Брест - город с богатой историей и культурой. Здесь пересекались пути разных народов, оставивших свой след в архитектуре и традициях. На экскурсии можно будет увидеть знаменитые фонари на улице Гоголя, прогуляться по площади Ленина и узнать, почему Брест называли «литовским Иерусалимом». Увлекательные истории и легенды сделают прогулку незабываемой. Не упустите шанс познакомиться с городом, который хранит множество тайн и загадок

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Бресте

Александр Ваш гид в Бресте

Описание экскурсии

Площадь Ленина — самая большая и красивая. На ней проходят главные городские мероприятия.

Улица Левоневского с красивыми особняками, будто перенесёнными сюда с предгорий Карпат.

Граница на улице Ленина, но не государственная, так что паспорта не понадобятся. Прогуляемся по ней и рассмотрим здание-корабль.

Улица Гоголя и её знаменитые фонари с героями произведений Николая Васильевича.

Площадь Свободы — самая старая площадь города необычной формы в виде треугольника.

Улица Советская — главная пешеходная артерия со скульптурами и керосиновыми фонарями, которые в вечернее время зажигает настоящий фонарщик.

Улица Дзержинского с необычным домом, который поведает нам историю о трагической любви.

Вы узнаете:

почему город изменил своё местоположение и несколько раз менял название

что общего у Бреста и села из знаменитого фильма «Свадьба в Малиновке»

по какой причине в 19 веке жители города не строили дома выше двух этажей

почему Брест называли «литовским Иерусалимом»

А также познакомитесь с городскими легендами и важными историческими событиями, происходившими в Бресте.

Организационные детали