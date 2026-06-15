Когда-то узорные сундуки Полесья — скрыня и куфар — берегли не только вещи, но и порядок в доме. Поэтому в Оговской росписи не оставляли пустот — по поверьям, заполненный орнамент держал тепло и согласие. На мастер-классе вы познакомитесь с языком традиционного рисунка и поработаете с ним так, как это делали раньше — через ритм и повтор.

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Описание мастер-класса

Мастер-класс проходит в магазине-музее Брестской фабрики сувениров.

Мы коротко поговорим об Оговской росписи и её принципах. Вы узнаете, как строится орнамент и почему он подчиняется не фантазии, а внутренней логике.

Вы познакомитесь с базовыми элементами и начнёте собирать узор самостоятельно — не копируя образец, а опираясь на традицию.

Основная часть мастер-класса — роспись деревянной шкатулки. Вы будете работать с формой предмета, выстраивать композицию и постепенно наполнять её орнаментом. Этот процесс не про скорость, а про внимание: важно не придумать, а почувствовать, как узор складывается.

При желании вы сможете оставить внутри небольшой знак — дату или инициалы, чтобы шкатулка стала личной вещью.

После завершения росписи мы закрепим изделие защитным слоем и аккуратно упакуем, чтобы вам удобно было унести его с собой.

Организационные детали