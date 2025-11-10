Я приглашаю вас на нестандартный экскурсионный маршрут по самому старому кладбищу Бреста.
Вы исследуете захоронения и узнаете о людях, которые жили в Бресте в прошлом и позапрошлом веках и нашли здесь свой последний покой. Я расскажу, какие испытания выпали на их долю и какой порой сложный выбор им приходилось делать.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
На кладбище более 50 лет никого не хоронят, поэтому там не чувствуешь людской горечи утраты, а, наоборот, думаешь о жизни, о вечном…
Вы увидите:
- Могилу Софии Король, «погибшей из-за своих любовных дел», как сказано в сухом полицейском отчёте
- Символы на памятниках, по которым можно многое понять о людях, даже если раньше мы о них ничего не знали
- Могилу первой жены генерала Дмитрия Карбышева. Поговорим, почему история их брака вычеркнута из его биографии
Вы узнаете:
- Почему именно на этом месте появилось кладбище в начале 19 века
- Как сословие, к которому принадлежал человек при жизни, влияло на разряд погребения
- Где раньше находились кладбищенские церкви, до наших дней не дошедшие
- Что означает памятник срубленному дереву
- И многое другое
Организационные детали
- Эта экскурсия предназначена только для взрослой аудитории
- Обувь и одежда должны быть закрытыми, так как кладбище давно не используется и там много зарослей
- Если хотите, можете захватить с собой несколько гвоздик (на кладбище они не продаются)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа на кладбище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Бресте
Провела экскурсии для 5266 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, я аттестованный гид и историк по образованию. И если вы решили посетить наш город — добро пожаловать! Я с огромным удовольствием вас с ним познакомлю. МожноЗадать вопрос
