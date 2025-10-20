Индивидуальный трансфер из Бреста к знаковым памятникам Беларуси предлагает удобное путешествие на современном кроссовере. Вас встретят у отеля и доставят к замкам Коссово, Мир и Несвиж. В автомобиле предусмотрены бутилированная вода и зарядки для мобильных устройств. После самостоятельного осмотра достопримечательностей вас вернут обратно в Брест. Это идеальный способ увидеть лучшие места Беларуси без лишних забот
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный трансфер на Honda CR-V
- 💧 Вода и зарядки в автомобиле
- 🏰 Посещение знаковых замков
- 🕒 Гибкий график поездки
- 🔄 Возвращение в Брест без забот
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Замок Коссово
- Замок Мир
- Замок Несвиж
Описание трансфер
Вы сможете увидеть такие локации:
- Коссовский замок. Великолепный дворец 18 века, построенный в стиле барокко и классицизма
- Усадьба Тадеуша Костюшко, национального героя Беларуси, Польши и США
- Несвижский замок. Главная достопримечательность города, резиденция Радзивиллов с богатой историей и архитектурой
- Фарный костёл (костёл Божьего Тела). Первый барочный храм на территории Речи Посполитой, с фамильными склепами Радзивиллов
- Несвижская ратуша. Самая старая сохранившаяся ратуша на территории Беларуси, яркий пример архитектуры прошлого
- Слуцкая брама. Сохранившиеся городские ворота — памятник оборонительного зодчества
- Живописные Несвижские парки и сады, окружающие дворец. В них приятно совершать прогулки
- Дом ремесленника, где вы сможете увидеть примеры ремесленнических работ в Несвиже
- Замковая башня в Несвиже, которую можно будет осмотреть
- Мирский замок, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, с богатой историей и легендами
- Часовня-усыпальница Святополк-Мирских. Уникальная часовня, связанная с историей Мирского замка
- Мирский костёл Святого Николая — храм в стиле готики
В замках и музеях вы можете воспользоваться услугами аудиогида, местного экскурсовода или исследовать объекты самостоятельно.
Время в дороге:
- От Бреста до Коссово — 1,5 ч.
- От Коссово до Мира — 1,5 ч.
- От Мира до Несвижа — 30 мин.
- От Несвижа до Бреста — 2,5 ч.
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия с гидом, а трансфер к местам посещения достопримечательностей и обратно
- Поедем на современном комфортабельном кроссовере Honda CR-V 2020 г. в. с кондиционером и удобными сиденьями
- На сайте вы оплачиваете 22% от цены, оставшуюся часть — перед началом поездки в белорусских рублях
- На борту автомобиля имеется бутилированная питьевая вода и зарядные устройства для мобильных устройств
- Пассажиры и багаж застрахованы
- Посещение замков, экскурсии на территориях комплексов и обед оплачиваются дополнительно и по желанию
- Если вы путешествуете с детьми, сообщите об этом при бронировании, — мы бесплатно предоставим автомобильное кресло и/или бустерное сиденье
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Бресте
Провёл экскурсии для 109 туристов
Предлагаю исследовать исторические памятники, замки, музеи, очаровательные города, природные чудеса Беларуси вместе! Я организую трансфер на современном автомобиле в любой уголок страны и позабочусь, чтобы ваша поездка прошла без забот, максимально комфортно и безопасно. Всё, что останется вам — наслаждаться путешествием!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей
20 окт 2025
Все,что ожидал от поездки я получил. Комфортная и чистая машина. Все быстро и пунктуально. Проблем у меня никаких не было. Николай ответственный и исполнительный человек. Сказал-сделал.
Спасибо Сергей 20.10.2025.
Спасибо Сергей 20.10.2025.
Г
Гендина
3 сен 2025
21 августа 2025 г. мы совершили путешествие по замкам Брестчины, маршрут которого был составлен нами самостоятельно: Пружанский палацык, Коссовский дворец или дворец Пусловских, усадьба музей Тадеуша Костюшко, Ружанский дворец, а
Наталья
24 авг 2025
Однозначно рекомендуем! Ездили компанией вчетвером, все взрослые. Считаем, нам повезло, что наше путешестаие по Беларуси началось с этой поездки. Хорошо продуманный маршрут, расчитанный по времени и насыщенный эмоциями. Николай -
Е
Елизавета
18 авг 2025
Ездили с Николаем 9 августа по замкам. Прекрасный маршрут. Стоит посещения 100%.
Николай отличный, вежливый водитель. Хороший собеседник.
Николай отличный, вежливый водитель. Хороший собеседник.
Д
Дмитриева
9 авг 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию и насыщенную программу! Все очень понравилось!
Любовь
7 авг 2025
Брали трансфер по замкам.
Водитель был просто замечательным. Он предусмотрительно заготовил холодную воду, что было очень приятно в жаркий день. Кроме того, общение с ним стало настоящим удовольствием – интересная беседа,
Водитель был просто замечательным. Он предусмотрительно заготовил холодную воду, что было очень приятно в жаркий день. Кроме того, общение с ним стало настоящим удовольствием – интересная беседа,
О
Олег
6 авг 2025
Когда мы с друзьями планировали поездку в Брест, то обратили внимание на предложение на Трипстере – трансфер к замкам Несвиж, Мир и Коссово. Поскольку в замках Несвиж и Мир мы
Надежда
19 июл 2025
Выражаем огромную благодарность Николаю за предоставленную возможность увидеть удивительные замки Белоруссии! Несмотря на большие расстояния время в дороге пролетело незаметно. Очень комфортный стиль вождения, приятная беседа, забота о пассажирах, даже
