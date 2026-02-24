Вас ждёт увлекательная экскурсия по Бресту, где вы увидите исторические и современные достопримечательности города.
Путешествие на автомобиле позволит вам комфортно и безопасно насладиться красотой архитектуры, узнать интересные факты о жизни горожан и погрузиться в атмосферу разных эпох. Откройте для себя Брест с новой стороны, исследуя его уникальные уголки
Путешествие на автомобиле позволит вам комфортно и безопасно насладиться красотой архитектуры, узнать интересные факты о жизни горожан и погрузиться в атмосферу разных эпох. Откройте для себя Брест с новой стороны, исследуя его уникальные уголки
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
- 🏰 Уникальные исторические памятники
- 🏛 Архитектурные артефакты разных веков
- 👥 Интересные истории о жителях Бреста
- 📸 Возможность увидеть современный и старый Брест
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Бресту - летние месяцы июнь, июль и август. В это время город особенно красив, погода тёплая и комфортная, а зелень и цветы придают особую атмосферу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить Брест, когда туристов меньше, а погода ещё позволяет насладиться прогулками. Зимой, хотя и прохладно, можно ощутить атмосферу города, но стоит быть готовым к возможным осадкам и холодам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Храмы
- Костёл
- Железнодорожный вокзал
- Особняки 19 века
- Старейшие учебные заведения
Описание экскурсии
Экскурсия начинается в центре города, откуда мы с вами отправимся в автопутешествие по старому и новому Бресту. Вы познакомитесь с основными достопримечательностями, увидите храмы и костёл, железнодорожный вокзал, особняки 19 века и старейшие учебные заведения.
Мы проедем по главным улицам города и обязательно посетим современный Брест, который раскинулся за рекой Мухавец. А по пути уделим внимание узким довоенным улицам, где сохранилась историческая застройка. Я познакомлю вас не только с историей города, но и судьбами его жителей в разные периоды времени.
Организационные детали
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
- Едем на комфортабельном автомобиле Renault Grand Scenic
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Советской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 1518 туристов
Меня зовут Инна. Я очень люблю родной Брест, с трепетом отношусь к его истории, постоянно открываю для себя что-то новое и интересное. Всегда с радостью делюсь своими открытиями с путешественниками. С нетерпением жду нашей встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Очень интересная экскурсия.
Узнали много нового и интересного о Бресте и о Брестской крепости.
Инна ответила на все наши вопросы.
Одна из наших участниц была с ограниченными возможностями в передвижении, и, всвязи с этим, были учтены все наши пожелания в проведении экскурсии.
Узнали много нового и интересного о Бресте и о Брестской крепости.
Инна ответила на все наши вопросы.
Одна из наших участниц была с ограниченными возможностями в передвижении, и, всвязи с этим, были учтены все наши пожелания в проведении экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
Уважаемая Инна! Передаем вам огромный привет из России! Спасибо за отличную обзорную экскурсию по Бресту. За хороший и увлекательный рассказ о вашем городе. Рекомендуем к приобретению данную экскурсию. Спасибо ☺️
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень понравилась экскурсия с Инной! Было интересно и детям, и взрослым. Отличная подача материала, без перегруженности датами, все понятно и доступно. Рекомендую! Инна очень приятный и располагающий к общению профессионал своего дела!). Спасибо)
Вам был полезен этот отзыв?
А
Так рада, что выбрала именно эту экскурсию и экскурсовода! Инна замечательная- с такой любовью рассказывает о городе, а главное структурировано и очень интересно. Крайне рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Спасибо большое за экскурсию. Всё вовремя, очень содержательно, спокойно. Получили новые знания и удовольствие от общения… Спасибо, Инна…
Вам был полезен этот отзыв?
О
Большое спасибо Инне за внимательность, активность, за интересную экскурсию
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Бреста
Похожие экскурсии на «Брест из окна автомобиля»
Мини-группа
до 12 чел.
В трендеБрест в свете фонарей
Познакомиться с историей и современной жизнью тысячелетнего Бреста
Начало: В центре города
Расписание: в воскресенье в 18:30
14 авг в 19:00
15 авг в 19:00
1260 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Вечерние улицы Бреста
Узнать историю города, увидеть самые интересные места и поучаствовать в церемонии зажжения фонарей
15 авг в 08:30
19 авг в 16:00
от 7700 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Брестом
Увидеть самые интересные достопримечательности и узнать историю города
14 авг в 09:00
17 авг в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 8 чел.
Знакомый незнакомый Брест
Старые улицы, фотографии Брест-Литовска и контрасты современного города
Начало: На ул. Мицкевича
14 авг в 15:00
15 авг в 13:00
от 5000 ₽ за всё до 8 чел.
от 8425 ₽ за экскурсию