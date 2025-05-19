Активный отдых в Бресте

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Бресте, цены от 189 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
По Беловежской пуще - на байдарках
На байдарках
3.5 часа
Водная прогулка
По Беловежской пуще - на байдарках
Путешествие по реке Лесная в Беловежской пуще подарит вам незабываемые впечатления. Насладитесь природой и тишиной, исследуя заповедные места
Начало: В агрогородке Каменюки
19 мая в 10:00
20 мая в 10:00
1250 ₽ за человека
По Беловежской пуще - на электровелосипедах или электросамокатах
На велосипеде
На самокатах
1 час
Индивидуальная
По Беловежской пуще - на электровелосипедах
Путешествие по Беловежской пуще на электровелосипедах или самокатах без гида. Свобода выбора маршрута и темпа, наслаждение природой и свежим воздухом
Начало: В агрогородке Каменюки
Завтра в 09:00
14 апр в 09:00
415 ₽ за человека
По Беловежской пуще - на велосипедах
На велосипеде
1 час
Индивидуальная
По Беловежской пуще - на велосипедах
Индивидуальная велопрогулка по Беловежской пуще позволит вам самостоятельно выбрать маршрут и темп. Подходит для всех возрастов и групп
Начало: В агрогородке Каменюки
Завтра в 09:00
14 апр в 09:00
189 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бресте
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Беловежской пуще - на байдарках
  2. По Беловежской пуще - на электровелосипедах или электросамокатах
  3. По Беловежской пуще - на велосипедах
Какие места ещё посмотреть в Бресте
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Беловежская пуща
  2. Самое главное
  3. Брестская Крепость
  4. Музей обороны Брестской крепости
  5. Музей железнодорожной техники
  6. Художественный Музей
  7. Железнодорожный вокзал
  8. Советская улица
Сколько стоит экскурсия по Бресту в апреле 2025
Сейчас в Бресте в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 189 до 1250.
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