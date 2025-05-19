Водная прогулка
По Беловежской пуще - на байдарках
Путешествие по реке Лесная в Беловежской пуще подарит вам незабываемые впечатления. Насладитесь природой и тишиной, исследуя заповедные места
Начало: В агрогородке Каменюки
19 мая в 10:00
20 мая в 10:00
1250 ₽ за человека
Индивидуальная
По Беловежской пуще - на электровелосипедах
Путешествие по Беловежской пуще на электровелосипедах или самокатах без гида. Свобода выбора маршрута и темпа, наслаждение природой и свежим воздухом
Начало: В агрогородке Каменюки
Завтра в 09:00
14 апр в 09:00
415 ₽ за человека
Индивидуальная
По Беловежской пуще - на велосипедах
Индивидуальная велопрогулка по Беловежской пуще позволит вам самостоятельно выбрать маршрут и темп. Подходит для всех возрастов и групп
Начало: В агрогородке Каменюки
Завтра в 09:00
14 апр в 09:00
189 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Активный отдых»
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