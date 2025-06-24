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Замки, дворцы и особняки Бреста

Найдено 4 экскурсии в категории «Дворцы, замки и особняки» в Бресте, цены от 540 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
Понять историю города через судьбу сохранившихся домов
Начало: На площади Ленина
«Чудом сохранившиеся особняки, с которыми вы познакомитесь, давно не принадлежат потомкам их хозяев»
10 июл в 09:00
11 июл в 09:30
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Путешествие по замкам Брестчины
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальное путешествие по замкам Брестской области
Отправьтесь в увлекательное путешествие по замкам Брестчины и откройте для себя историю и архитектуру региона
Начало: Место вашего проживания в пределах Бреста
«Дворец конца 16 века, с богатой историей и величием архитектурных форм, видевший наизнатнейших особ того времени»
Расписание: чт. и пт. Время выезда — 8:30.
540 Br за экскурсию
Трансфер из Бреста во дворец Пусловских и обратно
На машине
9 часов
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста во дворец Пусловских и обратно
Съездить в Коссово и в своём темпе познакомиться с драматичной историей неоготического дворца
Начало: У места вашего проживания
«На месте вы самостоятельно осмотрите замок, посетите музейные экспозиции и погуляете по территории»
17 500 ₽25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер к замкам Несвиж, Мир, Коссово - из Бреста и обратно
На машине
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста к знаковым памятникам Беларуси
Вас ждет комфортное путешествие на кроссовере Honda CR-V 2020. Откройте для себя замки Коссово, Мир и Несвиж, а затем вернитесь в Брест
«Мирский замок, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, с богатой историей и легендами»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
22 900 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    24 июня 2025
    Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
    Большое спасибо Татьяне за интересную и познавательную экскурсию! Экскурсовод очень увлекательно рассказывала об истории Бреста, сопровождая показом исторических фотографий, что
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    добавляло наглядности и понимания об информации. Татьяна глубоко разбирается в истории города и государства в целом, легко и полно отвечает на дополнительные вопросы. Увлекательно было посмотреть на скрытые улочки Бреста, узнать о местных жителях… Узнали много нового и получили огромное удовольствие от прогулки.

  • Е
    Елена
    24 мая 2025
    Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
    Экскурсия понравилась. Татьяна очень хорошо подала информацию, которую вряд ли найдешь в интернете. Интересные факты и фотографии во время экскурсии узнали. Спасибо. Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    19 мая 2025
    Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
    Добрый день, команда Трипстер! мы были 9 мая 2025 в Бресте на экскурсии с Татьяной по особнякам. Очень всё понравилось!
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    Татьяна - прекрасная рассказчица и экскурсовод! Время, проведенное в её обществе, пролетело незаметно и оставило любовь к Бресту, к его истории и людям, живущим здесь когда-то. Ожидаемое воплотилось в полной мере! Благодарим нашу Татьяну за знакомство с таким чудесным городом Брестом! Рекомендуем стопроцентно! Спасибо огромное вашей команде за содействие!

  • Л
    Людмила
    13 февраля 2024
    Путешествие по замкам Брестчины
    Мы увидели Пружанский палацик, Ружанский дворец польских магнатов Сапег, посетили музей Тадеуша Костюшко. И самое сильное впечатление оставил Косовский дворец.
  • З
    Зюряева
    5 августа 2023
    Путешествие по замкам Брестчины
    Экскурсию проводила Екатерина. Экскурсия была очень насыщенной, но мы нигде ничего не ждали, все было согласованно и мы не волновались,
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    что опоздаем на вокзал (после экскурсии сразу уезжали из Бреста). Спасибо Екатерине, что перед отъездом доставила нам такое незабываемое впечатление не только о городе, но и его окрестностях. Рекомендуем эту экскурсию всеи путешественникам.

  • В
    Виктория
    26 июня 2023
    Путешествие по замкам Брестчины
    Отличная индивидуальная экскурсия от экскурсовода Екатерины - комфортный трансфер от места жительства - энергичный рассказ - внимательное отношение

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Дворцы, замки и особняки»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. Трансфер к замкам Несвиж, Мир, Коссово - из Бреста и обратно
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  1. Самое главное
  2. Беловежская пуща
  3. Брестская Крепость
  4. Советская улица
  5. Железнодорожный вокзал
  6. Музей железнодорожной техники
  7. Художественный Музей
  8. Музей обороны Брестской крепости
  9. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Бресту в июле 2025
Сейчас в Бресте в категории "Дворцы, замки и особняки" можно забронировать 4 экскурсии от 540 до 22 900 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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