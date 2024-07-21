Брест: выйти из сумрака веков

Приграничный Брест - город с более чем 1000-летней историей. Прогуляйтесь по улочкам, о которых не знают даже местные, и узнайте тайны древнего города
Маршрут пролегает по исторической части Бреста, где каждый дом дышит историей.

Помимо основных достопримечательностей центра города - аллеи фонарей, памятника 1000-летию Бреста и пешеходной улицы Советской - вам встретятся необычные и неочевидные локации: Свято-Николаевская братская церковь, оранжерея, подаренная жителям города одним из наших земляков, особняки на улице Адама Мицкевича и колония Нарутовича

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Погружение в историю Бреста
  2. 🏛️ Посещение уникальных достопримечательностей
  3. 🌿 Прогулка по историческим улочкам
  4. 🏡 Увидите особняки с вековой историей
  5. 💖 Узнаете трогательные истории любви
Брест: выйти из сумрака веков
Брест: выйти из сумрака веков
Брест: выйти из сумрака веков
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30, 19:00, 19:30

Что можно увидеть

  • Свято-Николаевская братская церковь
  • Оранжерея
  • Особняки на улице Адама Мицкевича
  • Колония Нарутовича
  • Гостиница «Метрополь»

Описание экскурсии

Маршрут пролегает по исторической части Бреста, где каждый дом дышит историей. Помимо основных достопримечательностей центра города — аллеи фонарей, памятника 1000-летию Бреста и пешеходной улицы Советской — вам встретятся необычные и неочевидные локации:

  • Свято-Николаевская братская церковь
  • Оранжерея, подаренная жителям города одним из наших земляков
  • Особняки на улице Адама Мицкевича
  • Колония Нарутовича (особняки польского периода постройки)

Вы узнаете

  • Где находятся милые особнячки, относящиеся к польскому периоду
  • Для кого помещик Ягмин построил сразу два дома
  • Что происходило в стенах гостиницы «Метрополь»
  • Чем закончилась трогательная история любви двух горожан «польского часу»

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Бреста

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеОбзорныеУлицы и переулкиСамое главноеПопулярные местаПамятник Тысячелетия БрестаУлица СоветскаяАллея кованых фонарейМифы и легендыСтарый город

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