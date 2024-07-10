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1.5 часа

Откройте для себя Брест с его центральной площадью, польским кварталом и аллеей литературных фонарей. Уникальные истории и архитектура ждут вас

Начало: У памятника А. Мицкевичу на перекрёстке улиц Ленин...