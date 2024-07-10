Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Бресте, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
Пешая
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
Понять историю города через судьбу сохранившихся домов
Начало: На площади Ленина
12 авг в 19:00
20 авг в 09:30
4 500 за всё до 5 чел.
Еврейское наследие Бреста
Пешая
11 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Еврейское наследие Бреста: живая история в лицах и местах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бреста, узнав о его еврейской общине, исторических местах и судьбах людей
Начало: На площади Ленина
20 авг в 09:00
23 авг в 21:00
3 500 за всё до 5 чел.
Улицами и переулками Бреста
Пешая
4 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Улицами и переулками Бреста: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Брест с его центральной площадью, польским кварталом и аллеей литературных фонарей. Уникальные истории и архитектура ждут вас
Начало: У памятника А. Мицкевичу на перекрёстке улиц Ленин...
Завтра в 12:30
12 авг в 11:30
3 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    10 июля 2024
    Улицами и переулками Бреста
    Это было очень интересно и прогулка прошла легко!
    Это было очень интересно и прогулка прошла легко!
  • А
    Александра
    9 июля 2024
    Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
    Были на экскурсии 09.07.24, два часа пролетели как один миг. Татьяна открыла для нас город с неожиданной стороны, за короткое
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    время погрузив в срез сразу нескольких исторических эпох, чувствуется большая любовь к городу и внимание к деталям, так что обязательно отправляйтесь на прогулку, вы не пожалеете.

  • Н
    Наталья
    9 июля 2024
    Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
    Спасибо огромнейшее за экскурсию. Нам было очень интересно. Дети, у нас двое по 14 лет, тоже очень оценили. Приятнейший экскурсовод,
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    знающий и увлекающийся своим делом профессионал. Красивейший Брест, увлекательный рассказ, прекрасная погода и удивительная Татьяна, для нас пазл сложился на 100%. Спасибо большое!

  • Е
    Елена
    30 июня 2024
    Еврейское наследие Бреста
    Очень благодарна Татьяне за экскурсию. Это нестандартный и интересный маршрут по Бресту. Экскурсия прошла на одном дыхании, увидела с Татьяной места с которыми точно не познакомишься при самостоятельной прогулке. Рекомендую экскурсию всем, кто хочет увидеть и услышать не стандартную обзору.
    Очень благодарна Татьяне за экскурсию. Это нестандартный и интересный маршрут по Бресту. Экскурсия прошла на одномОчень благодарна Татьяне за экскурсию. Это нестандартный и интересный маршрут по Бресту. Экскурсия прошла на одном
  • А
    Анна
    25 июня 2024
    Улицами и переулками Бреста
    Прекрасный экскурсовод. Хороший багаж знаний. Сумела рассказать не только об исторических фактах, но и показать жизнь современных жителей Бреста. Рассказ
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    структурирован, информация воспринимается хорошо. Большое спасибо за такое подробное знакомство с городом. Отдельно хочу отметить, что накануне я была на обзорной экскурсии по городу в рамках тура по Беларуси. Эту экскурсию заказала уже после основного тура, оставшись дополнительно в Бресте по индивидуальной программе. Боялась, что экскурсия продублируется. Накануне написала экскурсоводу, что уже успели посмотреть, Надежда сумела подстроиться и дополнить информацию о городе новыми фактами. За это отдельная благодарность! Искренне рекомендую этого чудесного экскурсовода!

    Прекрасный экскурсовод. Хороший багаж знаний. Сумела рассказать не только об исторических фактах, но и показать жизньПрекрасный экскурсовод. Хороший багаж знаний. Сумела рассказать не только об исторических фактах, но и показать жизньПрекрасный экскурсовод. Хороший багаж знаний. Сумела рассказать не только об исторических фактах, но и показать жизньПрекрасный экскурсовод. Хороший багаж знаний. Сумела рассказать не только об исторических фактах, но и показать жизньПрекрасный экскурсовод. Хороший багаж знаний. Сумела рассказать не только об исторических фактах, но и показать жизньПрекрасный экскурсовод. Хороший багаж знаний. Сумела рассказать не только об исторических фактах, но и показать жизнь
  • Т
    Татьяна
    22 июня 2024
    Улицами и переулками Бреста
    Хорошо запланированный маршрут, очень интересно и содержательно. С детками тоже не утомительно, удобно. Нам все понравилось
  • Н
    Наталья
    22 июня 2024
    Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
    Если вы хотите влюбиться в Брест и увидеть восхитительные улочки и дома с историями их хозяев, которые цепляют за душу,
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    то вам точно к Татьяне. Татьяна очень деликатно и ненавязчиво провела нам экскурс по истории города и Беларуси в целом, прогулка пролетела молниеносно. Благодарим Татьяну за прекрасно проведенное время.

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Еврейское наследие Бреста
    Экскурсия замечательная. Татьяна рассказывает просто, понятно и очень душевно. Мы увидели и узнали много нового и интересного. Экскурсию рекомендую всем, кто не равнодушен к истории Бреста. Особенно к истории еврейского народа.
  • Е
    Елена
    13 февраля 2024
    Еврейское наследие Бреста
    Татьяна провела отличную экскурсию, которая превзошла наши ожидания. Рассказ затронул период с 16 до 20 века. Рекомендуем данное предложение всем, кто интересуется историей.

Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Нескучные экскурсии»

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  2. Брестская Крепость
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  5. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бресту в августе 2024
Сейчас в Бресте в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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