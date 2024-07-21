Екатерина — ваш гид в Бресте

Провела экскурсии для 1084 туристов

Дорогие путешественники, я познакомлю вас с прекрасным регионом — Брестчиной. Влюблена в свою работу, мои экскурсии — это не заученный сухой текст, а увлекательнейшее повествование и прекрасная возможность погрузиться в тысячелетнюю историю региона. Я прислушаюсь к любым вашим пожеланиям и сделаю ваше путешествие ярким, тёплым и запоминающимся.