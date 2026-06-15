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Мастер-класс «Шкатулка в Оговской росписи - живой язык Полесья»

Сделать брестский сувенир своими руками
Когда-то узорные сундуки Полесья — скрыня и куфар — берегли не только вещи, но и порядок в доме.

Поэтому в Оговской росписи не оставляли пустот — по поверьям, заполненный орнамент держал тепло и согласие.

На мастер-классе вы познакомитесь с языком традиционного рисунка и поработаете с ним так, как это делали раньше — через ритм и повтор.
5
2 отзыва
Мастер-класс «Шкатулка в Оговской росписи - живой язык Полесья»
Мастер-класс «Шкатулка в Оговской росписи - живой язык Полесья»
Мастер-класс «Шкатулка в Оговской росписи - живой язык Полесья»

Описание мастер-класса

Мастер-класс проходит в магазине-музее Брестской фабрики сувениров.

Мы коротко поговорим об Оговской росписи и её принципах. Вы узнаете, как строится орнамент и почему он подчиняется не фантазии, а внутренней логике.

Вы познакомитесь с базовыми элементами и начнёте собирать узор самостоятельно — не копируя образец, а опираясь на традицию.

Основная часть мастер-класса — роспись деревянной шкатулки. Вы будете работать с формой предмета, выстраивать композицию и постепенно наполнять её орнаментом. Этот процесс не про скорость, а про внимание: важно не придумать, а почувствовать, как узор складывается.

При желании вы сможете оставить внутри небольшой знак — дату или инициалы, чтобы шкатулка стала личной вещью.

После завершения росписи мы закрепим изделие защитным слоем и аккуратно упакуем, чтобы вам удобно было унести его с собой.

Организационные детали

  • Все необходимые материалы и заготовки включены в стоимость
  • Дети до 8 лет могут принять участие в мастер-классе только в сопровождении взрослых
  • Оставшуюся часть стоимости вы оплачиваете на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка Беларуси
  • Мастер-класс проведёт один из художников нашей студии

ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный1200 ₽
Дети до 18 лет800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Зубачёва
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алла
Алла — ваша команда гидов в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 181 туриста
Я мама основателя компании, возродившей Брестскую фабрику сувениров. Более 25 лет проработала мастером росписи на фабрике, сохраняя и развивая традиции Оговской росписи. Сегодня мы вместе с другими художницами делимся этим наследием, проводя мастер-классы для гостей. На встречах вы познакомитесь с уникальной культурой и попробуете создать свой собственный расписной шедевр под руководством мастера.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Спасибо большое Наталье, за проведённый мастер класс!!! Получили массу удовольствия от росписи матрешек и шкатулок. Посетили мастер класс всей семьёй. Всем рекомендую, увлекательно, интересно!!! ❤️
Спасибо большое Наталье, за проведённый мастер класс!!! Получили массу удовольствия от росписи матрешек и шкатулок. Посетили
Спасибо большое Наталье, за проведённый мастер класс!!! Получили массу удовольствия от росписи матрешек и шкатулок. Посетили
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О
Очень понравилось мастер-класс! Время пролетело незаметно. Отдельное спасибо за помощь в процессе работы! Теперь у меня есть красивая шкатулка с Оговской росписью на память о Бресте)
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