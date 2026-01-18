Индивидуальная
до 6 чел.
Бизон-сафари в Беловежской пуще
Насладитесь уникальной возможностью увидеть зубров в их естественной среде. Это не просто экскурсия, а настоящее приключение в сердце Беловежской пущи
Начало: В деревне Мыльниск
Завтра в 09:00
20 янв в 08:00
от 8700 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
По Беловежской пуще - на байдарках
Путешествие по реке Лесная в Беловежской пуще подарит вам незабываемые впечатления. Насладитесь природой и тишиной, исследуя заповедные места
Начало: В агрогородке Каменюки
8 мар в 10:00
16 мар в 10:00
1250 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Брестская матрёшка: мастер-класс с историей
Погрузитесь в атмосферу белорусского искусства и создайте свою матрёшку на мастер-классе в Бресте. Узнайте о символике и традициях оговской росписи
Начало: На улице Зубачева 25/1, в здании рядом с автобусно...
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
1200 ₽ за человека
