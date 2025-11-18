Экспедиция в партизанский лагерь - из Бреста в урочище Карасино

Многие знают о белорусских партизанах только из фильмов и учебников. А я предлагаю вам увидеть всё своими глазами. Мы отправимся туда, где в годы войны располагался партизанский лагерь. Вы пройдёте по лесной тропе и заглянете в восстановленные землянки.
Это не музей, а место живой памяти, где вы перенесётесь в прошлое и прикоснётесь к тайнам военной истории.
Это не музей, а место живой памяти, где вы перенесётесь в прошлое и прикоснётесь к тайнам военной истории.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- блиндажи штаба партизанской бригады, разведки и санчасти
- школы подрывников и снайперов
- оружейный и продовольственный склады
- жилые землянки, кухню, ремонтную мастерскую
- огневые позиции, вышки и окопы
И узнаете о жизни в лагере, событиях времён Великой Отечественной войны, боевых буднях, быте партизан и героях, чьи имена остались в истории.
Организационные детали
- Обязательно возьмите с собой паспорт!
- Поездка проходит на микроавтобусе Renault Trafic Long с кондиционером и багажным отделением. Для детей есть автокресло и бустер
- Рекомендую взять репелленты и практичную закрытую обувь
- Время выезда из Бреста договорное
- С вами буду я или другой профессиональный водитель из нашей команды
- Поездка предполагает самостоятельное погружение. Водитель будет сопровождать вас и поделится некоторыми фактами
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Бресте
Провели экскурсии для 149 туристов
Коммуникабельность, общительность, порядочность и профессионализм. Официально осуществляю пассажирские перевозки на территории Республики Беларусь, включён в соответствующий Реестр автомобильных перевозчиков и Реестр субъектов туристической деятельности с правом осуществления международного и внутреннего туризма. В
Входит в следующие категории Бреста
Похожие экскурсии из Бреста
Индивидуальная
до 6 чел.
Брест - город контрастов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, узнайте его историю и посетите уникальные места, которые не увидите самостоятельно. Город откроется для вас с новой стороны
Завтра в 09:30
19 ноя в 09:30
4500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Большой Брест - на автомобиле
Откройте для себя Брест с его уникальными коваными фонарями, польскими особняками и историей. Узнайте, как город стал городом фонарей
Начало: На улице Гоголя
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Неизвестный Брест: экскурсия по уникальным местам города
Экскурсия для тех, кто хочет узнать Брест с новой стороны. Истории контрабандистов, еврейские погромы и укрытие Вольфа Мессинга ждут вас
Начало: В районе гостиницы «Интурист»
Завтра в 08:00
19 ноя в 08:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.