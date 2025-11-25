К Квон Это было самой наилучшей экскурсией! Благодаря Юлии я узнал обо многих нитересных историях. Рекомендую всем тем, кто хочет посетить Беловежскую пущу!

И Ирина Вчера у нас была прекрасная экскурсия в Беловежскую пущу с Юлией!

Узнали массу нового, все было интересно, динамично и не утомительно.

Юлия прекрасно все организовала, рассказала, показала!

Спасибо, за отличный день, и море впечатлений!

Елена Самая лучшая экскурсия! Юлия -отличный рассказчик, имеет огромный багаж знаний по истории, флоре и фауне, чувствуется, что любит свою страну и Брест! Мы тоже влюбились в Беларусь и конечно в Брест.

Беловежская пуща - уникальное место. С Юлией познакомились с растительным и животным миром, посетили поместье деда Мороза и покормили волков, зубров, медведей, оленей.

Очень рекомендуем экскурсию с Юлей!