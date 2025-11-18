Экспедиция в партизанский лагерь - из Бреста в урочище Карасино

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Многие знают о белорусских партизанах только из фильмов и учебников. А я предлагаю вам увидеть всё своими глазами. Мы отправимся туда, где в годы войны располагался партизанский лагерь. Вы пройдёте по лесной тропе и заглянете в восстановленные землянки.



Это не музей, а место живой памяти, где вы перенесётесь в прошлое и прикоснётесь к тайнам военной истории.