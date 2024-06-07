1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Брест - город контрастов: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, узнайте его историю и посетите уникальные места, которые не увидите самостоятельно. Город откроется для вас с новой стороны
10 июня в 09:00
11 июня в 09:30
3 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Брестская крепость. Летопись истории
Нестандартная экскурсия по крепости, которая покажет ее настоящую, неприкрытую душу
Начало: На парковке у главного входа в крепость
Завтра в 10:00
24 июня в 14:00
7 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Брестской крепости: неприступные сооружения
Погружение в историю и тайны Брестской крепости вечером. Откройте для себя неизведанные уголки и истории, скрытые от большинства
Начало: У Северо-Западных ворот
10 июня в 23:30
11 июня в 23:30
от 5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
В тренде
Брест - это не только Брестская крепость
Многие считают, что Брест - это только крепость. Но наш город богат историей, архитектурой и уникальными традициями. Приезжайте и убедитесь сами
Начало: Площадь Ленина около памятника Ленину
19 июня в 09:00
24 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Брестская крепость: путешествие сквозь время и судьбы
Познайте дух Брестской крепости, исследуя уцелевшие оборонительные сооружения и места боевой славы
Начало: Около кафе Незабудка
26 июня в 09:30
28 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пограничный Брест: неожиданные истории
Пешеходная экскурсия по Бресту откроет вам неожиданные истории города. Узнайте о польском периоде, уникальных домиках и вечерней церемонии зажжения фонарей
Начало: У входа в Парк культуры и отдыха им. 1 Мая
11 июня в 19:00
20 июня в 20:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
3 часа
Брест и Брестская крепость: обзорная аудиоэкскурсия
Узнать о главных событиях в жизни тысячелетнего города и посетить его знаковые места
Начало: У парковки комплекса «Брестская крепость»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
890₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Обзорная прогулка по Бресту в мини-группе
Погрузитесь в историю Бреста, узнайте интересные факты и насладитесь прогулкой по его живописным улицам. Гид расскажет о значимых событиях и местах
Начало: У церкви святого Николая Чудотворца
Расписание: ежедневно в 10:30
10 июня в 10:30
16 июня в 10:30
18521 667₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Еврейское наследие Бреста: живая история в лицах и местах
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бреста, узнав о его еврейской общине, исторических местах и судьбах людей
Начало: На площади Ленина
19 июня в 09:00
24 июня в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Безмолвные свидетели: пешая экскурсия по особнякам Бреста
Понять историю города через судьбу сохранившихся домов
Начало: На площади Ленина
19 июня в 16:00
24 июня в 14:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Брест в контексте мировой истории: уникальная экскурсия по историческим местам
Познакомьтесь с Брестом как никогда раньше: от исторических зданий до уникальных архитектурных стилей и живописных двориков
Начало: На площади Ленина
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Улицами и переулками Бреста: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Бреста, прогуливаясь по его улицам и переулкам. Откройте для себя скрытые уголки города и узнайте интересные истории
Сегодня в 19:30
17 июня в 09:30
3 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана7 июня 2024Были на экскурсии 4 июня. Гид - Максим. Профессионал своего дела. Три часа пролетели как три минуты. Очень интересная экскурсия.
- ООльга6 июня 2024Замечательный, знающий и эрудированный гид! Мне Татьяна очень понравилась. Рассказала много исторических фактов, ответила на все вопросы, была пунктуальна и приветлива. На удивление, я смогла много запомнить из экскурсии, что со мной редко бывает. Искренне всем рекомендую!!!
- ВВалентина6 июня 2024Спасибо за очень интересную и необычную экскурсию! Узнали столько новых фактов, увидели оборону Брестской крепости в деталях. Время пролетело незаметно.
- ВВалентина6 июня 2024Спасибо Зое за прекрасную экскурсию! Мы влюбились в Брест!
- УУльяна6 июня 2024Спасибо огромное Максиму за потрясающую экскурсию. Столько интересного узнали. 3.5 часа пролетели незаметно. Обычно дети быстро устают или им становится скучно за такое время, но благодаря Максиму мой сын слушал внимательно.
- ВВалерия5 июня 2024Очень длинный маршрут, который пешком за день не пройти) интересный рассказ о крепости, хоть и ведёт окольными путями, некоторые зоны
- ККирилл3 июня 2024Очень классный маршрут и великолепный гид!
- ЮЮрий2 июня 2024Одна из лучших экскурсий в моей практике
- ЯЯна2 июня 2024Все очень понравилось, советую
- ННаталья1 июня 2024Экскурсия замечательная. Татьяна рассказывает просто, понятно и очень душевно. Мы увидели и узнали много нового и интересного. Экскурсию рекомендую всем, кто не равнодушен к истории Бреста. Особенно к истории еврейского народа.
Ответы на вопросы от путешественников по Бресту в категории «Пешеходные»
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