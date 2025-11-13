Путешествие в Беловежскую пущу

Когда: В понедельник нет автобусных экскурсий по пуще, альтернативой может быть пешая прогулка по эко- тропе к озерному кольцу (4,5 км в обе стороны) либо археологический музей.

Экскурсия длится около 8 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала