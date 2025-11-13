Мои заказы

Путешествие в Беловежскую пущу - уникальный памятник природы

5
3 отзыва
Описание экскурсии

Индивидуальная экскурсия на автомобиле по центральному Полесью в сопровождении красивых пейзажей полей и памятников архитектуры. Посетим Троицкий костел 16 века (эпохи Графства Радзивилов), город Каменец, основанным Волынским князем с уникальным памятником архитектуры 13 века. Главной целью нашего путешествия является национальный парк «Беловежская пуща»- это крупнейший остаток лесного массива древнего реликтового леса с уникальной природой, историей и ее обитателями.

В понедельник нет автобусных экскурсий по пуще, альтернативой может быть пешая прогулка по эко- тропе к озерному кольцу (4,5 км в обе стороны) либо археологический музей.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • По дороге две организованные остановки:
  • Чернавчицы, некогда загородное поместье Радзивилов с уникальным Троицким костелом 16 века
  • Древний город Каменец, где находиться средневековая башня 13 века знаменитая «Белая Вежа»
  • По прибытию в пущу посетим
  • Обзорную с местным гидом по девственной пуще с остановками у мостиков российской империи, дуба - патриарха, которому более 600 лет музей быта с дегустацией пущанского самогона (билеты не входят в стоимость путешествия 25 рублей взрослый, школьником дешевле)
  • Либо поместье деда Мороза, где вы прикоснетесь к сказке и пообщаетесь с с пущанским дедом Морозом (2 часа по стоимости 30 рублей с дополнительной возможностью пообедать на территории поместья)
  • Вольеры с животными, в моем сопровождение, расскажу о интересных фактах обитателей пущи, покормим зубов и ни только (билет 12 рублей взрослый)
  • Музей природы, лучший в Республики, где ни только экспонаты животных но и история пущи, представленная макетами и документами, в моем сопровождении (15 рублей взрослый)
  • Обед либо кофе-пауза (по желанию)
Что включено
  • Автомобильная и пешеходная экскурсия, трансфер
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музеи национального парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: По месту прибывания туриста
Завершение: Брест, кафе, либо иное место в пределах города по желанию заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: В понедельник нет автобусных экскурсий по пуще, альтернативой может быть пешая прогулка по эко- тропе к озерному кольцу (4,5 км в обе стороны) либо археологический музей.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Е
Елена
13 ноя 2025
Мы с дочкой приехали в Брест всего на два дня, и у нас не было возможности бронировать экскурсию заранее. Нам нужна была поездка именно 6 ноября. Экскурсовод Юлия узнала о
читать дальше

наших намерениях только накануне вечером, а уже рано утром встретила нас возле отеля на своей машине, и мы отправились в увлекательное путешествие. Маршрут был до мелочей продуман. Юлия привезла нас точно ко времени посадки в автобус, который провез нас по территории пущи, подсказала, какие места в автобусе лучше занять, посоветовала самые вкусные блюда на перекус в местном кафе. Юлия провела для нас замечательную экскусию в Музее природы. Дочь приехала в пущу ради встречи с зубрами и другими животными, и мы имели возможность всех рассмотреть вблизи и даже покормить, так как Юлия привезла для каждого обитателя вольеров свое лакомство. Экскурсия - это не только пуща, мы увидели и посетили интересные места по дороге. Юлия - прекрасный рассказчик, дает много информации. После экскурсии мы поужинали в ресторане с красивым видом на озеро, где Юлия нам забронировала места. Я и дочь остались очень довольны. Спасибо Юлии за этот насыщенный впечатлениями день.

Е
Екатерина
31 окт 2025
Несмотря на то, что экскурсию мы взяли, буквально за сутки до приезда в Брест (спонтанная поездка), мы просто прекрасно провели день в сопровождении Юлии - аттестованного гида (экскурсовода)

Очень подробно рассказала
читать дальше

про старый и современный Брест, Беловежскую пущу, жизнь и быт Беларусов. Нам не давали заскучать и это здорово:)

Отдельное впечатление оставил музей природы - Юлия очень интересный рассказчик и поведала нам море удивительных фактов, которые просто так не увидишь на скудных табличках.

Кульминацией нашей программы оказались вольеры с животными - не ожидала, что они настолько большие и содержат такое количество животных.
Оказалось, что все звери довольно контактные (но, только под присмотром экскурсовода, естественно). Наверное, отдельное место в сердечках оставили волки, зубры и, что странно, кабаны. Они прям милашки:D
Знает, вкусные места, хорошие фотозоны и обширные сувенирные магазины.
И, что немало важно, комфортный и приятный водитель. Маршрут мы немного изменили под свои запросы, нас встретили из нужной точки и после экскурсии привезли в нужное нам место.

Рекомендуем! Эмоции и впечатления остались только положительные

Юлия, спасибо Вам огромное! 💜

К
Климова
20 окт 2025
Сегодня посетили Беловежскую пущу с прекрасным гидом Юлией, которая знает историю не только Пущи но и по дороге мы узнали очень очень много, что интересного! Побывали в костеле, узнали много
читать дальше

что интересного о Каменецкой башне, о том как живёт население в Бресте и в целом в стране! Вообщем остались очень довольны и самой дорогой и прогулкой по Пуще! Все просто великолепно! Юля очень ответственно подходит к своему делу! Мы с мужем остались довольны и думаю если вернёмся обязательно ещё увидимся! Надышались чистейшим воздухом и получили багаж новых знаний! Рекомендуем однозначно!!! Спасибо за прекрасный день!!!!

