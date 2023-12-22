Проехать по главным местам города и получить общее представление о его истории и архитектуре
Добро пожаловать в Брест — «город-бастион», который славится уникальными историческими памятниками и сооружениями. В комфортной поездке на автомобиле вы исследуете архитектурные артефакты разных веков. Познакомитесь с наследием Средневековья и советского прошлого. А я укажу на необычные детали, которые подчеркивают своеобразие Бреста.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Экскурсия начинается в центре города, откуда мы с вами отправимся в автопутешествие по старому и новому Бресту. Вы познакомитесь с основными достопримечательностями, увидите храмы и костёл, железнодорожный вокзал, особняки 19 века и старейшие учебные заведения.
Мы проедем по главным улицам города и обязательно посетим современный Брест, который раскинулся за рекой Мухавец. А по пути уделим внимание узким довоенным улицам, где сохранилась историческая застройка. Я познакомлю вас не только с историей города, но и судьбами его жителей в разные периоды времени.
Организационные детали
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
- Транспорт включён в стоимость
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Советской
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна — ваш гид в Бресте
Провела экскурсии для 156 туристов
Меня зовут Инна. Я очень люблю родной Брест, с трепетом отношусь к его истории, постоянно открываю для себя что-то новое и интересное. Всегда с радостью делюсь своими открытиями с путешественниками. С нетерпением жду нашей встречи!
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