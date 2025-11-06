Приглашаю в путешествие в последний первобытный лес Европы. Вы увидите гордость и символ Беларуси — зубров. Этих гигантов почти не осталось после всех войн, и вы узнаете, как восстановили их популяцию. Все организационные вопросы я возьму на себя и позабочусь, чтобы поездка была комфортной, спокойной и увлекательной.

Описание трансфер

9:00 — выезд из Бреста. По пути я расскажу о формировании пущи, её редких животных и историческом значении региона

10:00 — прибытие в Беловежскую пущу

10:15–10:45 — музей природы. Вы познакомитесь с флорой и фауной пущи, осмотрите интерактивные экспозиции, чучела животных и архивные фото

11:00–13:30 — обзорная автобусная экскурсия по пуще с местным гидом. В поездке с остановками вы увидите дуб-патриарх, которому больше 600 лет, старинные мостики, музей народного быта и попробуете пущанские напитки

13:30–14:00 — вольеры с животными. Понаблюдаем за зубрами, лосями, оленями и другими обитателями леса

14:00–15:00 — обед в кафе местной кухни (по желанию)

15:00–16:00 — Каменецкая башня (по желанию). Я покажу знаменитую Белую вежу 13 века — символ Брестской земли. Возможна экскурсия с местным гидом или самостоятельный осмотр

17:00–18:00 — возвращение в Брест

Вместо автобусной экскурсии зимой по желанию мы посетим поместье Деда Мороза, а летом — пройдём по экотропе к озёрному кольцу. Программу можно дополнить осмотром археологического музея и визитом в деревню аистов.

Организационные детали