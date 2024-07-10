2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
Понять историю города через судьбу сохранившихся домов
Начало: На площади Ленина
12 авг в 19:00
20 авг в 09:30
4 500₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Еврейское наследие Бреста: живая история в лицах и местах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бреста, узнав о его еврейской общине, исторических местах и судьбах людей
Начало: На площади Ленина
20 авг в 09:00
23 авг в 21:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Улицами и переулками Бреста: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Брест с его центральной площадью, польским кварталом и аллеей литературных фонарей. Уникальные истории и архитектура ждут вас
Начало: У памятника А. Мицкевичу на перекрёстке улиц Ленин...
Завтра в 12:30
12 авг в 11:30
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий10 июля 2024Это было очень интересно и прогулка прошла легко!
- ААлександра9 июля 2024Были на экскурсии 09.07.24, два часа пролетели как один миг. Татьяна открыла для нас город с неожиданной стороны, за короткое
- ННаталья9 июля 2024Спасибо огромнейшее за экскурсию. Нам было очень интересно. Дети, у нас двое по 14 лет, тоже очень оценили. Приятнейший экскурсовод,
- ЕЕлена30 июня 2024Очень благодарна Татьяне за экскурсию. Это нестандартный и интересный маршрут по Бресту. Экскурсия прошла на одном дыхании, увидела с Татьяной места с которыми точно не познакомишься при самостоятельной прогулке. Рекомендую экскурсию всем, кто хочет увидеть и услышать не стандартную обзору.
- ААнна25 июня 2024Прекрасный экскурсовод. Хороший багаж знаний. Сумела рассказать не только об исторических фактах, но и показать жизнь современных жителей Бреста. Рассказ
- ТТатьяна22 июня 2024Хорошо запланированный маршрут, очень интересно и содержательно. С детками тоже не утомительно, удобно. Нам все понравилось
- ННаталья22 июня 2024Если вы хотите влюбиться в Брест и увидеть восхитительные улочки и дома с историями их хозяев, которые цепляют за душу,
- ННаталья1 июня 2024Экскурсия замечательная. Татьяна рассказывает просто, понятно и очень душевно. Мы увидели и узнали много нового и интересного. Экскурсию рекомендую всем, кто не равнодушен к истории Бреста. Особенно к истории еврейского народа.
- ЕЕлена13 февраля 2024Татьяна провела отличную экскурсию, которая превзошла наши ожидания. Рассказ затронул период с 16 до 20 века. Рекомендуем данное предложение всем, кто интересуется историей.
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Нескучные экскурсии»
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