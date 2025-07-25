Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Бреста в Беловежскую пущу. Здесь вы увидите величественных зубров, косуль и другие виды животных в их естественной среде. Прогулка по заповедному лесу подарит вам ощущение
5 причин купить эту экскурсию
- 🌳 Единение с природой
- 🦌 Встреча с зубрами
- 🏰 Исторические памятники
- 🌿 Свежий воздух и спокойствие
- 📚 Познавательные экскурсии
Что можно увидеть
- Троицкий костёл
- Каменецкая башня
- Музей природы
Описание экскурсии
По дороге из Бреста в Беловежскую пущу вы увидите интересные локации:
- Троицкий костёл 16 века в деревне Чернавчицы
- Несколько деревень, каждая из которых имеет свою историю
- Каменецкую башню 13 века — уникальное оборонительное сооружение (здесь сделаем остановку)
А на территории национального парка:
- Посетите Музей природы — место с красивыми витринами и многочисленными экспонатами, где собрана вся история Беловежской пущи
- Зайдёте в вольеры с животными, где на расстоянии вытянутой руки можно увидеть зубра и покормить его из рук. А ещё здесь — волки, медведи, олени, косули, лошади, птицы.
Потом у вас будет свободное время для обеда в местном кафе с фирменным травяным чаем и пышными блинчиками.
Примерный тайминг
- 9:00 — отправление из Бреста
- 10:00 — остановка у Каменецкой башни
- 10:30–11:30 — посещение Музея природы
- 11:30–13.00 — посещение вольеров с животными
- 13:00–14:00 — свободное время для обеда и покупки сувениров (по желанию)
- 15:00 — прибытие в Брест
Организационные детали
- Едем на автомобиле Hyundai Solaris
- Дополнительные расходы: билеты в Музей природы и вольеры — 20 бел. руб. для взрослого, 15 бел. руб. для ребёнка; обед и сувениры — по желанию
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Бресте
Провела экскурсии для 187 туристов
Меня зовую Юлия и я аттестованный гид. Рада приветствовать Вас в своём родном городе! Брест — это уникальный город, со своими особенностями, невероятной историей и ярким колоритом. Если вы готовы, давайте знакомиться с ним!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
25 июл 2025
Чудесная экскурсия, информации узнали просто вагон. И это не только Пуща, а ещё много много интересных фактов. Вся информация доступна для ребёнка и для взрослых, это было классно !
Дата посещения: 20 июля 2025
Наталья
22 сен 2025
Отлично провели время с Юлией! Видно, что человек любит и знает то, чем занимается. Много интересных фактов, приятное общение, хорошая грамотная речь, комфортное вождение, внимание к мелочам - вода в машине, морковка и яблочки для животных. Рекомендую.
Гайдукова
4 авг 2025
Все понравилось. Были с ребенком. Дочка в восторге.
Светлана
2 июл 2025
Очень интересная и познавательная поездка в Беловежскую пущу у нас случилась с Юлией. Юля отлично разбирается в теме, хороший водитель, прекрасный рассказчик с хорошо поставленной речью. А Беловежская Пуща вне
А
Анна
23 июн 2025
В Беловежскую пущу мы ездили из Бреста.
Заранее связались с Юлией договорились, что она заберет нас от места проживания.
В программу экскурсии входили: заезд для осмотра Каменецкой башни, посещение музея природы, осмотр
Заранее связались с Юлией договорились, что она заберет нас от места проживания.
В программу экскурсии входили: заезд для осмотра Каменецкой башни, посещение музея природы, осмотр
Входит в следующие категории Бреста
Похожие экскурсии из Бреста
Индивидуальная
до 4 чел.
Беловежская пуща: по дороге к наследию предков - из Бреста
Познакомиться с заповедным лесом и его историей
Начало: В месте вашего проживания
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно
С комфортом съездить в один из древнейших реликтовых лесов Европы
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
11 900 ₽
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в Беловежскую пущу: от древних лесов до зубров
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Беловежской пущи, где история и природа сплетаются в единое целое
Начало: От места проживания в пределах Бреста
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
13 000 ₽ за всё до 5 чел.