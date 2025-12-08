Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Андрей Ваш гид в Бресте Написать вопрос Индивидуальный трансфер Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 12 часов Размер группы 1-8 человек На чём проводится Услуги трансфера

На автобусе

На микроавтобусе 990 Br за экскурсию Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание трансфер Отправьтесь в путешествие по трем выдающимся замкам Беларуси — Коссовскому, Несвижскому и Мирскому — на комфортном скоростном микроавтобусе с кондиционером и вместительным багажным отсеком. Первая остановка — Коссово, где вы увидите неоготический дворец рода Пусловских с сотней комнат, залом со стеклянным полом и оранжереей, в которой когда-то росли 150 видов экзотических растений. Следующий пункт — Несвижский замок, окружённый рвом, земляными валами и бастионами. Вы прогуляетесь по залам, оформленным в стиле парижской моды XVIII века, и услышите легенду о Чёрной панне — добром призраке, предупреждающем об опасности. Затем — Мирский замок, возведённый в конце XV века. Здесь готика сочетается с барокко и ренессансом, а в залах всё ещё ощущается атмосфера балов и рыцарских турниров. Легенда о Белой даме добавит экскурсии мистические нотки. А если возвращение запланировано в Брест — по пути вас ждёт небольшой бонус: посещение монастыря картезианцев, закрытого для туристических групп. Это редкая возможность взглянуть на крепость с аскетичной и загадочной историей монашеского ордена. Важная информация: Автокресла и бустеры для детей предоставляются по запросу.

