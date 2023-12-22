Брест из окна автомобиля
Индивидуальная экскурсия в Бресте

Проехать по главным местам города и получить общее представление о его истории и архитектуре

Добро пожаловать в Брест — «город-бастион», который славится уникальными историческими памятниками и сооружениями. В комфортной поездке на автомобиле вы исследуете архитектурные артефакты разных веков. Познакомитесь с наследием Средневековья и советского прошлого. А я укажу на необычные детали, которые подчеркивают своеобразие Бреста.
Брест из окна автомобиля
Брест из окна автомобиля
Брест из окна автомобиля
Брест из окна автомобиля
Брест из окна автомобиля
Брест из окна автомобиля
Брест из окна автомобиля
Брест из окна автомобиля
Ближайшие даты:
22
дек
26
дек
27
дек
28
дек
30
дек
31
дек
1
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Экскурсия начинается в центре города, откуда мы с вами отправимся в автопутешествие по старому и новому Бресту. Вы познакомитесь с основными достопримечательностями, увидите храмы и костёл, железнодорожный вокзал, особняки 19 века и старейшие учебные заведения.

Мы проедем по главным улицам города и обязательно посетим современный Брест, который раскинулся за рекой Мухавец. А по пути уделим внимание узким довоенным улицам, где сохранилась историческая застройка. Я познакомлю вас не только с историей города, но и судьбами его жителей в разные периоды времени.

Организационные детали

  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
  • Транспорт включён в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Советской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бреста

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиЛетниеОбзорныеЖелезнодорожный вокзалПопулярные местаПамятник Тысячелетия Бреста

Похожие туры из Бреста

Брест - это не только Брестская крепость
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
98 отзывов
Брест - это не только Брестская крепость
Экскурсия-открытие: история и современная жизнь города
Площадь Ленина около памятника Ленину
Завтра
24 дек
25 дек
26 дек
3 500 за всё до 5 чел.
Удивительные окрестности Бреста
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Удивительные окрестности Бреста
Свято-Крестовоздвиженская церковь, парк Ягминов и усадьба Немцевичей (либо форты Бреста) за 1 день
Сегодня
Завтра
23 дек
24 дек
3 400 за всё до 3 чел.
Пограничный Брест: неожиданные истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Пограничный Брест: неожиданные истории
Удивиться многоликости города и рассказам человека, который родился и вырос в этих местах
у входа в Парк культуры и отдыха им. 1 Мая
23 дек
24 дек
25 дек
26 дек
4 000 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бресте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ