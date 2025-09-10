Мои заказы

По Беловежской пуще - на байдарках

Путешествие по реке Лесная в Беловежской пуще подарит вам незабываемые впечатления. Насладитесь природой и тишиной, исследуя заповедные места
Почувствуйте себя частью природы, отправившись в водное путешествие по Беловежской пуще.

Байдарочный маршрут по реке Лесная предлагает уникальную возможность насладиться первозданной природой Беларуси.

Сплав длиной 13 км позволяет наблюдать за дикой природой,
вдыхать чистый лесной воздух и забыть о городской суете.

Опытный инструктор обеспечит безопасность и комфорт, а удобные байдарки позволят расслабиться и насладиться каждым моментом. Это приключение подходит для всех, кто ценит природу и ищет новые впечатления

4.7
11 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌿 Уникальная природа Беловежской пущи
  • 🛶 Увлекательный сплав по реке Лесная
  • 👨‍🏫 Опытный инструктор на маршруте
  • 🕊️ Возможность уединения и спокойствия
  • 🌳 Чистый лесной воздух и дикая природа
По Беловежской пуще - на байдарках© Ксения
По Беловежской пуще - на байдарках© Ксения
По Беловежской пуще - на байдарках© Ксения
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Что можно увидеть

  • Беловежская пуща

Описание водной прогулки

Время старта прогулки: 10:00, 12:00 и 16:00.

Что вас ожидает

  • Сбор в агрогородке Каменюки
  • Регистрация участников
  • Инструктаж и выдача оборудования
  • Сплав по реке Лесная (13 км)
  • Время на воде: 3–4 часа

Вы отправитесь в путешествие по одному из самых живописных уголков Беларуси, увидите первозданную природу Беловежской пущи с уникального ракурса — с глади реки. Это возможность неспешно наблюдать за дикой природой, вдыхать чистый лесной воздух и наслаждаться уединением.

Организационные детали

  • Прогулка начинается в 10:00, 12:00 и 16:00. При бронировании выбирайте удобное для вас время
  • Программа не включает услуги гида и информационное сопровождение
  • Пожалуйста, перед бронированием уточняйте в сообщениях наличие свободных мест
  • Также обратите внимание, что байдарка рассчитана на двух-трёх человек, поэтому бронирование доступно, только если вас минимум двое
  • Оплата остатка стоимости на месте наличными в белорусских рублях (35 рублей)
  • Можно с детьми под полную ответственность родителей
  • Инструктаж проходит в группе, а затем каждый сможет быть сам по себе, без привязки к группе. Во время сплава инструктор не будет вас сопровождать, а встретит лишь в финальной точке.
  • Особые физические навыки не требуются
  • Вам нужно самостоятельно добраться до Каменюк на личном или общественном транспорте
  • С собой необходимо взять фото паспорта или сам паспорт для составления договора
  • Возьмите с собой сменную одежду, чтобы переодеться в сухое. Во время сплава вам будет удобнее в спортивной одежде и обуви, которую не боитесь промочить

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В агрогородке Каменюки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваша команда гидов в Бресте
Провели экскурсии для 380 туристов
Работаем в сфере услуг с 2021 года, постоянно совершенствуемся, опираясь на обратную связь от путешественников. Будем рады открыть для вас Беларусь и сделать отдых лёгким и запоминающимся.
Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
1
3
2
1
1
Анастасия
Анастасия
10 сен 2025
В конце августа сплавлялись большой компанией 7 взрослых и 3 детей 5 летних.
Лодки супер удобные, маршрут невероятно живописен. Нужно учитывать что это лесная река и она извилистая, а это куча
поворотом, а еще там нет течения практически, т. е. вы плывете исключительно на своих силах. Одна лодка была без мужской гребущей силы и мы прям отставали и задерживали всех😄😄😄😄😄
Устали сильно, довольны еще сильнее.

К
Карина
7 авг 2025
Прекрасно организованное мероприятие!
Е
Елена
7 авг 2025
Добрый день. Плавали на байдарках по Беловежской пуще группой из 2 взрослых, 2 подростков и 2 детей 10 лет. Июль 2025 г. Трасса однозначно не для новичков, и даже не
для среднего уровня подготовки - только для людей, кто уверенно работает веслом. Очень много поворотов, река сама по себе не глубокая и в это время цветет. На веслах постоянно были водоросли и мелкая живность. Но, при это, нужно отметить - красоты самой реки и берегов, животные. Прекрасные места для пикника - перекус (желательно сытный) обязательно брать с собой. Экскурсия получилась насыщенная как в физическом плане, так и в эстетическом. Нашей компанией плыли 4,5 часа.

Ольга
Ольга
6 авг 2025
Плавали на байдарках своей компанией из 5-ти взрослых и 3х детей (5, 8, 10 лет). Только один человек плавал ранее на байдарках. Очень красивые места, вода прозрачная. С удовольствием прошли чуть больше половины маршрута за 2,5 часа и попросили нас забрать организаторов. Быстро всех забрали. Получили огромное удовольствие. Дети и мы запомним это увлекательное путешествие.
Плавали на байдарках своей компанией из 5-ти взрослых и 3х детей (5, 8, 10 лет). Только
Рычагова
Рычагова
31 июл 2025
Прекрасное мероприятие, но рекомендую перчатки и закрытую одежду или много солнцезащитного крема (очень много). Речка холодная, купаться не особо хочется. Маршрут со множеством поворотов, но мы хоть и новички, справились.
Прекрасное мероприятие, но рекомендую перчатки и закрытую одежду или много солнцезащитного крема (очень много). Речка холодная, купаться не особо хочется. Маршрут со множеством поворотов, но мы хоть и новички, справились.
А
Анна
29 июл 2025
Плавали на байдарке семьёй 4 человека, младшему сыну 5 лет, всё безопасно, красиво, интересно, но пущи почти нет, по этому вернулись к ребятам через пару дней, взяли в прокат велосипеды и поехали уже по Беловежской пуще) спасибо за организацию нашего активного отдыха!!!
Плавали на байдарке семьёй 4 человека, младшему сыну 5 лет, всё безопасно, красиво, интересно, но пущи почти нет, по этому вернулись к ребятам через пару дней, взяли в прокат велосипеды и поехали уже по Беловежской пуще) спасибо за организацию нашего активного отдыха!!!
Х
Холодова
18 июл 2025
Сплавлялись на каяках по речке в Беловежской пуще - это однозначно лучший досуг в этом месте. Мы плавали в своём темпе в удовольствие, устроили пикник в специально отведённом месте, а
также купались. Огромное спасибо организаторам, очень приятные и внимательные люди, мы ещё заказывали на нашу компанию электровелосипеды, но в итоге остановили свой выбор на самокатах, старались подобрать нам максимально удобное время и средства передвижения.

Сплавлялись на каяках по речке в Беловежской пуще - это однозначно лучший досуг в этом месте.Сплавлялись на каяках по речке в Беловежской пуще - это однозначно лучший досуг в этом месте.Сплавлялись на каяках по речке в Беловежской пуще - это однозначно лучший досуг в этом месте.
М
Михайл
15 июл 2025
Прекрасный семейный отдых с детьми. Живописные места и замечательное настроение
Василий
Василий
11 июл 2025
Несложный и живописный маршрут по лесной речке. Очень понравилось!
Несложный и живописный маршрут по лесной речке. Очень понравилось!
Н
Надежда
29 июн 2025
Люди которые на месте работают отлично делают свое дело. Маршрут хорошо продуман. Встречают, во время сплава звонят и спрашивают как дела и. т. д. Обратно довозят на машине до места
к ним вопросов нет. Очень дружелюбные. Я приехала из России. Тем кто хочет на такую экскурсию однозначный совет, о котором не сказано ни чего. Обязательно с собой берите сухую одежду, если на байдарке первый раз нужна мужская рука. В ветреную погоду, а она в Белоруссии постоянно!!!! Лодку разворачивает, силы быстро уходят, первый отдых через пять км. Одежда мокрая вся с первых минут, берите непромокаемую обувь обязательно. Организаторы из России такое впечатление понятия об этом не имеют им только посреднические деньги получить. Инструктора Белоруссии на самой экскурсии ими тоже мягко сказать не довольны. Поэтому организатору Ксении за ее работу два с большой натяжкой.

Ксения
Ксения
Ответ организатора:
Доброго времени суток, люди которые Вас обслуживали это мои работники. В данной экскурсии Вы именно оцениваете качество оказанных услуг. И
судя по написанному тексту в отзыве Вам понравилось. В описании экскурсии прописана «сплав на байдарках по реке Лесной». Сплав — сам по себе подразумевает физическую нагрузку минимальную, все зависит от физических возможностей каждого индивидуально. Ветер, дождь и другие природные явления, это те вещи к сожалению на которые мы повлиять и управлять не можем. При плохих погодных условиях путешественники Сами принимают решение о том, чтоб сплавляться или нет. Мы никого не заставляем.
-Я как раз являюсь организатором всего, того что Вы получили на месте. Не совсем поняла чем Вы остались недовольны?
С Вами вели беседу в чате, готовы были ответить и отвечали на все вопросы которые там возникали с 25 мая.
По форме одежды вы не спрашивали ничего. Но если вы отправляетесь к воде на спортивное мероприятье это подразумевает спортивную одежду для комфорта, хотя опять же я требовать не могу.
-По поводу того что вы были мокрые, это нормально вы же шли по водному маршруту на байдарках, а не на яхте.
Вы поставили мне и моим ребятам оценку за ту работу которую мы проделали для Вас. Я не являюсь посредником, это лично моя экскурсия и за 5 лет моей работы и моих ребят я не получила ни одного отрицательного отзыва. Тем более что Вы написали что довольны и при этом оставили 3 звезды и не совсем понятно что Вам не понравилось

Е
Елизавета
16 июн 2025
Великолепнейшая экскурсия. Сплав просто огонь. Организация на высшем уровне. Такое вы точно не забудете. Ребята молодцы, спасибо огромное. Эмоции зашкаливают 😘😘😘😘😘
Великолепнейшая экскурсия. Сплав просто огонь. Организация на высшем уровне. Такое вы точно не забудете. Ребята молодцы, спасибо огромное. Эмоции зашкаливают 😘😘😘😘😘

Входит в следующие категории Бреста

