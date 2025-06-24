читать дальше что опоздаем на вокзал (после экскурсии сразу уезжали из Бреста). Спасибо Екатерине, что перед отъездом доставила нам такое незабываемое впечатление не только о городе, но и его окрестностях. Рекомендуем эту экскурсию всеи путешественникам.

Экскурсию проводила Екатерина. Экскурсия была очень насыщенной, но мы нигде ничего не ждали, все было согласованно и мы не волновались,