Едем в Беловежскую пущу и агроусадьбу - из Бреста

Оказаться в дикой природе и познакомиться с зубрами, медведями и кабанами
Мы с вами отправимся в Беловежскую пущу — уголок, где сохранился первобытный реликтовый лес. В естественной среде там обитают зубры, волки, олени — вы с ними обязательно познакомитесь.

Дорога тоже не будет скучной: мы поговорим об истории этих мест, осмотрим старинные сооружения и познакомимся с местными жителями.
14 отзывов
Описание экскурсии

  • Костёл Святой Троицы, построенный в 16 веке в деревне Чернавчицы
  • Оборонительная башня 13 века в Каменце — самое старое военное сооружение Беларуси
  • Беловежская пуща. Здесь мы отправимся в музей Природы, обсудим историю Беловежской пущи.
  • Кроме того, мы посетим вольеры с животными: посмотрим на зубров, оленей, кабанов, медведей, волков и других обитателей леса. Мы обязательно возьмём с собой корм, чтобы вы могли их покормить
  • На обед мы заедем в гости в агроусадьбу. Хозяин — кузнец-коллекционер познакомит вас с редкими экспонатами своего музея. Хозяйка — с музеем старинных белорусских бытовых предметом.

А по пути поговорим о прошлом и настоящем Брестчины, а также об основных исторических событиях, происходивших в пуще.

Организационные детали

  • Поедем на 7-местном автомобиле Volkswagen Touran
  • Программа подходит участникам любого возраста, но для маленьких детей понадобится коляска, так как нам предстоит много гулять
  • Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
Дополнительные расходы
  • Комплексный выходной билет в музей+вольеры — 20 бел. руб. за чел.
  • Обед — 30 бел. руб. за взрослого, 20 бел. руб. за ребёнка

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда
Надежда — ваш гид в Бресте
Провела экскурсии для 737 туристов
Меня зовут Надежда, я — гид по образованию. Вот уже 10 лет работаю по специальности, провела тысячи экскурсий и стала частым гидом. Мои главные принципы в общении с гостями города:
читать дальше

доступность рассказа, индивидуальный подход, ненавязчивость, терпение, спокойствие и непринуждённый юмор. В свободное от работы время занимаюсь спортом, чтением, семьёй. Я мама двоих детей, поэтому наверняка найду общий язык и с вашими.

Отзывы и рейтинг

Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
Юлия
13 окт 2025
Это был замечательный день в компании с Надеждой! Прекрасная организация прогулки и незабываемые эмоции вам обеспечены.
Ю
Юлия
17 сен 2025
Спасибо Надежда за экскурсию. Понравилось и взрослым и детям. Надежда интересно рассказывала. Посоветовала для животных взять вкусняшки и покормить их. Дети были в восторге и взрослые тоже. Агроусадьба - отдельный разговор: вкусно покормили, душевно приняли, показали домашний музей. Большое спасибо!
А
Алексей
13 сен 2025
Прекрасный и интересный маршрут, который понравится не только взрослым но и детям.
И
Ирина
30 авг 2025
Спасибо огромное Надежде. Получили кучу положительных эмоций и взрослые и дети.
Е
Екатерина
12 авг 2025
Ездили в Беловежскую пущу с Надеждой в начале августа. Очень понравилась организация экскурсии и обед в агроусадьбе.
А
Антон
6 авг 2025
Очень интересная экскурсия, приятно провели время!
Светлана
Светлана
3 авг 2025
Самая лучшая экскурсия!!! Спасибо
Елена
Елена
28 июл 2025
Благодарим Надежду за интересную экскурсию и хорошую организацию. Спасибо! Нам понравилась Беловежская пуща!
Андрей
Андрей
23 июл 2025
сказать, что это была потрясающая экскурсия - не сказать ровным счётом ничего!
задолго до и во время отпуска слышали очень и очень много минусов, касаемо экскурсии в Белавежскую пушчу.
НО! (возможно, для
читать дальше

кого-то раскрою тайну) качество абсолютно любой экскурсии зависит от гида.
Надежда подарила нам, по-настоящему, незабываемые часы жизни. всё было на столько безупречно, что даже, если захочешь к чему-нибудь придраться, то не получится.
всем читающим мой отзыв настоятельно рекомендую планировать и бронировать экскурсии заблаговременно. мы за два месяца до поездки еле-еле смогли договориться, даже немного скорректировали план путешествия, чтобы получить удовольствие от экскурсии с Надеждой (практически весь месяц был уже занят).
Надежде выражаю уважение и благодарность! спасибо, что вы есть и спасибо, что вы любите свою профессию!

Александр
Александр
20 июн 2025
Доброго! Это была насыщенная прогулка по Беловежской пуще. Нам и детям очень понравилось. Всячески рекомендуем Надежду, как гида.
Е
Евгений
31 мая 2025
Экскурсия легкая. По пути в Беловежскую пущу имеется несколько интересных остановок с достопримечательностями. В самой пуще можно почувствовать запах леса, покормить медведя, волков, зубра и др. Из примечательных сувениров можно приобрети тушёнку из зубра, оленя, лося (при наличии). Спасибо гиду Надежде за увлекательный рассказ.
Е
Екатерина
23 мая 2025
Все прошло замечательно. Спасибо за доброжелательность, помощь и индивидуальный подход.
Дмитрий
Дмитрий
14 мая 2025
Мы не поехали на экскурсию вглубь леса, прошлись с Надеждой по окраине, и это всё равно было очень интересно благодаря её рассказу!
А кормление животных в вольерах, мне кажется, запомнится нам на всю жизнь!
Спасибо за очень интересную экскурсию!
П
Полина
23 апр 2025
Ездили с Надеждой из Бреста в Беловежскую Пущу и нам очень понравилось!! За всю поездку узнали очень много и про Брест,и его окрестности, и Пущу. Рекомендуем!

Входит в следующие категории Бреста

