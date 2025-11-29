Трансфер Брест - Беловежская пуща - Каменецкая башня и обратно

Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно(С экскурсионной программой): - Комфортабельный автомобиль - Посещение музея природы, вольеров с животными, Поместья Деда Мороза - Обзорная экскурссия с посещением музея народного быта(в программе: дубы великаны,дегустация пущанского самогона) - Помощь в бронировании экскурсии в национальном парке(бесплатно) - Возможность остановки у Каменецкой башни (по желанию экскурсия по башне.) Услуги гида и входные билеты оплачиваются отдельно.
Описание трансферКомфортный трансфер в Беловежскую пущу с погружением в историю Приглашаем вас в поездку из Бреста в Беловежскую пущу на комфортабельном автомобиле Škoda Rapid. По дороге я с удовольствием поделюсь интересными фактами о заповеднике, которые помогут вам лучше понять его уникальность и историю. Что вы узнаете во время поездки:
- Как формировался древний лесной массив и почему он сохранился до наших дней.
- О богатом природном и культурном наследии этого региона.
- Интересные детали о флоре и фауне пущи, включая её знаменитых обитателей. В программе: ✅ Трансфер из Бреста и обратно ✅ Посещение основных объектов:Обзорная экскурссия с посещением музея народного быта(в экскурсии дубы великаны, дегустация пущанского самогона),музей природы, вольеры с животными, Поместье Деда Мороза, археологический музей. ✅ По желанию: остановка у Каменецкой башни(бонус) ✅ Помощь в бронировании экскурсии с официальным гидом национального парка Важно: - Входные билеты и услуги гида оплачиваются отдельно. - Информация, которой я делюсь, основана на открытых источниках и личном опыте. Почему стоит выбрать нашу поездку: 🚗 Комфортный и безопасный трансфер 🌳 Возможность узнать больше о пуще по дороге 📌 Гибкость и внимание к вашим пожеланиям Забронируйте поездку, чтобы насладиться природой и историей Беловежской пущи без хлопот! Важная информация: Забронирую для вас экскурсионную программу БЕСПЛАТНО! Сопровождение по Беловежской пуще к основным достопримечательностям!
По Понедельникам не работает тур отдел. Нет ОБЗОРНОЙ экскурсии. Но так же можно посетить все музеи и вольеры и насладится природой
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Беловежская пуща:
- 1. Музей природы
- 2. Музей народного быта
- 3. Археологический музей
- 4. Вольеры с животными
- 5. Каменецкая вежа
- 6. Деревня аистов (по сезону)
- 7. Дубы великаны (им по 600 лет)
Что включено
- Питьевая вода
- Трансфер
- Бутеры и детские кресла
- Бронирование билетов
Что не входит в цену
- Личный гид
- Питание
- Билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Брест, точный адрес
Завершение: Точный адрес или ваш отель в Бресте
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Забронирую для вас экскурсионную программу БЕСПЛАТНО! Сопровождение по Беловежской пуще к основным достопримечательностям
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Входит в следующие категории Бреста
