Маршрут пролегает по исторической части Бреста, где каждый дом дышит историей.
Помимо основных достопримечательностей центра города - аллеи фонарей, памятника 1000-летию Бреста и пешеходной улицы Советской - вам встретятся необычные и неочевидные локации: Свято-Николаевская братская церковь, оранжерея, подаренная жителям города одним из наших земляков, особняки на улице Адама Мицкевича и колония Нарутовича
Помимо основных достопримечательностей центра города - аллеи фонарей, памятника 1000-летию Бреста и пешеходной улицы Советской - вам встретятся необычные и неочевидные локации: Свято-Николаевская братская церковь, оранжерея, подаренная жителям города одним из наших земляков, особняки на улице Адама Мицкевича и колония Нарутовича
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в историю Бреста
- 🏛️ Посещение уникальных достопримечательностей
- 🌿 Прогулка по историческим улочкам
- 🏡 Увидите особняки с вековой историей
- 💖 Узнаете трогательные истории любви
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30, 19:00, 19:30
Что можно увидеть
- Свято-Николаевская братская церковь
- Оранжерея
- Особняки на улице Адама Мицкевича
- Колония Нарутовича
- Гостиница «Метрополь»
Описание экскурсии
Маршрут пролегает по исторической части Бреста, где каждый дом дышит историей. Помимо основных достопримечательностей центра города — аллеи фонарей, памятника 1000-летию Бреста и пешеходной улицы Советской — вам встретятся необычные и неочевидные локации:
- Свято-Николаевская братская церковь
- Оранжерея, подаренная жителям города одним из наших земляков
- Особняки на улице Адама Мицкевича
- Колония Нарутовича (особняки польского периода постройки)
Вы узнаете
- Где находятся милые особнячки, относящиеся к польскому периоду
- Для кого помещик Ягмин построил сразу два дома
- Что происходило в стенах гостиницы «Метрополь»
- Чем закончилась трогательная история любви двух горожан «польского часу»
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Бресте
Провела экскурсии для 1084 туристов
Дорогие путешественники, я познакомлю вас с прекрасным регионом — Брестчиной. Влюблена в свою работу, мои экскурсии — это не заученный сухой текст, а увлекательнейшее повествование и прекрасная возможность погрузиться в тысячелетнюю историю региона. Я прислушаюсь к любым вашим пожеланиям и сделаю ваше путешествие ярким, тёплым и запоминающимся.Задать вопрос
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