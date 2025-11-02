А Алла Спасибо огромное за экскурсию. Очень интересная и захватывающая

Т Татьяна Интересно, информативно, познавательно. Замечательная экскурсия.

Т Татьяна Спасибо большое Петру, за очень интересную экскурсию. Однозначно рекомендуем.

С София Мне очень понравилась экскурсия, Пётр очень увлекательно рассказывает. С погодой немного не повезло был жуткий ветер, но зато придавало атмосферы. Очень редкомендую экскурсию.

М Майя Очень понравилась экскурсия, было много интересной информации и Пётр все простыми словами замечательно рассказал. Было приятно коммуницировать, рекомендую

З Зимина Очень понравилась экскурсия и особенно гид с его рассказом супер

А Арина Прекрасная экскурсия!

Материал интересный, понятный, подан с юмором.

М Марина Экскурсия- огонь! Рекомендую. 2 часа пролетели незаметно, очень интересно подан материал. У Петра отличное чувство юмора.

Е Елена Потрясающая экскурсия, великолепный экскурсовод, который знает, а самое главное любит своё дело!!!

Марьяна Мы приехали именно для этого: пройти не просто основным туристическим маршрутом. Представить, понять и принять весь ужас, происходящий на этой земле - нереально, но прикоснуться к истории - необходимо и детям, и взрослым. Много фактов, деталей. В следующий раз постараемся записаться на экскурсию по самому Бресту. Рекомендую

П Павел Интересно преподнесена история крепости.

И Ирина Я третий раз в Брестской крепости. Сегодня открыла ее с другой стороны. Много фактов и фотографий тех времен. Очень впечатлила судьба Гаврилова про которою очень подробно рассказал Петр. Спасибо.

Роман Благодарю Петра за хорошую экскурсию и интересную подачу материалов.

Л Людмила Отмечаем не только глубокие знания истории обороны крепости июня 1941,но и историю города Брест. Спасибо огромное!