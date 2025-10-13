Мы с вами отправимся в Беловежскую пущу — уголок, где сохранился первобытный реликтовый лес. В естественной среде там обитают зубры, волки, олени — вы с ними обязательно познакомитесь.
Дорога тоже не будет скучной: мы поговорим об истории этих мест, осмотрим старинные сооружения и познакомимся с местными жителями.
Описание экскурсии
- Костёл Святой Троицы, построенный в 16 веке в деревне Чернавчицы
- Оборонительная башня 13 века в Каменце — самое старое военное сооружение Беларуси
- Беловежская пуща. Здесь мы отправимся в музей Природы, обсудим историю Беловежской пущи.
- Кроме того, мы посетим вольеры с животными: посмотрим на зубров, оленей, кабанов, медведей, волков и других обитателей леса. Мы обязательно возьмём с собой корм, чтобы вы могли их покормить
- На обед мы заедем в гости в агроусадьбу. Хозяин — кузнец-коллекционер познакомит вас с редкими экспонатами своего музея. Хозяйка — с музеем старинных белорусских бытовых предметом.
А по пути поговорим о прошлом и настоящем Брестчины, а также об основных исторических событиях, происходивших в пуще.
Организационные детали
- Поедем на 7-местном автомобиле Volkswagen Touran
- Программа подходит участникам любого возраста, но для маленьких детей понадобится коляска, так как нам предстоит много гулять
- Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
- Комплексный выходной билет в музей+вольеры — 20 бел. руб. за чел.
- Обед — 30 бел. руб. за взрослого, 20 бел. руб. за ребёнка
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Бресте
Провела экскурсии для 737 туристов
Меня зовут Надежда, я — гид по образованию. Вот уже 10 лет работаю по специальности, провела тысячи экскурсий и стала частым гидом. Мои главные принципы в общении с гостями города:
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
13 окт 2025
Это был замечательный день в компании с Надеждой! Прекрасная организация прогулки и незабываемые эмоции вам обеспечены.
Ю
Юлия
17 сен 2025
Спасибо Надежда за экскурсию. Понравилось и взрослым и детям. Надежда интересно рассказывала. Посоветовала для животных взять вкусняшки и покормить их. Дети были в восторге и взрослые тоже. Агроусадьба - отдельный разговор: вкусно покормили, душевно приняли, показали домашний музей. Большое спасибо!
А
Алексей
13 сен 2025
Прекрасный и интересный маршрут, который понравится не только взрослым но и детям.
И
Ирина
30 авг 2025
Спасибо огромное Надежде. Получили кучу положительных эмоций и взрослые и дети.
Е
Екатерина
12 авг 2025
Ездили в Беловежскую пущу с Надеждой в начале августа. Очень понравилась организация экскурсии и обед в агроусадьбе.
А
Антон
6 авг 2025
Очень интересная экскурсия, приятно провели время!
Светлана
3 авг 2025
Самая лучшая экскурсия!!! Спасибо
Елена
28 июл 2025
Благодарим Надежду за интересную экскурсию и хорошую организацию. Спасибо! Нам понравилась Беловежская пуща!
Андрей
23 июл 2025
сказать, что это была потрясающая экскурсия - не сказать ровным счётом ничего!
задолго до и во время отпуска слышали очень и очень много минусов, касаемо экскурсии в Белавежскую пушчу.
Александр
20 июн 2025
Доброго! Это была насыщенная прогулка по Беловежской пуще. Нам и детям очень понравилось. Всячески рекомендуем Надежду, как гида.
Е
Евгений
31 мая 2025
Экскурсия легкая. По пути в Беловежскую пущу имеется несколько интересных остановок с достопримечательностями. В самой пуще можно почувствовать запах леса, покормить медведя, волков, зубра и др. Из примечательных сувениров можно приобрети тушёнку из зубра, оленя, лося (при наличии). Спасибо гиду Надежде за увлекательный рассказ.
Е
Екатерина
23 мая 2025
Все прошло замечательно. Спасибо за доброжелательность, помощь и индивидуальный подход.
Дмитрий
14 мая 2025
Мы не поехали на экскурсию вглубь леса, прошлись с Надеждой по окраине, и это всё равно было очень интересно благодаря её рассказу!
А кормление животных в вольерах, мне кажется, запомнится нам на всю жизнь!
Спасибо за очень интересную экскурсию!
П
Полина
23 апр 2025
Ездили с Надеждой из Бреста в Беловежскую Пущу и нам очень понравилось!! За всю поездку узнали очень много и про Брест,и его окрестности, и Пущу. Рекомендуем!
Входит в следующие категории Бреста
