Добро пожаловать в Брест — «город-бастион», который славится уникальными историческими памятниками и сооружениями. В комфортной поездке на автомобиле вы исследуете архитектурные артефакты разных веков. Познакомитесь с наследием Средневековья и советского прошлого. А я укажу на необычные детали, которые подчеркивают своеобразие Бреста.

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Описание

Что вас ожидает

Экскурсия начинается в центре города, откуда мы с вами отправимся в автопутешествие по старому и новому Бресту. Вы познакомитесь с основными достопримечательностями, увидите храмы и костёл, железнодорожный вокзал, особняки 19 века и старейшие учебные заведения.

Мы проедем по главным улицам города и обязательно посетим современный Брест, который раскинулся за рекой Мухавец. А по пути уделим внимание узким довоенным улицам, где сохранилась историческая застройка. Я познакомлю вас не только с историей города, но и судьбами его жителей в разные периоды времени.

Организационные детали