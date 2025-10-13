Юлия Это был замечательный день в компании с Надеждой! Прекрасная организация прогулки и незабываемые эмоции вам обеспечены.

Ю Юлия Спасибо Надежда за экскурсию. Понравилось и взрослым и детям. Надежда интересно рассказывала. Посоветовала для животных взять вкусняшки и покормить их. Дети были в восторге и взрослые тоже. Агроусадьба - отдельный разговор: вкусно покормили, душевно приняли, показали домашний музей. Большое спасибо!

А Алексей Прекрасный и интересный маршрут, который понравится не только взрослым но и детям.

И Ирина Спасибо огромное Надежде. Получили кучу положительных эмоций и взрослые и дети.

Е Екатерина Ездили в Беловежскую пущу с Надеждой в начале августа. Очень понравилась организация экскурсии и обед в агроусадьбе.

А Антон Очень интересная экскурсия, приятно провели время!

Светлана Самая лучшая экскурсия!!! Спасибо

Елена Благодарим Надежду за интересную экскурсию и хорошую организацию. Спасибо! Нам понравилась Беловежская пуща!

Андрей

задолго до и во время отпуска слышали очень и очень много минусов, касаемо экскурсии в Белавежскую пушчу.

НО! (возможно, для читать дальше кого-то раскрою тайну) качество абсолютно любой экскурсии зависит от гида.

Надежда подарила нам, по-настоящему, незабываемые часы жизни. всё было на столько безупречно, что даже, если захочешь к чему-нибудь придраться, то не получится.

всем читающим мой отзыв настоятельно рекомендую планировать и бронировать экскурсии заблаговременно. мы за два месяца до поездки еле-еле смогли договориться, даже немного скорректировали план путешествия, чтобы получить удовольствие от экскурсии с Надеждой (практически весь месяц был уже занят).

Александр Доброго! Это была насыщенная прогулка по Беловежской пуще. Нам и детям очень понравилось. Всячески рекомендуем Надежду, как гида.

Е Евгений Экскурсия легкая. По пути в Беловежскую пущу имеется несколько интересных остановок с достопримечательностями. В самой пуще можно почувствовать запах леса, покормить медведя, волков, зубра и др. Из примечательных сувениров можно приобрети тушёнку из зубра, оленя, лося (при наличии). Спасибо гиду Надежде за увлекательный рассказ.

Е Екатерина Все прошло замечательно. Спасибо за доброжелательность, помощь и индивидуальный подход.

Дмитрий Мы не поехали на экскурсию вглубь леса, прошлись с Надеждой по окраине, и это всё равно было очень интересно благодаря её рассказу!

А кормление животных в вольерах, мне кажется, запомнится нам на всю жизнь!

Спасибо за очень интересную экскурсию!