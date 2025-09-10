Почувствуйте себя частью природы, отправившись в водное путешествие по Беловежской пуще.
Байдарочный маршрут по реке Лесная предлагает уникальную возможность насладиться первозданной природой Беларуси.
Сплав длиной 13 км позволяет наблюдать за дикой природой,
5 причин купить эту прогулку
- 🌿 Уникальная природа Беловежской пущи
- 🛶 Увлекательный сплав по реке Лесная
- 👨🏫 Опытный инструктор на маршруте
- 🕊️ Возможность уединения и спокойствия
- 🌳 Чистый лесной воздух и дикая природа
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Беловежская пуща
Описание водной прогулки
Время старта прогулки: 10:00, 12:00 и 16:00.
Что вас ожидает
- Сбор в агрогородке Каменюки
- Регистрация участников
- Инструктаж и выдача оборудования
- Сплав по реке Лесная (13 км)
- Время на воде: 3–4 часа
Вы отправитесь в путешествие по одному из самых живописных уголков Беларуси, увидите первозданную природу Беловежской пущи с уникального ракурса — с глади реки. Это возможность неспешно наблюдать за дикой природой, вдыхать чистый лесной воздух и наслаждаться уединением.
Организационные детали
- Прогулка начинается в 10:00, 12:00 и 16:00. При бронировании выбирайте удобное для вас время
- Программа не включает услуги гида и информационное сопровождение
- Пожалуйста, перед бронированием уточняйте в сообщениях наличие свободных мест
- Также обратите внимание, что байдарка рассчитана на двух-трёх человек, поэтому бронирование доступно, только если вас минимум двое
- Оплата остатка стоимости на месте наличными в белорусских рублях (35 рублей)
- Можно с детьми под полную ответственность родителей
- Инструктаж проходит в группе, а затем каждый сможет быть сам по себе, без привязки к группе. Во время сплава инструктор не будет вас сопровождать, а встретит лишь в финальной точке.
- Особые физические навыки не требуются
- Вам нужно самостоятельно добраться до Каменюк на личном или общественном транспорте
- С собой необходимо взять фото паспорта или сам паспорт для составления договора
- Возьмите с собой сменную одежду, чтобы переодеться в сухое. Во время сплава вам будет удобнее в спортивной одежде и обуви, которую не боитесь промочить
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В агрогородке Каменюки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваша команда гидов в Бресте
Провели экскурсии для 380 туристов
Работаем в сфере услуг с 2021 года, постоянно совершенствуемся, опираясь на обратную связь от путешественников. Будем рады открыть для вас Беларусь и сделать отдых лёгким и запоминающимся.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анастасия
10 сен 2025
В конце августа сплавлялись большой компанией 7 взрослых и 3 детей 5 летних.
Лодки супер удобные, маршрут невероятно живописен. Нужно учитывать что это лесная река и она извилистая, а это куча
К
Карина
7 авг 2025
Прекрасно организованное мероприятие!
Е
Елена
7 авг 2025
Добрый день. Плавали на байдарках по Беловежской пуще группой из 2 взрослых, 2 подростков и 2 детей 10 лет. Июль 2025 г. Трасса однозначно не для новичков, и даже не
Ольга
6 авг 2025
Плавали на байдарках своей компанией из 5-ти взрослых и 3х детей (5, 8, 10 лет). Только один человек плавал ранее на байдарках. Очень красивые места, вода прозрачная. С удовольствием прошли чуть больше половины маршрута за 2,5 часа и попросили нас забрать организаторов. Быстро всех забрали. Получили огромное удовольствие. Дети и мы запомним это увлекательное путешествие.
Рычагова
31 июл 2025
Прекрасное мероприятие, но рекомендую перчатки и закрытую одежду или много солнцезащитного крема (очень много). Речка холодная, купаться не особо хочется. Маршрут со множеством поворотов, но мы хоть и новички, справились.
А
Анна
29 июл 2025
Плавали на байдарке семьёй 4 человека, младшему сыну 5 лет, всё безопасно, красиво, интересно, но пущи почти нет, по этому вернулись к ребятам через пару дней, взяли в прокат велосипеды и поехали уже по Беловежской пуще) спасибо за организацию нашего активного отдыха!!!
Х
Холодова
18 июл 2025
Сплавлялись на каяках по речке в Беловежской пуще - это однозначно лучший досуг в этом месте. Мы плавали в своём темпе в удовольствие, устроили пикник в специально отведённом месте, а
М
Михайл
15 июл 2025
Прекрасный семейный отдых с детьми. Живописные места и замечательное настроение
Василий
11 июл 2025
Несложный и живописный маршрут по лесной речке. Очень понравилось!
Н
Надежда
29 июн 2025
Люди которые на месте работают отлично делают свое дело. Маршрут хорошо продуман. Встречают, во время сплава звонят и спрашивают как дела и. т. д. Обратно довозят на машине до места
Ксения
Ответ организатора:
Доброго времени суток, люди которые Вас обслуживали это мои работники. В данной экскурсии Вы именно оцениваете качество оказанных услуг. И
Е
Елизавета
16 июн 2025
Великолепнейшая экскурсия. Сплав просто огонь. Организация на высшем уровне. Такое вы точно не забудете. Ребята молодцы, спасибо огромное. Эмоции зашкаливают 😘😘😘😘😘
