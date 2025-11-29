Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Описание трансфер Вы сможете посетить Беловежскую пущу и узнать о ней все самое интересное даже без сопровождающего гида, но по заранее составленной программе и забронированными заранее для Вас экскурсиями. Заезд на личном транспорте в пущу запрещен, поэтому попасть вглубь парка возможно только в составе организованной экскурсии по лесу пущи с посещением музея народного быта и старинных технологий, где к знание о быте пущанцев, самогоноварении, а также попробуете пущанский самогон. Также увидите дуб -патриарх, которому уже более 600 лет. После экскурсии пройдете по вольерам с животными, увидите медведя, зубра, оленя, косулю и др. После посещения пущи на обратном пути в Брест посетите Каменецкую башню, это самое древнее оборонительное сооружение Беларуси 13 века, а также старинный костел 16 века.

