Мои заказы

Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости

Побывать на местах исторический событий и услышать малоизвестные подробности
Как и всё в этом мире, Брестская крепость имеет две стороны. Официальную, где расположен мемориальный комплекс, и заброшенную. Туда мы и направимся. Вы окажетесь на Кобринском укреплении, где немецкие штурмовые отряды понесли наибольшие потери.

Посетите главные фортификационные сооружения и узнаете, как здесь снимали фильм «Брестская крепость».
5
64 отзыва
Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости© Пётр
Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости© Пётр
Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости© Пётр

Описание экскурсии

  • Вы узнаете, как создавалась и модернизировалась Брестская крепость. Познакомитесь с малоизвестными подробностями строительства и обороны.
  • Побываете на месте, где ещё до начала немецкой оккупации проводились опыты на живых людях по воздействию бактериологического оружия.
  • Послушаете историю о человеке, который вырвался из Брестской крепости, пережил все ужасы немецких лагерей и смог оставить яркий след в мировой науке.
  • Услышите истории со съёмок фильма А. Котта «Брестская крепость» и побываете на месте его центральной съёмочной площадки.
  • Увидите оригинальные надписи на стенах казематов, которые оставляли солдаты гарнизона с конца 19 до начала 21 веков.

Мы осмотрим:

  • Северо-западные ворота. Единственные из ворот Брестской крепости, не имевшие оборонительных бойниц. Вы узнаете подробности трагедии, разыгравшейся здесь на рассвете 22 июня.
  • Горжевую казарму теннального фронта. Рассмотрим здание как наглядную попытку модернизации крепости для противостояния стремительно развивавшейся артиллерии.
  • Здание штаба 125 стрелкового полка — его защитники одними из первых встретили врага
  • Западный редюит — сооружение, которое на момент своего возведения считалось абсолютно неприступным
  • Пороховой погреб конца 19 века для хранения боеприпасов

Для большего погружения в историю экскурсия сопровождается видеорядом переносного проектора.

Кому подойдёт

Экскурсия понравится тем, кто хочет максимально соприкоснуться с произошедшими в крепости событиями. Для участия в прогулке необходима удовлетворительная физическая форма и отсутствие сердечно-сосудистых заболеваний. Минимальный возраст участников — 13 лет.

Выберите удобную дату из расписания

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 23 раза на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Северо-Западных ворот
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 13 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — ваш гид в Бресте
Провёл экскурсии для 3406 туристов
Экскурсионной и исследовательской деятельностью я занимаюсь уже более 20 лет. За это время разработаны десятки интереснейших маршрутов и открыты новые факты истории. Являюсь победителем международного конкурса краеведов (Москва-2023), обладателем ряда наград за разработки новых форм проведения экскурсий. Среди моих довольных клиентов блогер Юрий Подоляка, комик Азамат Мусагалиев, автор-исполнитель Игорь Растеряев и даже тренерский состав юношеской команды ФК «Барселона».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 64 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
64
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Елена)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Елена)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Елена)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Елена)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Елена)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Елена)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Елена)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Марьяна)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Марьяна)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Марьяна)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Марьяна)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Ирина)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Ирина)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Ирина)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Ирина)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Роман)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Елена)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Елена)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Елена)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Елена)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Татьяна)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Татьяна)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Татьяна)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Елена)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Елена)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Ирина)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Ирина)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Ирина)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Ирина)Групповая экскурсия по заброшенной части Брестской крепости (Юлия)
А
Алла
2 ноя 2025
Спасибо огромное за экскурсию. Очень интересная и захватывающая
Дата посещения: 2 ноября 2025
Т
Татьяна
11 ноя 2025
Интересно, информативно, познавательно. Замечательная экскурсия.
Т
Татьяна
9 ноя 2025
Спасибо большое Петру, за очень интересную экскурсию. Однозначно рекомендуем.
С
София
9 ноя 2025
Мне очень понравилась экскурсия, Пётр очень увлекательно рассказывает. С погодой немного не повезло был жуткий ветер, но зато придавало атмосферы. Очень редкомендую экскурсию.
М
Майя
9 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия, было много интересной информации и Пётр все простыми словами замечательно рассказал. Было приятно коммуницировать, рекомендую
З
Зимина
8 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия и особенно гид с его рассказом супер
А
Арина
4 ноя 2025
Прекрасная экскурсия!
Материал интересный, понятный, подан с юмором.
М
Марина
4 ноя 2025
Экскурсия- огонь! Рекомендую. 2 часа пролетели незаметно, очень интересно подан материал. У Петра отличное чувство юмора.
Е
Елена
4 ноя 2025
Потрясающая экскурсия, великолепный экскурсовод, который знает, а самое главное любит своё дело!!!
Потрясающая экскурсия, великолепный экскурсовод, который знает, а самое главное любит своё дело!!!Потрясающая экскурсия, великолепный экскурсовод, который знает, а самое главное любит своё дело!!!Потрясающая экскурсия, великолепный экскурсовод, который знает, а самое главное любит своё дело!!!Потрясающая экскурсия, великолепный экскурсовод, который знает, а самое главное любит своё дело!!!Потрясающая экскурсия, великолепный экскурсовод, который знает, а самое главное любит своё дело!!!Потрясающая экскурсия, великолепный экскурсовод, который знает, а самое главное любит своё дело!!!Потрясающая экскурсия, великолепный экскурсовод, который знает, а самое главное любит своё дело!!!
Марьяна
Марьяна
31 окт 2025
Мы приехали именно для этого: пройти не просто основным туристическим маршрутом. Представить, понять и принять весь ужас, происходящий на этой земле - нереально, но прикоснуться к истории - необходимо и детям, и взрослым. Много фактов, деталей. В следующий раз постараемся записаться на экскурсию по самому Бресту. Рекомендую
Мы приехали именно для этого: пройти не просто основным туристическим маршрутом. Представить, понять и принять весьМы приехали именно для этого: пройти не просто основным туристическим маршрутом. Представить, понять и принять весьМы приехали именно для этого: пройти не просто основным туристическим маршрутом. Представить, понять и принять весьМы приехали именно для этого: пройти не просто основным туристическим маршрутом. Представить, понять и принять весь
П
Павел
30 окт 2025
Интересно преподнесена история крепости.
И
Ирина
28 окт 2025
Я третий раз в Брестской крепости. Сегодня открыла ее с другой стороны. Много фактов и фотографий тех времен. Очень впечатлила судьба Гаврилова про которою очень подробно рассказал Петр. Спасибо.
Я третий раз в Брестской крепости. Сегодня открыла ее с другой стороны. Много фактов и фотографийЯ третий раз в Брестской крепости. Сегодня открыла ее с другой стороны. Много фактов и фотографийЯ третий раз в Брестской крепости. Сегодня открыла ее с другой стороны. Много фактов и фотографийЯ третий раз в Брестской крепости. Сегодня открыла ее с другой стороны. Много фактов и фотографий
Роман
Роман
21 сен 2025
Благодарю Петра за хорошую экскурсию и интересную подачу материалов.
Благодарю Петра за хорошую экскурсию и интересную подачу материалов.
Л
Людмила
21 сен 2025
Отмечаем не только глубокие знания истории обороны крепости июня 1941,но и историю города Брест. Спасибо огромное!
О
Олег
10 сен 2025
Читал отзывы и не было сомнений, что всё пройдёт на отлично. Так и получилось. Ко всем ранним комментариям однозначно присоединяюсь. Знакомство с Брестской крепостью рекомендую начать с данной экскурсии. Пётру огромное спасибо.

Входит в следующие категории Бреста

Похожие экскурсии из Бреста

Вечерняя экскурсия по Бресту + посещение Брестской крепости
На машине
На микроавтобусе
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по Бресту
Погрузитесь в атмосферу Бреста, посетив крепость и узнав редкие факты. Вечерний город и его огни ждут вас на этом увлекательном маршруте
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
19 800 ₽ за всё до 6 чел.
Брестская крепость. Летопись истории
Пешая
3 часа
283 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Брестская крепость. Летопись истории
Узнайте тайны Брестской крепости, посетив её забытые уголки и изучив героическую оборону 1941 года. Погружение в историю гарантировано
Начало: У ворот Брестской крепости
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
9900 ₽ за всё до 6 чел.
Экскурсия по нетуристической Брестской крепости
Пешая
2 часа
243 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по нетуристической Брестской крепости
Побывать на местах исторический событий и услышать малоизвестные подробности
Начало: У Северных ворот
Сегодня в 08:30
Завтра в 12:30
от 6500 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бресте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бресте