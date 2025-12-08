Погрузитесь в прошлое и откройте для себя три жемчужины белорусской архитектуры — замки Коссово, Несвиж и Мир.
Описание трансферОтправьтесь в путешествие по трем выдающимся замкам Беларуси — Коссовскому, Несвижскому и Мирскому — на комфортном скоростном микроавтобусе с кондиционером и вместительным багажным отсеком. Первая остановка — Коссово, где вы увидите неоготический дворец рода Пусловских с сотней комнат, залом со стеклянным полом и оранжереей, в которой когда-то росли 150 видов экзотических растений. Следующий пункт — Несвижский замок, окружённый рвом, земляными валами и бастионами. Вы прогуляетесь по залам, оформленным в стиле парижской моды XVIII века, и услышите легенду о Чёрной панне — добром призраке, предупреждающем об опасности. Затем — Мирский замок, возведённый в конце XV века. Здесь готика сочетается с барокко и ренессансом, а в залах всё ещё ощущается атмосфера балов и рыцарских турниров. Легенда о Белой даме добавит экскурсии мистические нотки. А если возвращение запланировано в Брест — по пути вас ждёт небольшой бонус: посещение монастыря картезианцев, закрытого для туристических групп. Это редкая возможность взглянуть на крепость с аскетичной и загадочной историей монашеского ордена. Важная информация: Автокресла и бустеры для детей предоставляются по запросу.
Что включено
- Трансфер
- Питьевая вода
- Приятная беседа
Что не входит в цену
- Услуги гида
- Входные билеты
- Экскурсии
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Брест, указанный вами адрес
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Автокресла и бустеры для детей предоставляются по запросу
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
