - страна с богатой историей и культурой. Здесь вы увидите мечеть аль-Хамис, античный храм Барбар и форт Арад. Прогуляетесь по современной набережной Бахрейн Бей и посетите старую столицу Мухаррак. Узнаете о шумеро-аккадской мифологии и возникновении ислама. Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле, а в стоимость включены билеты в музеи и форт. Путешествие подарит уникальный опыт и незабываемые впечатления

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Бахрейна - с октября по февраль, когда температура комфортна для прогулок и осмотра достопримечательностей. В эти месяцы можно насладиться мягким климатом и меньшей загруженностью туристами. Март и апрель также подходят для поездки, но температура начинает повышаться. В ноябре погода особенно приятна, но стоит учитывать возможные туристические потоки. Летом, с мая по сентябрь, жара может быть интенсивной, однако в это время меньше туристов, и можно насладиться более спокойной атмосферой.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.