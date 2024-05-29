А Андрей Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день Замечательная познавательная экскурсия! Места великолепные, природа чудесная. Игорь грамотный, эрудированный рассказчик, который любит своё дело и свой край. Узнал много нового и интересного! Рекомендую всем!

Б Бурдонова Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня Экскурсия понравилась. Игорь Анатольевич увлечённый своей работой экскурсовод,настоящий патриот своей Родины,грамотно и доходчиво рассказывал о городе Бресте,о Брестской крепости. Нас было четверо не молодых путешественников из России. Все остались довольны. Будем рекомендовать экскурсию с Игорем своим друзьям из России.

В Владимир Путешествие в Беловежскую пущу Все очень понравилось особенно экскурсовод.

О Ольга Путешествие в Беловежскую пущу Очень понравилась поездка с Екатериной. Екатерина - эрудированная, приятная в общении. Материал экскурсии был структурирован, очень интересно! Буду рекомендовать друзьям и знакомым)

А Александр Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день Все было очень интересно

Т Татьяна Заповедный напев Беловежской пущи читать дальше про Брест, про Пущу В музее природы мило и душевно, были там одни 😁, больше ни одного посетителя. Немного напрягло двухчасовое катание по лесу на автобусе, лучше, конечно на велике прокатиться, но …. Отдельное спасибо Екатерине за Каменецкую башню и чудесные фото В целом понравилось, экскурсовод Екатерина забрала из отеля, рассказала очень душевно, с юмором, без занудства и лишних дат и имен

Е Елена Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 2 дня Очень довольны экскурсией, понравилась и программа и подача информации, большое спасибо! Будем советовать друзьям)

Н Надежда Красота Брестской земли: Беловежская пуща и не только за 1 день читать дальше рапсовые поля и гнездящихся аистов. Очень приятно слушать человека, который искренне любит свою Родину: эти бесконечные поля, вековые дубы и, конечно, зубров. Казалось бы зубры, пуща… что можно рассказать, а можно! многое можно рассказать, если владеешь материалом и готов ответить на любой вопрос. Обязательно к посещению, по моему мнению, Беловежская пуща - душа Беларуси. Как же нам повезло! С экскурсоводом, с погодой, с выбранной экскурсией:) По ходу движения смогли рассмотреть всё: и Каменец, и

A Anatoly Заповедный напев Беловежской пущи Очень понравилась экскурсия, проведённая Екатериной. Индивидуальный подход, трансфер, интересный рассказ о Бресте и достопримечательностях по пути в пущу, и собственно сама Беловежская пуща! Увидели природу пущи, посетили музей пущи, а также увидели животных, особенно зубров. Всё очень понравилось, рекомендую!