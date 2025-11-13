Путешествие в Беловежскую пущу

Описание экскурсииИндивидуальная экскурсия на автомобиле по центральному Полесью в сопровождении красивых пейзажей полей и памятников архитектуры. Посетим Троицкий костел 16 века (эпохи Графства Радзивилов), город Каменец, основанным Волынским князем с уникальным памятником архитектуры 13 века. Главной целью нашего путешествия является национальный парк «Беловежская пуща»- это крупнейший остаток лесного массива древнего реликтового леса с уникальной природой, историей и ее обитателями.
В понедельник нет автобусных экскурсий по пуще, альтернативой может быть пешая прогулка по эко- тропе к озерному кольцу (4,5 км в обе стороны) либо археологический музей.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- По дороге две организованные остановки:
- Чернавчицы, некогда загородное поместье Радзивилов с уникальным Троицким костелом 16 века
- Древний город Каменец, где находиться средневековая башня 13 века знаменитая «Белая Вежа»
- По прибытию в пущу посетим
- Обзорную с местным гидом по девственной пуще с остановками у мостиков российской империи, дуба - патриарха, которому более 600 лет музей быта с дегустацией пущанского самогона (билеты не входят в стоимость путешествия 25 рублей взрослый, школьником дешевле)
- Либо поместье деда Мороза, где вы прикоснетесь к сказке и пообщаетесь с с пущанским дедом Морозом (2 часа по стоимости 30 рублей с дополнительной возможностью пообедать на территории поместья)
- Вольеры с животными, в моем сопровождение, расскажу о интересных фактах обитателей пущи, покормим зубов и ни только (билет 12 рублей взрослый)
- Музей природы, лучший в Республики, где ни только экспонаты животных но и история пущи, представленная макетами и документами, в моем сопровождении (15 рублей взрослый)
- Обед либо кофе-пауза (по желанию)
Что включено
- Автомобильная и пешеходная экскурсия, трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты в музеи национального парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: По месту прибывания туриста
Завершение: Брест, кафе, либо иное место в пределах города по желанию заказчика
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Е
Елена
13 ноя 2025
Мы с дочкой приехали в Брест всего на два дня, и у нас не было возможности бронировать экскурсию заранее. Нам нужна была поездка именно 6 ноября. Экскурсовод Юлия узнала о
Е
Екатерина
31 окт 2025
Несмотря на то, что экскурсию мы взяли, буквально за сутки до приезда в Брест (спонтанная поездка), мы просто прекрасно провели день в сопровождении Юлии - аттестованного гида (экскурсовода)
К
Климова
20 окт 2025
Сегодня посетили Беловежскую пущу с прекрасным гидом Юлией, которая знает историю не только Пущи но и по дороге мы узнали очень очень много, что интересного! Побывали в костеле, узнали много
