Как и всё в этом мире, Брестская крепость имеет две стороны. Официальную, где расположен мемориальный комплекс, и заброшенную. Туда мы и направимся. Вы окажетесь на Кобринском укреплении, где немецкие штурмовые отряды понесли наибольшие потери.
Посетите главные фортификационные сооружения и узнаете, как здесь снимали фильм «Брестская крепость».
Описание экскурсии
- Вы узнаете, как создавалась и модернизировалась Брестская крепость. Познакомитесь с малоизвестными подробностями строительства и обороны.
- Побываете на месте, где ещё до начала немецкой оккупации проводились опыты на живых людях по воздействию бактериологического оружия.
- Послушаете историю о человеке, который вырвался из Брестской крепости, пережил все ужасы немецких лагерей и смог оставить яркий след в мировой науке.
- Услышите истории со съёмок фильма А. Котта «Брестская крепость» и побываете на месте его центральной съёмочной площадки.
- Увидите оригинальные надписи на стенах казематов, которые оставляли солдаты гарнизона с конца 19 до начала 21 веков.
Мы осмотрим:
- Северо-западные ворота. Единственные из ворот Брестской крепости, не имевшие оборонительных бойниц. Вы узнаете подробности трагедии, разыгравшейся здесь на рассвете 22 июня.
- Горжевую казарму теннального фронта. Рассмотрим здание как наглядную попытку модернизации крепости для противостояния стремительно развивавшейся артиллерии.
- Здание штаба 125 стрелкового полка — его защитники одними из первых встретили врага
- Западный редюит — сооружение, которое на момент своего возведения считалось абсолютно неприступным
- Пороховой погреб конца 19 века для хранения боеприпасов
Для большего погружения в историю экскурсия сопровождается видеорядом переносного проектора.
Кому подойдёт
Экскурсия понравится тем, кто хочет максимально соприкоснуться с произошедшими в крепости событиями. Для участия в прогулке необходима удовлетворительная физическая форма и отсутствие сердечно-сосудистых заболеваний. Минимальный возраст участников — 13 лет.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Пётр — ваш гид в Бресте
Провёл экскурсии для 3406 туристов
Экскурсионной и исследовательской деятельностью я занимаюсь уже более 20 лет. За это время разработаны десятки интереснейших маршрутов и открыты новые факты истории. Являюсь победителем международного конкурса краеведов (Москва-2023), обладателем ряда наград за разработки новых форм проведения экскурсий. Среди моих довольных клиентов блогер Юрий Подоляка, комик Азамат Мусагалиев, автор-исполнитель Игорь Растеряев и даже тренерский состав юношеской команды ФК «Барселона».
Отзывы и рейтинг
5
Фотографии от путешественников
А
Алла
2 ноя 2025
Спасибо огромное за экскурсию. Очень интересная и захватывающая
Дата посещения: 2 ноября 2025
Т
Татьяна
11 ноя 2025
Интересно, информативно, познавательно. Замечательная экскурсия.
Т
Татьяна
9 ноя 2025
Спасибо большое Петру, за очень интересную экскурсию. Однозначно рекомендуем.
С
София
9 ноя 2025
Мне очень понравилась экскурсия, Пётр очень увлекательно рассказывает. С погодой немного не повезло был жуткий ветер, но зато придавало атмосферы. Очень редкомендую экскурсию.
М
Майя
9 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия, было много интересной информации и Пётр все простыми словами замечательно рассказал. Было приятно коммуницировать, рекомендую
З
Зимина
8 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия и особенно гид с его рассказом супер
А
Арина
4 ноя 2025
Прекрасная экскурсия!
Материал интересный, понятный, подан с юмором.
М
Марина
4 ноя 2025
Экскурсия- огонь! Рекомендую. 2 часа пролетели незаметно, очень интересно подан материал. У Петра отличное чувство юмора.
Е
Елена
4 ноя 2025
Потрясающая экскурсия, великолепный экскурсовод, который знает, а самое главное любит своё дело!!!
Марьяна
31 окт 2025
Мы приехали именно для этого: пройти не просто основным туристическим маршрутом. Представить, понять и принять весь ужас, происходящий на этой земле - нереально, но прикоснуться к истории - необходимо и детям, и взрослым. Много фактов, деталей. В следующий раз постараемся записаться на экскурсию по самому Бресту. Рекомендую
П
Павел
30 окт 2025
Интересно преподнесена история крепости.
И
Ирина
28 окт 2025
Я третий раз в Брестской крепости. Сегодня открыла ее с другой стороны. Много фактов и фотографий тех времен. Очень впечатлила судьба Гаврилова про которою очень подробно рассказал Петр. Спасибо.
Роман
21 сен 2025
Благодарю Петра за хорошую экскурсию и интересную подачу материалов.
Л
Людмила
21 сен 2025
Отмечаем не только глубокие знания истории обороны крепости июня 1941,но и историю города Брест. Спасибо огромное!
О
Олег
10 сен 2025
Читал отзывы и не было сомнений, что всё пройдёт на отлично. Так и получилось. Ко всем ранним комментариям однозначно присоединяюсь. Знакомство с Брестской крепостью рекомендую начать с данной экскурсии. Пётру огромное спасибо.
