были в прошлом году, я спросил Николая о возможности изменения маршрута. К нашей радости Николай ответил, что это возможно.

Мы выбрали маршрут Брест – Пружаны – Ружаны – Коссово – Брест. Поездкой остались очень довольны. Комфортабельный автомобиль, аккуратный водитель, красивые пейзажи вокруг, интересная беседа, прекрасные замки.

Хочется отметить внимательность, пунктуальность, доброжелательность и заботу Николая. Каждый раз возвращаясь в автомобиль после осмотра достопримечательностей, мы видели распахнутые двери – чтобы не жарко было садиться в машину. В дороге Николай предлагал прохладную воду, которую специально заранее припас в холодильнике в багажнике, для желающих были конфетки, печеньки и ещё какие-то вкусняшки. На обратном пути Николай завёз нас по нашей просьбе в супермаркет и даже провёл нас по нему, показывая где-какие продукты расположены и подсказывая – что лучше приобрести для себя и в качестве белорусских гостинцев.

Нам очень понравилась и сама поездка, и общение с Николаем.

Большое спасибо!