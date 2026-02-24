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Брест из окна автомобиля

Вас ждет увлекательное путешествие по Бресту, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Вас ждёт увлекательная экскурсия по Бресту, где вы увидите исторические и современные достопримечательности города.

Путешествие на автомобиле позволит вам комфортно и безопасно насладиться красотой архитектуры, узнать интересные факты о жизни горожан и погрузиться в атмосферу разных эпох. Откройте для себя Брест с новой стороны, исследуя его уникальные уголки
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
  • 🏰 Уникальные исторические памятники
  • 🏛 Архитектурные артефакты разных веков
  • 👥 Интересные истории о жителях Бреста
  • 📸 Возможность увидеть современный и старый Брест

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии по Бресту - летние месяцы июнь, июль и август. В это время город особенно красив, погода тёплая и комфортная, а зелень и цветы придают особую атмосферу. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также приятно посетить Брест, когда туристов меньше, а погода ещё позволяет насладиться прогулками. Зимой, хотя и прохладно, можно ощутить атмосферу города, но стоит быть готовым к возможным осадкам и холодам.
Сейчас август — это идеальное время.
Брест из окна автомобиля
Брест из окна автомобиля
Брест из окна автомобиля

Что можно увидеть

  • Храмы
  • Костёл
  • Железнодорожный вокзал
  • Особняки 19 века
  • Старейшие учебные заведения

Описание экскурсии

Экскурсия начинается в центре города, откуда мы с вами отправимся в автопутешествие по старому и новому Бресту. Вы познакомитесь с основными достопримечательностями, увидите храмы и костёл, железнодорожный вокзал, особняки 19 века и старейшие учебные заведения.

Мы проедем по главным улицам города и обязательно посетим современный Брест, который раскинулся за рекой Мухавец. А по пути уделим внимание узким довоенным улицам, где сохранилась историческая застройка. Я познакомлю вас не только с историей города, но и судьбами его жителей в разные периоды времени.

Организационные детали

  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях
  • Едем на комфортабельном автомобиле Renault Grand Scenic

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Советской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Инна
Инна — ваш гид в Бресте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провела экскурсии для 1518 туристов
Меня зовут Инна. Я очень люблю родной Брест, с трепетом отношусь к его истории, постоянно открываю для себя что-то новое и интересное. Всегда с радостью делюсь своими открытиями с путешественниками. С нетерпением жду нашей встречи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Т
Очень интересная экскурсия.
Узнали много нового и интересного о Бресте и о Брестской крепости.
Инна ответила на все наши вопросы.
Одна из наших участниц была с ограниченными возможностями в передвижении, и, всвязи с этим, были учтены все наши пожелания в проведении экскурсии.
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Эльвира
Уважаемая Инна! Передаем вам огромный привет из России! Спасибо за отличную обзорную экскурсию по Бресту. За хороший и увлекательный рассказ о вашем городе. Рекомендуем к приобретению данную экскурсию. Спасибо ☺️
Уважаемая Инна! Передаем вам огромный привет из России! Спасибо за отличную обзорную экскурсию по Бресту. За
Уважаемая Инна! Передаем вам огромный привет из России! Спасибо за отличную обзорную экскурсию по Бресту. За
Уважаемая Инна! Передаем вам огромный привет из России! Спасибо за отличную обзорную экскурсию по Бресту. За
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Н
Очень понравилась экскурсия с Инной! Было интересно и детям, и взрослым. Отличная подача материала, без перегруженности датами, все понятно и доступно. Рекомендую! Инна очень приятный и располагающий к общению профессионал своего дела!). Спасибо)
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А
Так рада, что выбрала именно эту экскурсию и экскурсовода! Инна замечательная- с такой любовью рассказывает о городе, а главное структурировано и очень интересно. Крайне рекомендую!
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М
Спасибо большое за экскурсию. Всё вовремя, очень содержательно, спокойно. Получили новые знания и удовольствие от общения… Спасибо, Инна…
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О
Большое спасибо Инне за внимательность, активность, за интересную экскурсию
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