Описание трансферВы сможете посетить Беловежскую пущу и узнать о ней все самое интересное даже без сопровождающего гида, но по заранее составленной программе и забронированными заранее для Вас экскурсиями. Заезд на личном транспорте в пущу запрещен, поэтому попасть вглубь парка возможно только в составе организованной экскурсии по лесу пущи с посещением музея народного быта и старинных технологий, где к знание о быте пущанцев, самогоноварении, а также попробуете пущанский самогон. Также увидите дуб -патриарх, которому уже более 600 лет. После экскурсии пройдете по вольерам с животными, увидите медведя, зубра, оленя, косулю и др. После посещения пущи на обратном пути в Брест посетите Каменецкую башню, это самое древнее оборонительное сооружение Беларуси 13 века, а также старинный костел 16 века.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в Беловежскую пущу и обратно по заранее составленной программе с бронированием экскурсий.
Что не входит в цену
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Брест
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Все дни недели, кроме понедельника, в 9 30.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
