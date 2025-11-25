Увидеть зубров и реликтовый лес, познакомиться с историей и культурой Беларуси
Беловежская пуща — уголок первозданной природы, где до сих пор живут зубры — символ Беларуси. Мы отправимся в заповедный лес, который хранит память о королевских охотах, легендах и чудесах.
Путешествие подарит вам встречу с редкими животными, старинными памятниками и удивительной атмосферой спокойствия и величия природы.
5
4 отзыва
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Бреста. По дороге я расскажу о природе центрального Полесья, традициях и культуре Брестского края 9:20–9:30 — агрогородок Чернавчицы. Мы осмотрим Троицкий костёл 16 века — одну из старейших святынь региона, история которой связана с родом Радзивиллов 10:00 — город Каменец. Посетим Каменецкую башню 13 века — символ белорусского зодчества. Вы услышите о средневековом прошлом города и узнаете, зачем было построено это укрепление 10:45 — прибытие в Беловежскую пущу 11:00–13:00 — организованная обзорная автобусная экскурсия по исторической дороге с императорскими мостиками. Вы увидите остатки реликтового леса и дуб-патриарх, которому более 600 лет. А ещё осмотрите экспозицию музея народного быта и попробуете пущанский самогон (18+)
Альтернативы автобусной экскурсии — по желанию:
Зимой я отвезу вас в резиденцию местного Деда Мороза
Летом мы пройдём по экотропе к Озёрному кольцу (4,5 км) с живописными видами
13:00–13:20 — вольеры с животными. Вы увидите зубров, оленей, кабанов, рысей и других обитателей пущи. Узнаете об истории восстановления популяции зубра и современных мерах охраны природы14:00–14:20 — кофе-пауза в местном кафе белорусской кухни14:30–14:40 — Музей природы. Мы пройдём по залам, где талантливо воссоздана жизнь леса и его обитателей. Здесь же — редкие фотографии и документы, рассказывающие об истории пущи15:30 — отъезд в Брест16:30–17:00 — возвращение и по желанию — ужин в заранее заказанном кафе с местной кухней
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Passat B7
Дополнительно оплачиваются билеты в музей природы и вольеры с животными — 20 бел. руб. за взрослого, 14 бел. руб. за ребёнка, а также по выбору: — на обзорную автобусную экскурсию с местным гидом — 25 бел. руб. за взрослого, 15 бел. руб. за ребёнка — в поместье Деда Мороза — 30 бел. руб. за взрослого, 20 бел. руб. за ребёнка
Питание не входит в стоимость — по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Бресте
Являюсь аттестованным гидом. Люблю свой край, природу, традиции. С ответственностью отношусь к работе гида и к отдыху гостей (их путешествию).
Цель моих экскурсий — наполнить ваш досуг положительными впечатлениями, сделать его информативным и увлекательным.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
–
3
–
2
–
1
–
К
Квон
25 ноя 2025
Это было самой наилучшей экскурсией! Благодаря Юлии я узнал обо многих нитересных историях. Рекомендую всем тем, кто хочет посетить Беловежскую пущу!
И
Ирина
6 ноя 2025
Вчера у нас была прекрасная экскурсия в Беловежскую пущу с Юлией! Узнали массу нового, все было интересно, динамично и не утомительно. Юлия прекрасно все организовала, рассказала, показала! Спасибо, за отличный день, и море впечатлений!
Елена
4 ноя 2025
Самая лучшая экскурсия! Юлия -отличный рассказчик, имеет огромный багаж знаний по истории, флоре и фауне, чувствуется, что любит свою страну и Брест! Мы тоже влюбились в Беларусь и конечно в Брест. Беловежская пуща - уникальное место. С Юлией познакомились с растительным и животным миром, посетили поместье деда Мороза и покормили волков, зубров, медведей, оленей. Очень рекомендуем экскурсию с Юлей!
Zarina
2 ноя 2025
Очень понравилось наше путешествие в пущу, и экскурсовод Юлия великолепный. Узнали и об истории Бреста, и в об истории Беловежской пущи, много интересных фактов. И еще - Юлия в вольерах знает каждого зверя по имени, у нее был целый мешок корма для зверушек, что привело в восторг моих детей. Много заботы и приятных моментов было у нас сегодня, экскурсовода от души рекомендую! 🙏🏻