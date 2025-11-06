Мои заказы

Трансфер из Бреста в Беловежскую пущу и обратно

Туда, где любили охотиться польские короли и русские цари
Приглашаю в путешествие в последний первобытный лес Европы. Вы увидите гордость и символ Беларуси — зубров. Этих гигантов почти не осталось после всех войн, и вы узнаете, как восстановили их популяцию.

Все организационные вопросы я возьму на себя и позабочусь, чтобы поездка была комфортной, спокойной и увлекательной.
Описание трансфер

9:00 — выезд из Бреста. По пути я расскажу о формировании пущи, её редких животных и историческом значении региона
10:00 — прибытие в Беловежскую пущу
10:15–10:45 — музей природы. Вы познакомитесь с флорой и фауной пущи, осмотрите интерактивные экспозиции, чучела животных и архивные фото
11:00–13:30 — обзорная автобусная экскурсия по пуще с местным гидом. В поездке с остановками вы увидите дуб-патриарх, которому больше 600 лет, старинные мостики, музей народного быта и попробуете пущанские напитки
13:30–14:00 — вольеры с животными. Понаблюдаем за зубрами, лосями, оленями и другими обитателями леса
14:00–15:00 — обед в кафе местной кухни (по желанию)
15:00–16:00 — Каменецкая башня (по желанию). Я покажу знаменитую Белую вежу 13 века — символ Брестской земли. Возможна экскурсия с местным гидом или самостоятельный осмотр
17:00–18:00 — возвращение в Брест

Вместо автобусной экскурсии зимой по желанию мы посетим поместье Деда Мороза, а летом — пройдём по экотропе к озёрному кольцу. Программу можно дополнить осмотром археологического музея и визитом в деревню аистов.

Организационные детали

  • Поездка проходит на Škoda Rapid с кондиционером. Есть детские кресла. В салоне — Wi-Fi и бутилированная вода
  • При необходимости встречу вас в аэропорту и после экскурсии отвезу обратно. Помогу с багажом
  • Дополнительно (по желанию) оплачиваются:
    — автобусная экскурсия: 25 бел. руб. за взрослого, 15 бел. руб. за ребёнка (я заранее её для вас забронирую)
    — вольеры: 15 бел. руб. за взрослого, 9 бел. руб. за ребёнка
    — музей природы: 14 бел. руб. за взрослого, 9 бел. руб. за ребёнка. Есть скидки при покупке комплексного билета
  • Питание не входит в стоимость — по желанию

Василий
Василий — ваш гид в Бресте
Провёл экскурсии для 26 туристов
Я вожу трансферы по региону и Беларуси. Мои поездки — это не просто сухие факты, а живые истории, которые погружают вас в атмосферу места. Я люблю свою работу за возможность
читать дальше

делиться эмоциями, знакомить людей с культурой и открывать для них новые грани знакомых достопримечательностей. В наших поездках вы не просто услышите о прошлом — вы попробуете его на вкус! Я включаю в трансферы остановки в аутентичные кафе, где подают блюда по особым рецептам.

Е
Евгений
6 ноя 2025
Ездили вдвоем с другом, нам очень все понравилось)
Спасибо Василию, за трансфер, за рассказ про город и краткую экскурсию)
Везде нас сопровождал, показывал и рассказывал, чтобы мы не заблудились)
Всем советую!!!!
Е
Елена
5 ноя 2025
Беловежскую Пущу посетили,воспользовавшись трансфером 1 ноября. Всё заявленное организатором соответствовало по содержанию. Василий оказался достаточно коммуникабельным, тактичным и ненавязчивым, доброжелательным молодым человеком. На связь вышел быстро. За нами приехал вовремя
читать дальше

к назначенному месту. Так как это был всё таки трансфер, то придорожная информация была приятным бонусом. Василий везде нас опекал. Провёл, завёл во все музеи и помог купить билеты. Был на связи с нами всё время путешествия. Порекомендовал возможные варианты пообедать, предпочитая наши вкусы. В кафе Лесная сказка, которое нам порекомендовал Василий, было реально вкусно и без очередей. Вождение комфортное, безопасное. На все локации успели, благодаря грамотному планированию времени Василием. И это было преимуществом индивидуальной поездки. Всё было в нашем темпе. Впечатления были очень позитивными, когда рядом с вами такой помощник.
В качестве рекомендации для путешественников посоветую взять обязательно аудиогид или экскурсовода в Музее природы. Но к качеству услуг трансфера это конечно не имеет отношения.

М
Михаил
1 ноя 2025
Все супер! Обязательно посоветую всем знакомым.
Ирина
Ирина
30 окт 2025
Сегодняшнее путешествие очень понравилось. От места встречи до окончания путешествия - 100% сопровождение. Отличная подача информации, владение материалом и интересная подача его. Ограничений по возрасту и мобильности нет.
В
Владимир
29 окт 2025
Хороший гид, интересный материал
Л
Людмила
28 окт 2025
Василий отличный специалист, быстро забронировали. Езда аккуратная
Посоветовал куда сходить и что посмотреть
Организация на высшем уровне ❤️
С
Светлана
13 окт 2025
Все было хорошо, водитель приехал заранее. Во время пути рассказывал о пуще и местах, где мы проезжаем
Дождался нас обратно

