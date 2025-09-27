Мои заказы

Брест раскрывает свои тайны

Погрузитесь в атмосферу Бреста, гуляя по его улицам и открывая для себя уникальные места и истории. Узнайте, чем живёт этот удивительный город
Брест - город с богатой историей и культурой. Здесь пересекались пути разных народов, оставивших свой след в архитектуре и традициях.

На экскурсии можно будет увидеть знаменитые фонари на улице Гоголя, прогуляться по площади Ленина и узнать, почему Брест называли «литовским Иерусалимом». Увлекательные истории и легенды сделают прогулку незабываемой. Не упустите шанс познакомиться с городом, который хранит множество тайн и загадок
22 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные истории и легенды
  • 🏛️ Архитектурные памятники
  • 🚶‍♂️ Пешеходная прогулка
  • 🕯️ Знаменитые фонари
  • 📜 Богатая история города
Брест раскрывает свои тайны© Александр

Что можно увидеть

  • Площадь Ленина
  • Улица Левоневского
  • Улица Гоголя
  • Площадь Свободы
  • Улица Советская
  • Улица Дзержинского

Описание экскурсии

Площадь Ленина — самая большая и красивая. На ней проходят главные городские мероприятия.

Улица Левоневского с красивыми особняками, будто перенесёнными сюда с предгорий Карпат.

Граница на улице Ленина, но не государственная, так что паспорта не понадобятся. Прогуляемся по ней и рассмотрим здание-корабль.

Улица Гоголя и её знаменитые фонари с героями произведений Николая Васильевича.

Площадь Свободы — самая старая площадь города необычной формы в виде треугольника.

Улица Советская — главная пешеходная артерия со скульптурами и керосиновыми фонарями, которые в вечернее время зажигает настоящий фонарщик.

Улица Дзержинского с необычным домом, который поведает нам историю о трагической любви.

Вы узнаете:

  • почему город изменил своё местоположение и несколько раз менял название
  • что общего у Бреста и села из знаменитого фильма «Свадьба в Малиновке»
  • по какой причине в 19 веке жители города не строили дома выше двух этажей
  • почему Брест называли «литовским Иерусалимом»

А также познакомитесь с городскими легендами и важными историческими событиями, происходившими в Бресте.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, без возрастных ограничений
  • Все достопримечательности осматриваем снаружи

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В историческом центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Бресте
Провёл экскурсии для 259 туристов
Я аттестованный гид, брестчанин, любящий свой город. Провёл уже сотни экскурсий, поэтому могу интересно, просто и доходчиво рассказать о тысячелетнем Бресте, в котором родился и живу.

Отзывы и рейтинг

Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

Г
Галина
27 сен 2025
Экскурсия получилась спонтанная. Гид сразу откликнулся. Встретились в условленнои месте без опозданий. Рассказывал интересно все по существу без кучи дат которые не запоминаются. Экскурсия прошла интересно. Рекомендуем
Дата посещения: 25 сентября 2025
М
Марина
21 авг 2025
Очень хороший гид, интересно рассказывает. 5+
Дата посещения: 20 августа 2025
С
Светлана
8 ноя 2025
Экскурсия понравилась, для первого знакомства с городом - просто идеально! Узнала много интересного и необычного о Бресте, то, чего просто не заметишь, гуляя самостоятельно. Спасибо Александру!
С
Сергей
3 ноя 2025
Замечательно. Интересно и в меру по времени.
Кира
Кира
3 ноя 2025
Недавно посетила экскурсию по Бресту и это было незабываемое впечатление! Очень знающий и увлеченный гид. Он поделился множеством интересных фактов о городе и его истории.
Экскурсия была хорошо организована. Рекомендую всем, кто интересуется историей и культурой, обязательно посетить этот замечательный город!
О
Ольга
2 ноя 2025
Спасибо большое!!! Александр чудесный экскурсовод!!! С Вами было очень интересно!!!
Вероника
Вероника
2 ноя 2025
Спасибо Александру за мини-путешествие!!! Интресные истории, красивый маршрут, история города! Все прошло на одном дыхании, молодежи 19 лет очень понравилось! Рекомендую!!!
К
Ксения
29 окт 2025
Большое спасибо Александру за познавательную и увлекательную экскурсию!! Очень рекомендуем!
Н
Наталья
21 окт 2025
Очень академичная, структурированная и насыщенная экскурсия.
По времени недолгая, как раз достаточно, чтобы узнать всё самое интересное о городе и не устать.
А
Андрей
29 сен 2025
Спасибо большое за великолепную Экскурсию.
Активно, живо, позитивно и много информации.
Всем нам очень понравилось 🤩😄
О
Ольга
21 сен 2025
Александр замечательный экскурсовод. Всё понравилось! Впечатлений масса, узнали много нового, заинтересовал на 100%. Рекомендуем!
А
Анна
6 сен 2025
Отличная экскурсия! Александр рассказал все о городе, непринужденно и интересно.
Молодым людям 18 лет очень понравилось.
Р
Руслан
5 сен 2025
Всем добрый день!

Знаю, насколько важны отзывы, ведь сам всегда на них ориентируюсь. Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии с Александром.

Нам действительно крупно повезло, потому что Александр великолепно рассказал всю историю региона и города, провел нас по невероятно интересным маршрутам. Чувствуется, что он искренне любит свой город — Брест.

Поэтому смело рекомендую всем, кто планирует поездку сюда. Вы точно останетесь довольны!
А
Аннушка
2 сен 2025
Нам не повезло с погодой - периодически начинался дождь. Но сама прогулка и рассказ были очень интересными. Нам показали и рассказали, не только историю города и его основные достопримечательности, но и колоритные дворики Бреста)
С
Снитко
1 сен 2025
Экскурсовод Александр большой профессионал. Захватывающий рассказ впечатления только положительные

