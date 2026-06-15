Мастер-класс проходит в магазине-музее Брестской фабрики сувениров.
Мы коротко поговорим об Оговской росписи и её принципах. Вы узнаете, как строится орнамент и почему он подчиняется не фантазии, а внутренней логике.
Вы познакомитесь с базовыми элементами и начнёте собирать узор самостоятельно — не копируя образец, а опираясь на традицию.
Основная часть мастер-класса — роспись деревянной шкатулки. Вы будете работать с формой предмета, выстраивать композицию и постепенно наполнять её орнаментом. Этот процесс не про скорость, а про внимание: важно не придумать, а почувствовать, как узор складывается.
При желании вы сможете оставить внутри небольшой знак — дату или инициалы, чтобы шкатулка стала личной вещью.
После завершения росписи мы закрепим изделие защитным слоем и аккуратно упакуем, чтобы вам удобно было унести его с собой.
Организационные детали
Все необходимые материалы и заготовки включены в стоимость
Дети до 8 лет могут принять участие в мастер-классе только в сопровождении взрослых
Оставшуюся часть стоимости вы оплачиваете на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка Беларуси
Мастер-класс проведёт один из художников нашей студии
ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Стоимость мастер-класса
Тип билета
Стоимость
Стандартный
1200 ₽
Дети до 18 лет
800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Зубачёва
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла — ваша команда гидов в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 181 туриста
Я мама основателя компании, возродившей Брестскую фабрику сувениров. Более 25 лет проработала мастером росписи на фабрике, сохраняя и развивая традиции Оговской росписи.
Сегодня мы вместе с другими художницами делимся этим наследием, проводя мастер-классы для гостей. На встречах вы познакомитесь с уникальной культурой и попробуете создать свой собственный расписной шедевр под руководством мастера.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Маргарита
Спасибо большое Наталье, за проведённый мастер класс!!! Получили массу удовольствия от росписи матрешек и шкатулок. Посетили мастер класс всей семьёй. Всем рекомендую, увлекательно, интересно!!! ❤️
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О
Ольга
Очень понравилось мастер-класс! Время пролетело незаметно. Отдельное спасибо за помощь в процессе работы! Теперь у меня есть красивая шкатулка с Оговской росписью на память о Бресте)
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