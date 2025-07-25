Мои заказы

Из Бреста - в заповедный мир Беловежской пущи

Погрузитесь в мир природы и истории, отправившись в Беловежскую пущу. Встретьте зубров и исследуйте древние сооружения на пути
Отправляйтесь в захватывающее путешествие из Бреста в Беловежскую пущу. Здесь вы увидите величественных зубров, косуль и другие виды животных в их естественной среде. Прогулка по заповедному лесу подарит вам ощущение
спокойствия и единения с природой. На пути вас ждут интересные остановки: Троицкий костёл в Чернавчицах и Каменецкая башня. В Музее природы вы узнаете историю этого уникального места. Не упустите возможность отдохнуть от городской суеты и насладиться природной красотой

5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Единение с природой
  • 🦌 Встреча с зубрами
  • 🏰 Исторические памятники
  • 🌿 Свежий воздух и спокойствие
  • 📚 Познавательные экскурсии
Ближайшие даты:
18
ноя30
ноя2
дек6
дек7
дек9
дек13
дек
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Троицкий костёл
  • Каменецкая башня
  • Музей природы

Описание экскурсии

По дороге из Бреста в Беловежскую пущу вы увидите интересные локации:

  • Троицкий костёл 16 века в деревне Чернавчицы
  • Несколько деревень, каждая из которых имеет свою историю
  • Каменецкую башню 13 века — уникальное оборонительное сооружение (здесь сделаем остановку)

А на территории национального парка:

  • Посетите Музей природы — место с красивыми витринами и многочисленными экспонатами, где собрана вся история Беловежской пущи
  • Зайдёте в вольеры с животными, где на расстоянии вытянутой руки можно увидеть зубра и покормить его из рук. А ещё здесь — волки, медведи, олени, косули, лошади, птицы.

Потом у вас будет свободное время для обеда в местном кафе с фирменным травяным чаем и пышными блинчиками.

Примерный тайминг

  • 9:00 — отправление из Бреста
  • 10:00 — остановка у Каменецкой башни
  • 10:30–11:30 — посещение Музея природы
  • 11:30–13.00 — посещение вольеров с животными
  • 13:00–14:00 — свободное время для обеда и покупки сувениров (по желанию)
  • 15:00 — прибытие в Брест

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Hyundai Solaris
  • Дополнительные расходы: билеты в Музей природы и вольеры — 20 бел. руб. для взрослого, 15 бел. руб. для ребёнка; обед и сувениры — по желанию
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Бресте
Провела экскурсии для 187 туристов
Меня зовую Юлия и я аттестованный гид. Рада приветствовать Вас в своём родном городе! Брест — это уникальный город, со своими особенностями, невероятной историей и ярким колоритом. Если вы готовы, давайте знакомиться с ним!
Отзывы и рейтинг

Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
25 июл 2025
Чудесная экскурсия, информации узнали просто вагон. И это не только Пуща, а ещё много много интересных фактов. Вся информация доступна для ребёнка и для взрослых, это было классно !
Дата посещения: 20 июля 2025
Наталья
Наталья
22 сен 2025
Отлично провели время с Юлией! Видно, что человек любит и знает то, чем занимается. Много интересных фактов, приятное общение, хорошая грамотная речь, комфортное вождение, внимание к мелочам - вода в машине, морковка и яблочки для животных. Рекомендую.
Гайдукова
Гайдукова
4 авг 2025
Все понравилось. Были с ребенком. Дочка в восторге.
Светлана
Светлана
2 июл 2025
Очень интересная и познавательная поездка в Беловежскую пущу у нас случилась с Юлией. Юля отлично разбирается в теме, хороший водитель, прекрасный рассказчик с хорошо поставленной речью. А Беловежская Пуща вне
всяких похвал! Звери - просто один большой позитив и антидепрессант (если кому нужно), заряд отличных эмоций. Здорово что Юля продумала все за нас (она ж опытный гид!) и взяла с собой яблочки и морковку, чтоб их кормить, было невероятно здорово! Рекомендую всем кто будет в Бресте, обязательно взять индивидуальный тур (конечно же с Юлей) и побольше морковки и яблочек!!!

А
Анна
23 июн 2025
В Беловежскую пущу мы ездили из Бреста.
Заранее связались с Юлией договорились, что она заберет нас от места проживания.

В программу экскурсии входили: заезд для осмотра Каменецкой башни, посещение музея природы, осмотр
диких зверей в вольерах, но по дороге Юлия рассказала очень много интересного и о самом Бресте и об окрестностях, ну и конечно о такой многовековой и познавательной истории Пущи.

Хочу выразить Юлии огромную благодарность за такую интересную экскурсию и прекрасную организацию, а также доброжелательное отношение животным, т. к. она всегда берет для них вкусняшки)))
Большое спасибо, нам очень понравилось!

Входит в следующие категории Бреста

