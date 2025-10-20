Мои заказы

Трансфер к замкам Несвиж, Мир, Коссово - из Бреста и обратно

Вас ждет комфортное путешествие на кроссовере Honda CR-V 2020. Откройте для себя замки Коссово, Мир и Несвиж, а затем вернитесь в Брест
Индивидуальный трансфер из Бреста к знаковым памятникам Беларуси предлагает удобное путешествие на современном кроссовере. Вас встретят у отеля и доставят к замкам Коссово, Мир и Несвиж. В автомобиле предусмотрены бутилированная вода и зарядки для мобильных устройств. После самостоятельного осмотра достопримечательностей вас вернут обратно в Брест. Это идеальный способ увидеть лучшие места Беларуси без лишних забот
5
8 отзывов

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный трансфер на Honda CR-V
  • 💧 Вода и зарядки в автомобиле
  • 🏰 Посещение знаковых замков
  • 🕒 Гибкий график поездки
  • 🔄 Возвращение в Брест без забот
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Замок Коссово
  • Замок Мир
  • Замок Несвиж

Описание трансфер

Вы сможете увидеть такие локации:

  • Коссовский замок. Великолепный дворец 18 века, построенный в стиле барокко и классицизма
  • Усадьба Тадеуша Костюшко, национального героя Беларуси, Польши и США
  • Несвижский замок. Главная достопримечательность города, резиденция Радзивиллов с богатой историей и архитектурой
  • Фарный костёл (костёл Божьего Тела). Первый барочный храм на территории Речи Посполитой, с фамильными склепами Радзивиллов
  • Несвижская ратуша. Самая старая сохранившаяся ратуша на территории Беларуси, яркий пример архитектуры прошлого
  • Слуцкая брама. Сохранившиеся городские ворота — памятник оборонительного зодчества
  • Живописные Несвижские парки и сады, окружающие дворец. В них приятно совершать прогулки
  • Дом ремесленника, где вы сможете увидеть примеры ремесленнических работ в Несвиже
  • Замковая башня в Несвиже, которую можно будет осмотреть
  • Мирский замок, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, с богатой историей и легендами
  • Часовня-усыпальница Святополк-Мирских. Уникальная часовня, связанная с историей Мирского замка
  • Мирский костёл Святого Николая — храм в стиле готики

В замках и музеях вы можете воспользоваться услугами аудиогида, местного экскурсовода или исследовать объекты самостоятельно.

Время в дороге:

  • От Бреста до Коссово — 1,5 ч.
  • От Коссово до Мира — 1,5 ч.
  • От Мира до Несвижа — 30 мин.
  • От Несвижа до Бреста — 2,5 ч.

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия с гидом, а трансфер к местам посещения достопримечательностей и обратно
  • Поедем на современном комфортабельном кроссовере Honda CR-V 2020 г. в. с кондиционером и удобными сиденьями
  • На сайте вы оплачиваете 22% от цены, оставшуюся часть — перед началом поездки в белорусских рублях
  • На борту автомобиля имеется бутилированная питьевая вода и зарядные устройства для мобильных устройств
  • Пассажиры и багаж застрахованы
  • Посещение замков, экскурсии на территориях комплексов и обед оплачиваются дополнительно и по желанию
  • Если вы путешествуете с детьми, сообщите об этом при бронировании, — мы бесплатно предоставим автомобильное кресло и/или бустерное сиденье

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваш гид в Бресте
Провёл экскурсии для 109 туристов
Предлагаю исследовать исторические памятники, замки, музеи, очаровательные города, природные чудеса Беларуси вместе! Я организую трансфер на современном автомобиле в любой уголок страны и позабочусь, чтобы ваша поездка прошла без забот, максимально комфортно и безопасно. Всё, что останется вам — наслаждаться путешествием!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Сергей
Сергей
20 окт 2025
Все,что ожидал от поездки я получил. Комфортная и чистая машина. Все быстро и пунктуально. Проблем у меня никаких не было. Николай ответственный и исполнительный человек. Сказал-сделал.
Спасибо Сергей 20.10.2025.
Г
Гендина
3 сен 2025
21 августа 2025 г. мы совершили путешествие по замкам Брестчины, маршрут которого был составлен нами самостоятельно: Пружанский палацык, Коссовский дворец или дворец Пусловских, усадьба музей Тадеуша Костюшко, Ружанский дворец, а
читать дальше

также усадьба «Литовка» и посещение Лидской пивоварни.
Трансфер обеспечивал Николай Глущук. Вместе с Николаем мы проехали 680 км в великолепной, чистой машине, в дороге нам были предложены вода и сладости. Отличительные черты Николая – четкость, уважительность, внимание к своим пассажирам, умение идти на встречу в наших пожеланиях. Всем, кто ценит в путешествиях безопасность, точность, надежность – это к Николаю!
Благодарим Николая за отлично выполненную работу. Наталья и Екатерина

Наталья
Наталья
24 авг 2025
Однозначно рекомендуем! Ездили компанией вчетвером, все взрослые. Считаем, нам повезло, что наше путешестаие по Беларуси началось с этой поездки. Хорошо продуманный маршрут, расчитанный по времени и насыщенный эмоциями. Николай -
читать дальше

отличный водитель, прекрасный собеседник, открытый и тактичный человек. Благодаря, ему мы лучше познакомились со страной, узнали интересные особенности и посетили сразу несколько ключевых достпримечательростей за один день, что сэкономило время и средства. Поездка получилась приятной. Впечатления остались только положительные! Спасибо!

Однозначно рекомендуем! Ездили компанией вчетвером, все взрослые. Считаем, нам повезло, что наше путешестаие по Беларуси началось
Е
Елизавета
18 авг 2025
Ездили с Николаем 9 августа по замкам. Прекрасный маршрут. Стоит посещения 100%.
Николай отличный, вежливый водитель. Хороший собеседник.
Ездили с Николаем 9 августа по замкам. Прекрасный маршрут. Стоит посещения 100%.
Д
Дмитриева
9 авг 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию и насыщенную программу! Все очень понравилось!
Любовь
Любовь
7 авг 2025
Брали трансфер по замкам.
Водитель был просто замечательным. Он предусмотрительно заготовил холодную воду, что было очень приятно в жаркий день. Кроме того, общение с ним стало настоящим удовольствием – интересная беседа,
читать дальше

которая сделала поездку еще более комфортной. Все было четко по времени, что лишний раз говорит о его профессионализме. Я была с ребенком, и могу отметить, что состояние автомобиля и навыки вождения-выше всяких похвал.

Огромное спасибо за отличное обслуживание! Рекомендую всем!

О
Олег
6 авг 2025
Когда мы с друзьями планировали поездку в Брест, то обратили внимание на предложение на Трипстере – трансфер к замкам Несвиж, Мир и Коссово. Поскольку в замках Несвиж и Мир мы
читать дальше

были в прошлом году, я спросил Николая о возможности изменения маршрута. К нашей радости Николай ответил, что это возможно.
Мы выбрали маршрут Брест – Пружаны – Ружаны – Коссово – Брест. Поездкой остались очень довольны. Комфортабельный автомобиль, аккуратный водитель, красивые пейзажи вокруг, интересная беседа, прекрасные замки.
Хочется отметить внимательность, пунктуальность, доброжелательность и заботу Николая. Каждый раз возвращаясь в автомобиль после осмотра достопримечательностей, мы видели распахнутые двери – чтобы не жарко было садиться в машину. В дороге Николай предлагал прохладную воду, которую специально заранее припас в холодильнике в багажнике, для желающих были конфетки, печеньки и ещё какие-то вкусняшки. На обратном пути Николай завёз нас по нашей просьбе в супермаркет и даже провёл нас по нему, показывая где-какие продукты расположены и подсказывая – что лучше приобрести для себя и в качестве белорусских гостинцев.
Нам очень понравилась и сама поездка, и общение с Николаем.
Большое спасибо!

Когда мы с друзьями планировали поездку в Брест, то обратили внимание на предложение на Трипстере – трансфер к замкам Несвиж, Мир и Коссово. Поскольку в замках Несвиж и Мир мы
Надежда
Надежда
19 июл 2025
Выражаем огромную благодарность Николаю за предоставленную возможность увидеть удивительные замки Белоруссии! Несмотря на большие расстояния время в дороге пролетело незаметно. Очень комфортный стиль вождения, приятная беседа, забота о пассажирах, даже
читать дальше

охлаждённая вода и лёгкий перекус помогли нам преодолеть расстояние в 600 км. И мы были готовы восхищаться каждым новым замком. Маршрут был построен очен продумано. Наш совет будущим туристам: выезжать пораньше, чтобы увидеть больше. Подремать можно и в машине. Хотя невозможно было отвести глаз от пейзажев за окном: возделанные поля, гнезда аистов, парящие птицы над землёй, красивые дома.
В общем, горячо рекомендую обращаться к Николаю и совершить поездку к прекрасным замкам Белорусии!

