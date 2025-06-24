Индивидуальная
до 5 чел.
Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
Понять историю города через судьбу сохранившихся домов
Начало: На площади Ленина
«Чудом сохранившиеся особняки, с которыми вы познакомитесь, давно не принадлежат потомкам их хозяев»
10 июл в 09:00
11 июл в 09:30
6000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Уникальное путешествие по замкам Брестской области
Отправьтесь в увлекательное путешествие по замкам Брестчины и откройте для себя историю и архитектуру региона
Начало: Место вашего проживания в пределах Бреста
«Дворец конца 16 века, с богатой историей и величием архитектурных форм, видевший наизнатнейших особ того времени»
Расписание: чт. и пт. Время выезда — 8:30.
540 Br за экскурсию
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста во дворец Пусловских и обратно
Съездить в Коссово и в своём темпе познакомиться с драматичной историей неоготического дворца
Начало: У места вашего проживания
«На месте вы самостоятельно осмотрите замок, посетите музейные экспозиции и погуляете по территории»
17 500 ₽
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Бреста к знаковым памятникам Беларуси
Вас ждет комфортное путешествие на кроссовере Honda CR-V 2020. Откройте для себя замки Коссово, Мир и Несвиж, а затем вернитесь в Брест
«Мирский замок, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, с богатой историей и легендами»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
22 900 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана24 июня 2025Большое спасибо Татьяне за интересную и познавательную экскурсию! Экскурсовод очень увлекательно рассказывала об истории Бреста, сопровождая показом исторических фотографий, что
- ЕЕлена24 мая 2025Экскурсия понравилась. Татьяна очень хорошо подала информацию, которую вряд ли найдешь в интернете. Интересные факты и фотографии во время экскурсии узнали. Спасибо. Рекомендую!
- ННаталья19 мая 2025Добрый день, команда Трипстер! мы были 9 мая 2025 в Бресте на экскурсии с Татьяной по особнякам. Очень всё понравилось!
- ЛЛюдмила13 февраля 2024Мы увидели Пружанский палацик, Ружанский дворец польских магнатов Сапег, посетили музей Тадеуша Костюшко. И самое сильное впечатление оставил Косовский дворец.
- ЗЗюряева5 августа 2023Экскурсию проводила Екатерина. Экскурсия была очень насыщенной, но мы нигде ничего не ждали, все было согласованно и мы не волновались,
- ВВиктория26 июня 2023Отличная индивидуальная экскурсия от экскурсовода Екатерины - комфортный трансфер от места жительства - энергичный рассказ - внимательное отношение
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Дворцы, замки и особняки»
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