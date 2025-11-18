Многие люди за свою жизнь знают про движение и быт белорусских партизан только из картинок, кино или из рассказов старшего поколения… Я предлагаю вам своими глазами увидеть настоящий партизанский лагерь, на секунду перенестись в прошлое, почувствовать дух наших дедов и прадедов, прикоснуться к тайнам военного прошлого. Ну как, готовы?
Описание трансферМы с вами отправимся из Бреста и буквально через 2 часа окажемся в в лесном урочище, где расположен самый настоящий партизанский лагерь со своей историей и неразгаданными тайнами. Вы побываете в блиндажах штаба партизанской бригады, разведки, санчасти, школах подрывников и снайперов, жилых землянках, помещениях кухни, оружейных и продовольственных складах, ремонтной мастерской, санитарной части, а также осмотрите территорию бригады с огневыми позициями, вышками и окопами. Узнаете про события времен Великой Отечественной Войны, произошедших на этой территории, а также про боевые будни, быт белорусских партизан и имена героев. ВНИМАНИЕ! При себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь паспорта, так как лагерь расположен в пограничной зоне контроля. Форма одежды должна соответствовать требованиям для посещения лесов (закрытая обувь, головной убор и т. д.). Важная информация:
- Внимание! Обязательно с собой иметь паспорта!
- Быть одетым по сезону, рекомендуется взять репеллентные средства и практичную закрытую обувь.
- Путешествие пройдет на микроавтобусе RENAULT TRAFIC LONG, вместимостью 8 пассажиров, оборудованным кондиционером и объемным багажным отделением. Для детей предусмотрено автокресло и бустер.
- Время выезда из Бреста может смещаться по вашему желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение по лагерю и экскурс в историю
- Питьевая вода
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Брест, указанный вами адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Внимание! Обязательно с собой иметь паспорта
- Быть одетым по сезону, рекомендуется взять репеллентные средства и практичную закрытую обувь
- Путешествие пройдет на микроавтобусе RENAULT TRAFIC LONG, вместимостью 8 пассажиров, оборудованным кондиционером и объемным багажным отделением. Для детей предусмотрено автокресло и бустер
- Время выезда из Бреста может смещаться по вашему желанию
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бреста
Похожие экскурсии из Бреста
Индивидуальная
до 7 чел.
В прошлое по партизанским тропам - из Бреста в Ивацевичи
Увидеть мемориал в лесном урочище, где сражались народные мстители
18 ноя в 09:00
19 ноя в 09:00
23 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экспедиция в партизанский лагерь - из Бреста в урочище Карасино
Побывать в лесном лагере и представить, как выживали и боролись партизаны
18 ноя в 09:00
19 ноя в 09:00
17 900 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Военная экскурсия «По партизанским тропам»
Начало: Брест, ваше место пребывания
Расписание: Ежедневно в 9:00
18 ноя в 09:00
19 ноя в 09:00
900 Br за всё до 7 чел.