Из Бреста - в Беловежскую пущу

Увидеть зубров и реликтовый лес, познакомиться с историей и культурой Беларуси
Беловежская пуща — уголок первозданной природы, где до сих пор живут зубры — символ Беларуси. Мы отправимся в заповедный лес, который хранит память о королевских охотах, легендах и чудесах.

Путешествие подарит вам встречу с редкими животными, старинными памятниками и удивительной атмосферой спокойствия и величия природы.
5
4 отзыва
Описание экскурсии

9:00 — выезд из Бреста. По дороге я расскажу о природе центрального Полесья, традициях и культуре Брестского края
9:20–9:30 — агрогородок Чернавчицы. Мы осмотрим Троицкий костёл 16 века — одну из старейших святынь региона, история которой связана с родом Радзивиллов
10:00 — город Каменец. Посетим Каменецкую башню 13 века — символ белорусского зодчества. Вы услышите о средневековом прошлом города и узнаете, зачем было построено это укрепление
10:45 — прибытие в Беловежскую пущу
11:00–13:00 — организованная обзорная автобусная экскурсия по исторической дороге с императорскими мостиками. Вы увидите остатки реликтового леса и дуб-патриарх, которому более 600 лет. А ещё осмотрите экспозицию музея народного быта и попробуете пущанский самогон (18+)

Альтернативы автобусной экскурсии — по желанию:

  • Зимой я отвезу вас в резиденцию местного Деда Мороза
  • Летом мы пройдём по экотропе к Озёрному кольцу (4,5 км) с живописными видами
13:00–13:20 — вольеры с животными. Вы увидите зубров, оленей, кабанов, рысей и других обитателей пущи. Узнаете об истории восстановления популяции зубра и современных мерах охраны природы14:00–14:20 — кофе-пауза в местном кафе белорусской кухни14:30–14:40 — Музей природы. Мы пройдём по залам, где талантливо воссоздана жизнь леса и его обитателей. Здесь же — редкие фотографии и документы, рассказывающие об истории пущи15:30 — отъезд в Брест16:30–17:00 — возвращение и по желанию — ужин в заранее заказанном кафе с местной кухней

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Passat B7
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музей природы и вольеры с животными — 20 бел. руб. за взрослого, 14 бел. руб. за ребёнка, а также по выбору:
    — на обзорную автобусную экскурсию с местным гидом — 25 бел. руб. за взрослого, 15 бел. руб. за ребёнка
    — в поместье Деда Мороза — 30 бел. руб. за взрослого, 20 бел. руб. за ребёнка
  • Питание не входит в стоимость — по желанию

Юлия
Юлия — ваш гид в Бресте
Являюсь аттестованным гидом. Люблю свой край, природу, традиции. С ответственностью отношусь к работе гида и к отдыху гостей (их путешествию). Цель моих экскурсий — наполнить ваш досуг положительными впечатлениями, сделать его информативным и увлекательным.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
К
Квон
25 ноя 2025
Это было самой наилучшей экскурсией! Благодаря Юлии я узнал обо многих нитересных историях. Рекомендую всем тем, кто хочет посетить Беловежскую пущу!
И
Ирина
6 ноя 2025
Вчера у нас была прекрасная экскурсия в Беловежскую пущу с Юлией!
Узнали массу нового, все было интересно, динамично и не утомительно.
Юлия прекрасно все организовала, рассказала, показала!
Спасибо, за отличный день, и море впечатлений!
Елена
Елена
4 ноя 2025
Самая лучшая экскурсия! Юлия -отличный рассказчик, имеет огромный багаж знаний по истории, флоре и фауне, чувствуется, что любит свою страну и Брест! Мы тоже влюбились в Беларусь и конечно в Брест.
Беловежская пуща - уникальное место. С Юлией познакомились с растительным и животным миром, посетили поместье деда Мороза и покормили волков, зубров, медведей, оленей.
Очень рекомендуем экскурсию с Юлей!
Zarina
Zarina
2 ноя 2025
Очень понравилось наше путешествие в пущу, и экскурсовод Юлия великолепный.
Узнали и об истории Бреста, и в об истории Беловежской пущи, много интересных фактов.
И еще - Юлия в вольерах знает каждого зверя по имени, у нее был целый мешок корма для зверушек, что привело в восторг моих детей.
Много заботы и приятных моментов было у нас сегодня, экскурсовода от души рекомендую! 🙏🏻
